Calendário Econômico
Índia - Reservas Cambiais (India Foreign Exchange Reserves)
|Baixa
|N/D
|$702.918 bilh
|
$688.949 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Reservas Cambiais (Foreign Exchange Reserves) é o valor total de fundos em moeda estrangeira controlada pelo Banco da Reserva da Índia para a implementação da política monetária, financiamento do déficit da balança de pagamentos, realização de intervenções cambiais e para outros fins. Tratam-de de ativos financeiros. O Banco da Reserva da Índia publica dados sobre as reservas semanalmente.
Além do valor total das reservas em moeda nacional e em dólares dos EUA, o Banco da Reserva da Índia publica dados separados sobre os componentes: reservas em moeda, reservas em ouro, direitos de saque especiais e posição de reservas no Fundo Monetário Internacional.
O impacto desse indicador na cotação da rupia indiana é ambíguo e depende de fatores relacionados. O aumento nas reservas tem um preço. Ao mesmo tempo, as reservas cambiais são importantes para o comércio exterior e pagamentos relacionados. Além disso, elas contribuem para o desenvolvimento ordenado do mercado de moedas da Índia. Em geral, um aumento nas reservas internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar a moeda nacional ou colocar pressão nela, dependendo dos objetivos específicos sobre inflação previstos pelo Banco da Reserva.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Reservas Cambiais (India Foreign Exchange Reserves)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
