Índia - Reservas Cambiais (India Foreign Exchange Reserves)

País:
Índia
INR, Rupia indiana
Fonte:
Banco da Reserva da Índia (RBI) (Reserve Bank of India)
Setor:
Dinheiro
Baixa N/D $​702.918 bilh
$​688.949 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Reservas Cambiais (Foreign Exchange Reserves) é o valor total de fundos em moeda estrangeira controlada pelo Banco da Reserva da Índia para a implementação da política monetária, financiamento do déficit da balança de pagamentos, realização de intervenções cambiais e para outros fins. Tratam-de de ativos financeiros. O Banco da Reserva da Índia publica dados sobre as reservas semanalmente.

Além do valor total das reservas em moeda nacional e em dólares dos EUA, o Banco da Reserva da Índia publica dados separados sobre os componentes: reservas em moeda, reservas em ouro, direitos de saque especiais e posição de reservas no Fundo Monetário Internacional.

O impacto desse indicador na cotação da rupia indiana é ambíguo e depende de fatores relacionados. O aumento nas reservas tem um preço. Ao mesmo tempo, as reservas cambiais são importantes para o comércio exterior e pagamentos relacionados. Além disso, elas contribuem para o desenvolvimento ordenado do mercado de moedas da Índia. Em geral, um aumento nas reservas internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar a moeda nacional ou colocar pressão nela, dependendo dos objetivos específicos sobre inflação previstos pelo Banco da Reserva.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Reservas Cambiais (India Foreign Exchange Reserves)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
$​702.918 bilh
$​688.949 bilh
12 dez. 2025
$​688.949 bilh
$​696.714 bilh
$​687.260 bilh
5 dez. 2025
$​687.260 bilh
28 nov. 2025
N/D
21 nov. 2025
N/D
14 nov. 2025
N/D
7 nov. 2025
N/D
$​694.405 bilh
$​689.733 bilh
31 out. 2025
$​689.733 bilh
$​694.239 bilh
$​695.355 bilh
24 out. 2025
$​695.355 bilh
$​704.456 bilh
$​702.280 bilh
17 out. 2025
$​702.280 bilh
$​697.780 bilh
10 out. 2025
$​697.780 bilh
$​700.650 bilh
$​699.960 bilh
3 out. 2025
$​699.960 bilh
$​699.825 bilh
$​700.236 bilh
26 set. 2025
$​700.236 bilh
$​702.570 bilh
19 set. 2025
$​702.570 bilh
$​702.970 bilh
12 set. 2025
$​702.970 bilh
$​697.421 bilh
$​698.268 bilh
5 set. 2025
$​698.268 bilh
$​694.230 bilh
29 ago. 2025
$​694.230 bilh
$​690.720 bilh
22 ago. 2025
$​690.720 bilh
$​695.110 bilh
15 ago. 2025
$​695.110 bilh
$​693.620 bilh
8 ago. 2025
$​693.620 bilh
$​688.870 bilh
1 ago. 2025
$​688.870 bilh
$​698.190 bilh
25 jul. 2025
$​698.190 bilh
$​695.274 bilh
$​695.489 bilh
18 jul. 2025
$​695.489 bilh
$​698.904 bilh
$​696.672 bilh
11 jul. 2025
$​696.672 bilh
$​699.740 bilh
4 jul. 2025
$​699.740 bilh
$​702.935 bilh
$​702.784 bilh
27 jun. 2025
$​702.784 bilh
$​701.301 bilh
$​697.935 bilh
20 jun. 2025
$​697.935 bilh
$​700.986 bilh
$​698.950 bilh
13 jun. 2025
$​698.950 bilh
$​696.693 bilh
$​696.656 bilh
6 jun. 2025
$​696.656 bilh
$​692.111 bilh
$​691.485 bilh
30 mai. 2025
$​691.485 bilh
$​690.615 bilh
$​692.721 bilh
23 mai. 2025
$​692.721 bilh
$​692.229 bilh
$​685.729 bilh
16 mai. 2025
$​685.729 bilh
$​694.225 bilh
$​690.617 bilh
9 mai. 2025
$​690.617 bilh
$​693.101 bilh
$​686.064 bilh
2 mai. 2025
$​686.064 bilh
$​691.105 bilh
$​688.129 bilh
25 abr. 2025
$​688.129 bilh
$​686.389 bilh
$​686.145 bilh
18 abr. 2025
$​686.145 bilh
$​684.899 bilh
$​677.835 bilh
11 abr. 2025
$​677.835 bilh
$​677.915 bilh
$​676.268 bilh
4 abr. 2025
$​676.268 bilh
$​665.173 bilh
$​665.396 bilh
28 mar. 2025
$​665.396 bilh
$​658.373 bilh
$​658.800 bilh
21 mar. 2025
$​658.800 bilh
$​662.275 bilh
$​654.271 bilh
14 mar. 2025
$​654.271 bilh
$​660.909 bilh
$​653.966 bilh
7 mar. 2025
$​653.966 bilh
$​640.746 bilh
$​638.698 bilh
28 fev. 2025
$​638.698 bilh
$​646.711 bilh
$​640.479 bilh
21 fev. 2025
$​640.479 bilh
$​648.062 bilh
$​635.721 bilh
14 fev. 2025
$​635.721 bilh
$​639.901 bilh
$​638.261 bilh
7 fev. 2025
$​638.261 bilh
$​633.287 bilh
$​630.607 bilh
31 jan. 2025
$​630.607 bilh
$​636.886 bilh
$​629.557 bilh
24 jan. 2025
$​629.557 bilh
$​615.684 bilh
$​623.983 bilh
17 jan. 2025
$​623.983 bilh
$​623.343 bilh
$​625.871 bilh
10 jan. 2025
$​625.871 bilh
$​635.123 bilh
$​634.585 bilh
12345678...15
