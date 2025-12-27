Calendário Econômico
União Europeia - Percepção Econômica do ZEW (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)
|Moderada
|33.7
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|16.0
|
33.7
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Percepção Econômica ZEW (ZEW Economic Sentiment Indicator) é um índice calculado mensalmente pelo Centro de Investigação Econômico Europeu (Mannheim, Alemanha) com base numa pesquisa com cerca de 350 analistas que trabalham em bancos, seguradoras e departamentos financeiros de empresas.
Os especialistas são convidados a expressar uma avaliação das condições econômicas atuais e expectativas de médio prazo (para os próximos seis meses) no que diz respeito às condições de negócios, taxas de inflação, taxas de juros de curto e longo prazos, bolsas de valores, taxa de câmbio do euro em relação a outras moedas mundiais e preços do petróleo. As questões se referem separadamente à situação na Alemanha, em França, na Itália e na zona do euro. Além disso, o índice é calculado para os EUA, o Japão e o Reino Unido.
Os entrevistados avaliam qualitativamente os parâmetros propostos: o indicador crescerá, diminuirá ou permanecerá inalterado. O índice é calculado simplesmente subtraindo a porcentagem de respostas sobre a espectativa de desaceleração econômica da porcentagem de respostas sobre o crescimento esperado. Por exemplo, se 30% dos participantes esperam uma melhora na situação econômica, 30% acreditam não mudará e 40% preveem sua deterioração, então o índice de percepção econômica ZEW receberá um valor de -10. O valor positivo do índice significa que a participação de otimistas é maior do que a dos pessimistas e vice-versa.
O índice reflete o humor dos investidores institucionais. O crescimento do indicador significa expectativas favoráveis, além disso, ajuda a prever o crescimento dos investimentos na economia da zona do euro. Tudo isso pode afetar positivamente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Percepção Econômica do ZEW (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
