A Percepção Econômica ZEW (ZEW Economic Sentiment Indicator) é um índice calculado mensalmente pelo Centro de Investigação Econômico Europeu (Mannheim, Alemanha) com base numa pesquisa com cerca de 350 analistas que trabalham em bancos, seguradoras e departamentos financeiros de empresas.

Os especialistas são convidados a expressar uma avaliação das condições econômicas atuais e expectativas de médio prazo (para os próximos seis meses) no que diz respeito às condições de negócios, taxas de inflação, taxas de juros de curto e longo prazos, bolsas de valores, taxa de câmbio do euro em relação a outras moedas mundiais e preços do petróleo. As questões se referem separadamente à situação na Alemanha, em França, na Itália e na zona do euro. Além disso, o índice é calculado para os EUA, o Japão e o Reino Unido.

Os entrevistados avaliam qualitativamente os parâmetros propostos: o indicador crescerá, diminuirá ou permanecerá inalterado. O índice é calculado simplesmente subtraindo a porcentagem de respostas sobre a espectativa de desaceleração econômica da porcentagem de respostas sobre o crescimento esperado. Por exemplo, se 30% dos participantes esperam uma melhora na situação econômica, 30% acreditam não mudará e 40% preveem sua deterioração, então o índice de percepção econômica ZEW receberá um valor de -10. O valor positivo do índice significa que a participação de otimistas é maior do que a dos pessimistas e vice-versa.

O índice reflete o humor dos investidores institucionais. O crescimento do indicador significa expectativas favoráveis, além disso, ajuda a prever o crescimento dos investimentos na economia da zona do euro. Tudo isso pode afetar positivamente as cotações do euro.

