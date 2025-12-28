CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Coreia do Sul - Índice de Confiança do Consumidor (South Korea Consumer Confidence)

País:
Coreia do Sul
KRW, Won sul-coreano
Fonte:
Banco da Coreia (Bank of Korea)
Setor:
Consumidor
Baixa 109.9 108.4
112.4
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
107.9
109.9
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence) reflete o nível de expetativas dos indivíduos em relação à atividade econômica. Ele é calculado de acordo com um inquérito a famílias, ele inclui as opiniões dos consumidores sobre as seguintes questões: situação econômica geral na Coréia do Sul; situação financeira e intenções em termos de poupanças e gastos dos entrevistados. Os participantes da pesquisa apresentam uma estimativa das tendências dos últimos doze meses e uma previsão para os próximos doze meses. De acordo com o índice de confiança do consumidor são estimadas as perspectivas a curto prazo para o desenvolvimento da economia sul-coreana.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Índice de Confiança do Consumidor (South Korea Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
109.9
108.4
112.4
nov. 2025
112.4
105.7
109.8
out. 2025
109.8
109.7
110.1
set. 2025
110.1
112.2
111.4
ago. 2025
111.4
111.5
110.8
jul. 2025
110.8
107.4
108.7
jun. 2025
108.7
100.4
101.8
mai. 2025
101.8
96.4
93.8
abr. 2025
93.8
92.0
93.4
mar. 2025
93.4
93.8
95.2
fev. 2025
95.2
92.7
91.2
jan. 2025
91.2
89.9
88.2
dez. 2024
88.4
100.8
100.7
nov. 2024
100.7
101.8
101.7
out. 2024
101.7
97.0
100.0
set. 2024
100.0
95.4
100.8
ago. 2024
100.8
105.7
103.6
jul. 2024
103.6
102.3
100.9
jun. 2024
100.9
97.2
98.4
mai. 2024
98.4
101.2
100.7
abr. 2024
100.7
99.3
100.7
mar. 2024
100.7
100.4
101.9
fev. 2024
101.9
102.2
101.6
jan. 2024
101.6
100.8
99.7
dez. 2023
99.5
97.5
97.2
nov. 2023
97.2
98.8
98.1
out. 2023
98.1
101.3
99.7
set. 2023
99.7
103.1
103.1
ago. 2023
103.1
101.9
103.2
jul. 2023
103.2
99.2
100.7
jun. 2023
100.7
96.4
98.0
mai. 2023
98.0
93.4
95.1
abr. 2023
95.1
90.9
92.0
mar. 2023
92.0
90.3
90.2
fev. 2023
90.2
90.1
90.7
jan. 2023
90.7
88.0
90.2
dez. 2022
89.9
87.4
86.5
nov. 2022
86.5
89.9
88.8
out. 2022
88.8
89.9
91.4
set. 2022
91.4
87.2
88.8
ago. 2022
88.8
91.0
86.0
jul. 2022
86.0
99.3
96.4
jun. 2022
96.4
103.1
102.6
mai. 2022
102.6
103.4
103.8
abr. 2022
103.8
103.0
103.2
mar. 2022
103.2
103.6
103.1
fev. 2022
103.1
104.1
104.4
jan. 2022
104.4
105.7
103.8
dez. 2021
103.9
107.1
107.6
nov. 2021
107.6
105.2
106.8
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido