O Índice de Preços ao Produtor - Mensal - (Producer Price Index (PPI) m/m)) reflete a variação percentual nos preços de venda de mercadorias de empresas industriais na Coreia do Sul, no mês de referência em comparação com o anterior. Este índice é considerado um indicador importante da inflação de preços ao consumidor. Uma leitura superior ao esperado pode indicar o fortalecimento do won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Índice de Preços ao Produtor (Mensal) (South Korea Producer Price Index (PPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).