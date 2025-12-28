Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Michigan Consumer Expectations) mostra como os consumidores dos EUA avaliam suas perspectivas financeiras e econômicas para os próximos 12 meses. Ele é calculado sobre uma base mensal através de levantamentos por telefone com pelo menos de 500 domicílios estadunidenses, realizados pela Universidade de Michigan, a fim de calcular este e mais quatro índices.

Para calcular do índice de confiança do consumidor, ao verificar a opinião dos entrevistados, são incluídas as seguintes perguntas:

Você acha que daqui a um ano sua condição financeira e a da sua família vai melhorar, piorar, ou irá permanecer inalterada?

Você acha que, nos próximos 12 meses, as condições de negócios no país irão melhorar, piorar ou permanecer inalteradas?

Olhando para o futuro, o que você diria sobre as condições no país para os próximos 5 anos? Você espera estabilidade ou, pelo contrário, o crescimento do desemprego ou depressão?

As respostas a cada uma dessas questões são computadas subtraindo a porcentagem de respostas negativas da porcentagem de positivas, e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 100. Os valores resultantes são somados e divididos por 4,1134 (valor para o período de referência), e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 2 (constante para o ajuste da composição da amostra).

A confiança do consumidor da Universidade de Michigan permite avaliar como as famílias estadunidenses planejam suas vidas ao longo dos próximos anos. Ele está incluído no índice de indicadores líderes do Bureau of Economic Analysis do Departamento de Comércio dos EUA, o que confirma a sua importância e representatividade.

Condições atuais adversas podem acarretar não só a queda do índice, mas também anunciar um declínio na atividade do consumidor no futuro - é possível as pessoas começarem a gastar menos e poupar mais, retirando, assim, dinheiro de certa atividade econômica ativa. Contrariamente a isto, o aumento no índice de confiança do consumidor sugere que as pessoas estão confiantes na saúde da economia e, portanto, a atividade de consumo se mantém. Isso pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar estadunidense.

