Japão - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Japan Consumer Price Index (CPI) y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Instituto de Estatísticas (Statistics Bureau)
Setor:
Preços
Baixa 2.9% 2.7%
3.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.5%
2.9%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Consumer Price Index, CPI y/y) reflete a mudança nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias japonesas. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. O índice é usado para avaliar a inflação no país.

O IPC é uma maneira importante de medir mudanças nas tendências de consumo e de inflação. O efeito na moeda pode variar nas duas direções, quer dizer, geralmente, um aumento no índice de preços ao consumidor leva a um aumento nas taxas de juros e ao fortalecimento da moeda local. No entanto, sob condições de recessão, um aumento no IPC pode levar a uma desaceleração econômica mais séria e a uma queda na moeda local.

O índice de preços ao consumidor é calculado mensalmente e reflete a mudança nos preços de bens e serviços do ponto de vista dos consumidores no mês do relatório em comparação com o mês anterior. A estrutura de consumo das famílias é fixa e o indicador mostra a mudança nos gastos com consumo fixo, ou seja, mudanças relacionadas a flutuações de preços.

O peso de cada elemento usado no cálculo do índice é baseado nos resultados de pesquisas domiciliares realizadas pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatísticas. Para o cálculo, são utilizados preços de varejo obtidos de uma pesquisa no âmbito de um estudo estatístico de preços de varejo realizado pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatística.

Um aumento na leitura acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene. Além disso, o índice é considerado ao tomar decisões sobre medidas econômicas e ao reexaminar as pensões.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Japan Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
2.9%
2.7%
3.0%
out. 2025
3.0%
3.1%
2.9%
set. 2025
2.9%
3.0%
2.7%
ago. 2025
2.7%
3.0%
3.1%
jul. 2025
3.1%
3.0%
3.3%
jun. 2025
3.3%
3.5%
3.5%
mai. 2025
3.5%
3.5%
3.6%
abr. 2025
3.6%
3.8%
3.6%
mar. 2025
3.6%
3.1%
3.7%
fev. 2025
3.7%
3.5%
4.0%
jan. 2025
4.0%
3.1%
3.6%
dez. 2024
3.6%
2.8%
2.9%
nov. 2024
2.9%
2.6%
2.3%
out. 2024
2.3%
2.6%
2.5%
set. 2024
2.5%
2.9%
3.0%
ago. 2024
3.0%
2.4%
2.8%
jul. 2024
2.8%
2.7%
2.8%
jun. 2024
2.8%
2.4%
2.8%
mai. 2024
2.8%
2.3%
2.5%
abr. 2024
2.5%
2.8%
2.7%
mar. 2024
2.7%
2.5%
2.8%
fev. 2024
2.8%
1.9%
2.2%
jan. 2024
2.2%
2.5%
2.6%
dez. 2023
2.6%
2.8%
2.8%
nov. 2023
2.8%
3.0%
3.3%
out. 2023
3.3%
2.8%
3.0%
set. 2023
3.0%
3.2%
3.2%
ago. 2023
3.2%
3.3%
3.3%
jul. 2023
3.3%
2.5%
3.3%
jun. 2023
3.3%
3.5%
3.2%
mai. 2023
3.2%
4.1%
3.5%
abr. 2023
3.5%
2.5%
3.2%
mar. 2023
3.2%
2.6%
3.3%
fev. 2023
3.3%
4.1%
4.3%
jan. 2023
4.3%
4.5%
4.0%
dez. 2022
4.0%
4.4%
3.8%
nov. 2022
3.8%
3.7%
3.7%
out. 2022
3.7%
2.7%
3.0%
set. 2022
3.0%
3.1%
3.0%
ago. 2022
3.0%
2.6%
2.6%
jul. 2022
2.6%
2.2%
2.4%
jun. 2022
2.4%
0.0%
2.5%
mai. 2022
2.5%
2.9%
2.5%
abr. 2022
2.5%
1.5%
1.2%
mar. 2022
1.2%
1.3%
0.9%
fev. 2022
0.9%
0.3%
0.5%
jan. 2022
0.5%
0.6%
0.8%
dez. 2021
0.8%
0.6%
0.6%
nov. 2021
0.6%
0.6%
0.1%
out. 2021
0.1%
0.5%
0.2%
