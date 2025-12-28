Calendário Econômico
Japão - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Japan Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Baixa
|2.9%
|2.7%
|
3.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.5%
|
2.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Consumer Price Index, CPI y/y) reflete a mudança nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias japonesas. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. O índice é usado para avaliar a inflação no país.
O IPC é uma maneira importante de medir mudanças nas tendências de consumo e de inflação. O efeito na moeda pode variar nas duas direções, quer dizer, geralmente, um aumento no índice de preços ao consumidor leva a um aumento nas taxas de juros e ao fortalecimento da moeda local. No entanto, sob condições de recessão, um aumento no IPC pode levar a uma desaceleração econômica mais séria e a uma queda na moeda local.
O índice de preços ao consumidor é calculado mensalmente e reflete a mudança nos preços de bens e serviços do ponto de vista dos consumidores no mês do relatório em comparação com o mês anterior. A estrutura de consumo das famílias é fixa e o indicador mostra a mudança nos gastos com consumo fixo, ou seja, mudanças relacionadas a flutuações de preços.
O peso de cada elemento usado no cálculo do índice é baseado nos resultados de pesquisas domiciliares realizadas pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatísticas. Para o cálculo, são utilizados preços de varejo obtidos de uma pesquisa no âmbito de um estudo estatístico de preços de varejo realizado pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatística.
Um aumento na leitura acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene. Além disso, o índice é considerado ao tomar decisões sobre medidas econômicas e ao reexaminar as pensões.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Japan Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
