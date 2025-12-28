Calendário Econômico
Coreia do Sul - Índice de Confiança do Consumidor (South Korea Consumer Confidence)
|Baixa
|109.9
|108.4
|
112.4
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|107.9
|
109.9
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence) reflete o nível de expetativas dos indivíduos em relação à atividade econômica. Ele é calculado de acordo com um inquérito a famílias, ele inclui as opiniões dos consumidores sobre as seguintes questões: situação econômica geral na Coréia do Sul; situação financeira e intenções em termos de poupanças e gastos dos entrevistados. Os participantes da pesquisa apresentam uma estimativa das tendências dos últimos doze meses e uma previsão para os próximos doze meses. De acordo com o índice de confiança do consumidor são estimadas as perspectivas a curto prazo para o desenvolvimento da economia sul-coreana.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Índice de Confiança do Consumidor (South Korea Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
