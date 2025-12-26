CalendárioSeções

Calendário econômico e indicadores de Hong Kong

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.7% 3 trim. 2025 0.7% Trimestral
Taxa de Desemprego 3.8% nov. 2025 3.8% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 1.2% nov. 2025 1.2% Mensal
Balança Comercial HK$​-39.900 bilh out. 2025 HK$​-50.200 bilh Mensal

2025.12.26 00:00, HKD, Primeiro dia da semana após o Natal
2025.12.29 08:30, HKD, Exportações (Anual), Projeção: 15.5%, Prévio: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Importações (Anual), Projeção: 16.2%, Prévio: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Balança Comercial, Projeção: HK$​-33.725 bilh, Prévio: HK$​-39.900 bilh
2025.12.31 08:30, HKD, Hong Kong - Massa Monetária - Agregado M3 (Anual), Projeção: 3.9%, Prévio: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, Vendas no Varejo (Anual), Projeção: 5.6%, Prévio: 6.9%

Indicadores Econômicos

PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 3.8% 3 trim. 2025 3.8% Trimestral
PIB (Trimestral) 0.7% 3 trim. 2025 0.7% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 3.8% nov. 2025 3.8% Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 1.2% nov. 2025 1.2% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Hong Kong - Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) 4.5% set. 2025 4.0% Mensal
Reservas Cambiais $​429.4 bilh nov. 2025 $​426.1 bilh Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial HK$​-39.900 bilh out. 2025 HK$​-50.200 bilh Mensal
Exportações (Anual) 17.5% out. 2025 16.1% Mensal
Importações (Anual) 18.3% out. 2025 13.6% Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Índice de Gerentes de Compras da S&P Global 52.9 nov. 2025 51.2 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Vendas no Varejo (Anual) 6.9% out. 2025 5.9% Mensal