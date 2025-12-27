O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Core Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a variação dos preços de bens e serviços da zona do euro no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice de preços ao consumidor é calculado separadamente para cada estado que faz parte da zona do euro. Depois, de acordo com a metodologia aprovada, todos eles são juntados no índice de preços ao consumidor harmonizado (IHPC).

O índice de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, dos agregados familiares. Seu cálculo inclui as principais categorias de bens e serviços: vestuário, moradia, serviços públicos, saúde, transporte, contas de serviços públicos, recreação e cultura, educação, hotéis e restaurantes, e uma última categoria chamada de "outros".

O cálculo do núcleo do CPI não inclui os preços de alimentos, álcool, produtos de tabaco e energia, devido à alta volatilidade. Além disso, são ignorados produtos e serviços que não fazem parte do consumo final das famílias, assim como certas categorias de despesas que não podem ser colocadas sob um único sistema de registro, por exemplo, jogos de azar, aluguel de residências imputadas, seguro de vida, seguro de saúde estatal, serviços de intermediação financeira indiretamente calculados, etc.

O índice de preços ao consumidor, ou a inflação na zona do euro, é um indicador da estabilidade de preços que o Conselho do BCE utiliza para avaliar a eficácia da política monetária. O crescimento do índice em condições de inflação insuficiente afeta positivamente as cotações do euro.

Últimos valores: