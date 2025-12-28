CalendárioSeções

Japão - Balança Comercial Ajustada tendo em conta as variações sazonais (Japan Adjusted Trade Balance)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Alfândegas japonesas (Japan Customs)
Setor:
Comércio
Moderada ¥​62.9 bilh ¥​-39.9 bilh
¥​74.0 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
¥​-14.1 bilh
¥​62.9 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
  Visão geral
  Gráfico
  Histórico
  • Widget

A Balança Comercial Ajustada (Adjusted Trade Balance) é a diferença entre exportações e importações do país. Um valor positivo confirma um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. O cálculo do índice inclui ajuste de sazonalidade.

O Japão não produz petróleo, portanto a maior parte da energia depende de países produtores de petróleo. Porém, existem outros tipos de energia, como a hidrelétrica, a geotérmica, a eólica e a nuclear, que representam uma parcela muito menor em comparação à energia térmica. Por esse motivo, o país precisa importar uma grande quantidade de petróleo, o que tem um grande impacto na balança comercial.

Quando o aumento dos preços do petróleo foi forte, a balança comercial do Japão se tornou pequena, mas na tendência geral foi positiva. Isso se deveu ao fato de o país exportar bens industriais com alto valor agregado, enquanto as importações, geralmente, incluem energia e matérias-primas industriais, e a probabilidade de um aumento no volume dessas importações é muito menor.

O impacto do relatório sobre a balança comercial - para o iene - é ambíguo e depende da ligação com outros indicadores econômicos. Mas, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Balança Comercial Ajustada tendo em conta as variações sazonais (Japan Adjusted Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
¥​62.9 bilh
¥​-39.9 bilh
¥​74.0 bilh
out. 2025
¥​-4.2 bilh
¥​-156.8 bilh
¥​-302.4 bilh
set. 2025
¥​-314.3 bilh
¥​-86.3 bilh
¥​-171.2 bilh
ago. 2025
¥​-150.1 bilh
¥​-366.1 bilh
¥​-292.8 bilh
jul. 2025
¥​-303.0 bilh
¥​-380.3 bilh
¥​-247.6 bilh
jun. 2025
¥​-235.5 bilh
¥​-392.5 bilh
¥​-291.6 bilh
mai. 2025
¥​-305.5 bilh
¥​-407.3 bilh
¥​-349.2 bilh
abr. 2025
¥​-408.9 bilh
¥​-428.3 bilh
¥​-291.7 bilh
mar. 2025
¥​-233.6 bilh
¥​-296.2 bilh
¥​191.4 bilh
fev. 2025
¥​182.3 bilh
¥​-537.3 bilh
¥​-601.3 bilh
jan. 2025
¥​-856.6 bilh
¥​-161.1 bilh
¥​-221.0 bilh
dez. 2024
¥​-33.0 bilh
¥​-62.6 bilh
¥​-388.7 bilh
nov. 2024
¥​-384.2 bilh
¥​-524.7 bilh
¥​-229.2 bilh
out. 2024
¥​-357.7 bilh
¥​-428.7 bilh
¥​-274.6 bilh
set. 2024
¥​-187.2 bilh
¥​-872.0 bilh
¥​-472.0 bilh
ago. 2024
¥​-595.9 bilh
¥​-861.1 bilh
¥​-677.3 bilh
jul. 2024
¥​-755.2 bilh
¥​-756.6 bilh
¥​-819.6 bilh
jun. 2024
¥​-816.8 bilh
¥​-517.8 bilh
¥​-644.3 bilh
mai. 2024
¥​-618.2 bilh
¥​-983.9 bilh
¥​-581.3 bilh
abr. 2024
¥​-560.8 bilh
¥​-367.9 bilh
¥​-681.9 bilh
mar. 2024
¥​-701.5 bilh
¥​-344.3 bilh
¥​-566.2 bilh
fev. 2024
¥​-451.6 bilh
¥​150.9 bilh
¥​12.6 bilh
jan. 2024
¥​235.3 bilh
¥​-542.3 bilh
¥​-440.1 bilh
dez. 2023
¥​-412.7 bilh
¥​-517.3 bilh
¥​-350.6 bilh
nov. 2023
¥​-408.9 bilh
¥​-446.4 bilh
¥​-501.3 bilh
out. 2023
¥​-462.0 bilh
¥​-493.1 bilh
¥​-420.3 bilh
set. 2023
¥​-434.1 bilh
¥​-554.8 bilh
¥​-553.0 bilh
ago. 2023
¥​-555.7 bilh
¥​-553.6 bilh
¥​-600.2 bilh
jul. 2023
¥​-557.2 bilh
¥​-663.7 bilh
¥​-540.2 bilh
jun. 2023
¥​-553.2 bilh
¥​-897.0 bilh
¥​-771.0 bilh
mai. 2023
¥​-777.8 bilh
¥​-1116.6 bilh
¥​-1035.5 bilh
abr. 2023
¥​-1017.2 bilh
¥​-1208.0 bilh
¥​-1213.5 bilh
mar. 2023
¥​-1209.9 bilh
¥​-1514.5 bilh
¥​-1253.0 bilh
fev. 2023
¥​-1190.7 bilh
¥​-1812.7 bilh
¥​-1823.3 bilh
jan. 2023
¥​-1821.3 bilh
¥​-1763.0 bilh
¥​-1820.2 bilh
dez. 2022
¥​-1724.2 bilh
¥​-2056.3 bilh
¥​-1779.4 bilh
nov. 2022
¥​-1732.3 bilh
¥​-2263.4 bilh
¥​-2207.6 bilh
out. 2022
¥​-2299.2 bilh
¥​-2263.4 bilh
¥​-2036.8 bilh
set. 2022
¥​-2009.8 bilh
¥​-2376.4 bilh
¥​-2337.8 bilh
ago. 2022
¥​-2371.3 bilh
¥​-2125.3 bilh
¥​-2155.6 bilh
jul. 2022
¥​-2133.3 bilh
¥​-2003.8 bilh
¥​-1950.0 bilh
jun. 2022
¥​-1928.9 bilh
¥​-1849.8 bilh
¥​-1888.6 bilh
mai. 2022
¥​-1931.4 bilh
¥​-1297.2 bilh
¥​-1580.5 bilh
abr. 2022
¥​-1618.9 bilh
¥​-967.4 bilh
¥​-1019.4 bilh
mar. 2022
¥​-899.8 bilh
¥​-987.6 bilh
¥​-1066.6 bilh
fev. 2022
¥​-1031.4 bilh
¥​-686.1 bilh
¥​-776.9 bilh
jan. 2022
¥​-932.6 bilh
¥​-457.7 bilh
¥​-549.5 bilh
dez. 2021
¥​-435.3 bilh
¥​-462.6 bilh
¥​-473.9 bilh
nov. 2021
¥​-486.8 bilh
¥​-531.1 bilh
¥​-418.3 bilh
out. 2021
¥​-444.7 bilh
¥​-446.1 bilh
¥​-605.5 bilh
