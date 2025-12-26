Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores de Hong Kong
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.7%
|3 trim. 2025
|0.7%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|3.8%
|nov. 2025
|3.8%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|1.2%
|nov. 2025
|1.2%
|Mensal
|Balança Comercial
|HK$-39.900 bilh
|out. 2025
|HK$-50.200 bilh
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, HKD, Primeiro dia da semana após o Natal
2025.12.29 08:30, HKD, Exportações (Anual), Projeção: 15.5%, Prévio: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Importações (Anual), Projeção: 16.2%, Prévio: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Balança Comercial, Projeção: HK$-33.725 bilh, Prévio: HK$-39.900 bilh
2025.12.31 08:30, HKD, Hong Kong - Massa Monetária - Agregado M3 (Anual), Projeção: 3.9%, Prévio: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, Vendas no Varejo (Anual), Projeção: 5.6%, Prévio: 6.9%
Indicadores Econômicos
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|3.8%
|3 trim. 2025
|3.8%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|0.7%
|3 trim. 2025
|0.7%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Taxa de Desemprego
|3.8%
|nov. 2025
|3.8%
|Mensal
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|1.2%
|nov. 2025
|1.2%
|Mensal
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Hong Kong - Massa Monetária - Agregado M3 (Anual)
|4.5%
|set. 2025
|4.0%
|Mensal
|Reservas Cambiais
|$429.4 bilh
|nov. 2025
|$426.1 bilh
|Mensal
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|HK$-39.900 bilh
|out. 2025
|HK$-50.200 bilh
|Mensal
|Exportações (Anual)
|17.5%
|out. 2025
|16.1%
|Mensal
|Importações (Anual)
|18.3%
|out. 2025
|13.6%
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Índice de Gerentes de Compras da S&P Global
|52.9
|nov. 2025
|51.2
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Vendas no Varejo (Anual)
|6.9%
|out. 2025
|5.9%
|Mensal