União Europeia - Percepção Econômica do ZEW (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Centro de Investigação Econômica Europeu (Centre for European Economic Research)
Setor:
Negócio
Moderada 33.7
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
16.0
33.7
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Percepção Econômica ZEW (ZEW Economic Sentiment Indicator) é um índice calculado mensalmente pelo Centro de Investigação Econômico Europeu (Mannheim, Alemanha) com base numa pesquisa com cerca de 350 analistas que trabalham em bancos, seguradoras e departamentos financeiros de empresas.

Os especialistas são convidados a expressar uma avaliação das condições econômicas atuais e expectativas de médio prazo (para os próximos seis meses) no que diz respeito às condições de negócios, taxas de inflação, taxas de juros de curto e longo prazos, bolsas de valores, taxa de câmbio do euro em relação a outras moedas mundiais e preços do petróleo. As questões se referem separadamente à situação na Alemanha, em França, na Itália e na zona do euro. Além disso, o índice é calculado para os EUA, o Japão e o Reino Unido.

Os entrevistados avaliam qualitativamente os parâmetros propostos: o indicador crescerá, diminuirá ou permanecerá inalterado. O índice é calculado simplesmente subtraindo a porcentagem de respostas sobre a espectativa de desaceleração econômica da porcentagem de respostas sobre o crescimento esperado. Por exemplo, se 30% dos participantes esperam uma melhora na situação econômica, 30% acreditam não mudará e 40% preveem sua deterioração, então o índice de percepção econômica ZEW receberá um valor de -10. O valor positivo do índice significa que a participação de otimistas é maior do que a dos pessimistas e vice-versa.

O índice reflete o humor dos investidores institucionais. O crescimento do indicador significa expectativas favoráveis, além disso, ajuda a prever o crescimento dos investimentos na economia da zona do euro. Tudo isso pode afetar positivamente as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Percepção Econômica do ZEW (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
33.7
nov. 2025
N/D
16.2
22.7
out. 2025
22.7
16.5
26.1
set. 2025
26.1
17.6
25.1
ago. 2025
25.1
18.3
36.1
jul. 2025
36.1
16.4
35.3
jun. 2025
35.3
16.6
11.6
mai. 2025
11.6
0.7
-18.5
abr. 2025
-18.5
27.1
39.8
mar. 2025
39.8
36.1
24.2
fev. 2025
24.2
-5.3
18.0
jan. 2025
18.0
39.0
17.0
dez. 2024
17.0
-15.9
12.5
nov. 2024
12.5
31.3
20.1
out. 2024
20.1
21.3
9.3
set. 2024
9.3
7.5
17.9
ago. 2024
17.9
41.1
43.7
jul. 2024
43.7
49.5
51.3
jun. 2024
51.3
49.2
47.0
mai. 2024
47.0
-0.8
43.9
abr. 2024
43.9
6.0
33.5
mar. 2024
33.5
25.0
fev. 2024
25.0
22.7
jan. 2024
22.7
23.0
dez. 2023
23.0
8.0
13.8
nov. 2023
13.8
-3.3
2.3
out. 2023
2.3
-7.2
-8.9
set. 2023
-8.9
-8.8
-5.5
ago. 2023
-5.5
-11.1
-12.2
jul. 2023
-12.2
-9.7
-10.0
jun. 2023
-10.0
-1.5
-9.4
mai. 2023
-9.4
8.2
6.4
abr. 2023
6.4
19.8
10.0
mar. 2023
10.0
23.2
29.7
fev. 2023
29.7
-29.7
16.7
jan. 2023
16.7
-61.5
-23.6
dez. 2022
-23.6
-67.2
-38.7
nov. 2022
-38.7
-67.0
-59.7
out. 2022
-59.7
-60.6
-60.7
set. 2022
-60.7
-52.0
-54.9
ago. 2022
-54.9
-42.5
-51.1
jul. 2022
-51.1
-32.8
-28.0
jun. 2022
-28.0
-24.3
-29.5
mai. 2022
-29.5
-41.0
-43.0
abr. 2022
-43.0
0.2
-38.7
mar. 2022
-38.7
49.3
48.6
fev. 2022
48.6
38.4
49.4
jan. 2022
49.4
26.4
26.8
dez. 2021
26.8
23.5
25.9
nov. 2021
25.9
26.1
21.0
