As Expectativas de Inflação Michigan (Michigan Inflation Expectations) mostra como os consumidores dos EUA avaliam as perspectivas de crescimento dos preços de bens e serviços nos próximos 12 meses. Os dados para o cálculo do índice são coletados através de uma pesquisa por telefone com um mínimo de 500 domicílios. O questionário é composto por 50 perguntas sobre três grandes áreas do sentimento do consumidor: finanças pessoais, condições de negócios e poder de compra.

As espectativas de inflação são estimadas dependendo de como os entrevistados respondem às perguntas:

Você espera que os preços, em geral, irão aumentar, diminuir ou permanecer inalterados ao longo dos próximos 12 meses?

Aproximadamente que percentual de aumento/redução dos preços você espera ao longo dos próximos 12 meses?

Além disso, os consumidores prevêem seu rendimento real para esse período.

As expetativas de inflação da Universidade de Michigan permite avaliar qual dinâmica esperam os consumidores, qual a sua disposição em gastar dinheiro. Normalmente, o índice se correlaciona bem com os seguintes índices que caraterizam a inflação (IPC, etc). As perguntas do questionário abrangem a vida diária em todo o país, com exceção do Alasca e Havaí, por isso, o índice é considerado como um indicador representativo da inflação e dos gastos dos consumidores.

O fato de o índice diminuir mostra que os consumidores não esperam aumentos de preços no futuro próximo. Em contraste com isto, o crescimento do indicador sugere que as famílias estão prontas para o aumento de preços. Em geral, o aumento no índice de expectativas de inflação tem um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.

Últimos valores: