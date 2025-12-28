As Importações - Anual - (Imports y/y) reflete a mudança no volume de importações de bens e serviços no mês de reporte em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os números das importações são usados para medir a atividade do comércio exterior do Japão e a demanda doméstica por bens importados.

Devido às consequências da crise financeira nos Estados Unidos, o Japão também enfrentou uma recessão global, que, como se acredita, ocorre a cada 100 anos. Isso causou um forte declínio nas exportações e nas importações.

As principais importações do Japão são petróleo bruto, GNL (gás natural liquefeito), roupas e acessórios, produtos farmacêuticos, equipamentos de telecomunicações, semicondutores e outros componentes eletrônicos. O petróleo - usado como combustível para automóveis, navios, aeronaves e energia para refinarias - é importado principalmente de países do Oriente Médio, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O GNL, que é a matéria-prima para a produção de eletricidade e gás urbano, é importado principalmente da Austrália, Malásia, Catar, Rússia e outros países. A maioria das roupas é importada da Ásia, incluindo a China. Metais não ferrosos, como cobre, chumbo e alumínio, são importados do Chile, Indonésia, Austrália, Filipinas, Canadá, Peru, etc. Milho, soja e trigo são importados principalmente dos EUA, Brasil, Canadá e Austrália. Vegetais verdes, arroz, leite e outros produtos similares são produzidos no mercado interno.

As importações, geralmente, incluem energia e matérias-primas industriais, enquanto a probabilidade de um aumento no volume dessas importações é significativamente baixo.

Últimos valores: