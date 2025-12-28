CalendárioSeções

Japão - Importações (Anual) (Japan Imports y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Alfândegas japonesas (Japan Customs)
Setor:
Comércio
Baixa N/D 0.6% 0.7%
0.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
As Importações - Anual - (Imports y/y) reflete a mudança no volume de importações de bens e serviços no mês de reporte em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os números das importações são usados para medir a atividade do comércio exterior do Japão e a demanda doméstica por bens importados.

Devido às consequências da crise financeira nos Estados Unidos, o Japão também enfrentou uma recessão global, que, como se acredita, ocorre a cada 100 anos. Isso causou um forte declínio nas exportações e nas importações.

As principais importações do Japão são petróleo bruto, GNL (gás natural liquefeito), roupas e acessórios, produtos farmacêuticos, equipamentos de telecomunicações, semicondutores e outros componentes eletrônicos. O petróleo - usado como combustível para automóveis, navios, aeronaves e energia para refinarias - é importado principalmente de países do Oriente Médio, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O GNL, que é a matéria-prima para a produção de eletricidade e gás urbano, é importado principalmente da Austrália, Malásia, Catar, Rússia e outros países. A maioria das roupas é importada da Ásia, incluindo a China. Metais não ferrosos, como cobre, chumbo e alumínio, são importados do Chile, Indonésia, Austrália, Filipinas, Canadá, Peru, etc. Milho, soja e trigo são importados principalmente dos EUA, Brasil, Canadá e Austrália. Vegetais verdes, arroz, leite e outros produtos similares são produzidos no mercado interno.

As importações, geralmente, incluem energia e matérias-primas industriais, enquanto a probabilidade de um aumento no volume dessas importações é significativamente baixo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Importações (Anual) (Japan Imports y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
0.6%
0.7%
out. 2025
0.7%
-0.6%
3.0%
set. 2025
3.3%
0.3%
-5.2%
ago. 2025
-5.2%
0.1%
-7.4%
jul. 2025
-7.5%
-0.1%
0.3%
jun. 2025
0.2%
-0.4%
-7.7%
mai. 2025
-7.7%
-0.7%
-2.2%
abr. 2025
-2.2%
-2.2%
1.8%
mar. 2025
2.0%
10.8%
-0.7%
fev. 2025
-0.7%
22.9%
16.2%
jan. 2025
16.7%
-1.2%
1.7%
dez. 2024
1.8%
-7.5%
-3.8%
nov. 2024
-3.8%
1.7%
0.4%
out. 2024
0.4%
6.8%
1.8%
set. 2024
2.1%
11.2%
2.3%
ago. 2024
2.3%
13.8%
16.6%
jul. 2024
16.6%
10.5%
3.2%
jun. 2024
3.2%
11.3%
9.5%
mai. 2024
9.5%
9.6%
8.3%
abr. 2024
8.3%
-1.4%
-5.1%
mar. 2024
-4.9%
0.5%
0.5%
fev. 2024
0.5%
-4.0%
-9.8%
jan. 2024
-9.6%
-4.6%
-6.9%
dez. 2023
-6.8%
-10.0%
-11.9%
nov. 2023
-11.9%
-14.4%
-12.5%
out. 2023
-12.5%
-17.6%
-16.6%
set. 2023
-16.3%
-21.5%
-17.7%
ago. 2023
-17.8%
-19.8%
-13.6%
jul. 2023
-13.5%
-13.7%
-12.9%
jun. 2023
-12.9%
-13.7%
-9.8%
mai. 2023
-9.9%
-7.5%
-2.3%
abr. 2023
-2.3%
-1.4%
7.3%
mar. 2023
7.3%
-5.9%
8.3%
fev. 2023
8.3%
-0.4%
17.5%
jan. 2023
17.8%
13.6%
20.7%
dez. 2022
20.6%
28.3%
30.3%
nov. 2022
30.3%
52.2%
53.5%
out. 2022
53.5%
47.2%
45.7%
set. 2022
45.9%
55.0%
49.9%
ago. 2022
49.9%
51.5%
47.2%
jul. 2022
47.2%
37.7%
46.1%
jun. 2022
46.1%
33.4%
48.9%
mai. 2022
48.9%
26.3%
28.3%
abr. 2022
28.2%
25.8%
31.2%
mar. 2022
31.2%
35.3%
34.1%
fev. 2022
34.0%
37.3%
38.7%
jan. 2022
39.6%
26.8%
41.1%
dez. 2021
41.1%
30.4%
43.8%
nov. 2021
43.8%
36.7%
26.7%
out. 2021
26.7%
45.3%
38.2%
1234
Exportar relatório

