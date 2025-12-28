As Reservas Cambiais (Foreign Exchange Reserves) é o valor total de fundos em moeda estrangeira controlada pelo Banco da Reserva da Índia para a implementação da política monetária, financiamento do déficit da balança de pagamentos, realização de intervenções cambiais e para outros fins. Tratam-de de ativos financeiros. O Banco da Reserva da Índia publica dados sobre as reservas semanalmente.

Além do valor total das reservas em moeda nacional e em dólares dos EUA, o Banco da Reserva da Índia publica dados separados sobre os componentes: reservas em moeda, reservas em ouro, direitos de saque especiais e posição de reservas no Fundo Monetário Internacional.

O impacto desse indicador na cotação da rupia indiana é ambíguo e depende de fatores relacionados. O aumento nas reservas tem um preço. Ao mesmo tempo, as reservas cambiais são importantes para o comércio exterior e pagamentos relacionados. Além disso, elas contribuem para o desenvolvimento ordenado do mercado de moedas da Índia. Em geral, um aumento nas reservas internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar a moeda nacional ou colocar pressão nela, dependendo dos objetivos específicos sobre inflação previstos pelo Banco da Reserva.

