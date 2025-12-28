Calendário Econômico
EUA - Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan (University of Michigan United States 5-Year Inflation Expectations)
|Moderada
|3.2%
|3.2%
|
3.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|3.0%
|
3.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Michigan 5-Year Inflation Expectations) mostra como os consumidores dos EUA avaliam as perspectivas de crescimento dos preços de bens e serviços nos próximos 5 anos. Os dados para o cálculo do índice são coletados através de uma pesquisa por telefone com um mínimo de 500 domicílios. O questionário é composto por 50 perguntas sobre três grandes áreas do sentimento do consumidor: finanças pessoais, condições de negócios e poder de compra.
As expectativas de inflação são medidas por respostas dos entrevistados, no que diz respeito à espera do aumento ou diminuição de preços, nos próximos 5 anos, e em caso afirmativo, em que porcentagem. Os consumidores também prevêem a alteração dos seus rendimentos reais (e, portanto, dos gastos) para este período.
As expetativas de inflação da Universidade de Michigan permite avaliar qual dinâmica esperam os consumidores, qual a sua disposição em gastar dinheiro. Normalmente, o índice se correlaciona bem com os seguintes índices que caraterizam a inflação (IPC, etc). As perguntas do questionário abrangem a vida diária em todo o país, com exceção do Alasca e Havaí, por isso, o índice é considerado como um indicador representativo da inflação e dos gastos dos consumidores.
O fato de o índice diminuir mostra que os consumidores não esperam aumentos de preços no futuro próximo. Em contraste com isto, o crescimento do indicador sugere que as famílias estão prontas para o aumento de preços. Em geral, o aumento no índice de expectativas de inflação tem um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan (University of Michigan United States 5-Year Inflation Expectations)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
