O Discurso de Bailey, Presidente do Banco da Inglaterra, (Bank of England Governor Bailey Speech) reflete a posição oficial do regulador britânico sobre a política monetária, bem como a tendência de mudanças nas taxas de juros, por conseguinte, cada um de seus discursos é cuidadosamente estudado pelos participantes do mercado e por analistas.

Andrew Bailey é o presidente do regulador britânico desde 2020. Antes de assumir essa posição, Bailey era chefe da Autoridade de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority) e vice-presidente do Banco da Inglaterra. Suas aparições públicas e discursos são frequentes, uma vez que, além dos discursos obrigatórios no parlamento britânico e em conferências de imprensa do regulador, participa de fóruns econômicos internacionais, fala em congressos e conferências, lê declarações oficiais do Banco da Inglaterra.

O chefe do banco central da Grã-Bretanha exerce mais influência sobre as cotações da moeda única do que todos os funcionários do Banco da Inglaterra e do que os órgãos controladores do país. Ele tem informações completas sobre as intenções do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra e sobre o ponto de vista de cada membro. Portanto, suas declarações são frequentemente muito acompanhadas por analistas e economistas.

A discurso de Bailey permite tirar conclusões sobre as perspectivas da política monetária, por exemplo, sobre seu rápido aperto ou, pelo contrário, flexibilização, o que pode ter um impacto positivo a curto prazo da libra esterlina. Além disso, uma retórica sobre o melhoramento do mercado de trabalho ou sobre o crescimento da inflação afeta favoravelmente as cotações da moeda britânica. Todos esses fatores podem dar aos investidores uma sugestão de um rápido aumento na taxa de juros do regulador britânico.