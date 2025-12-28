CalendárioSeções

Suécia - Taxa de Desemprego (Sweden Unemployment Rate)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Trabalho
Baixa 8.2% 8.1%
8.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
8.1%
8.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) reflete a parcela de desempregados entre a população em idade ativa do país entre as idades de 15 e 74 anos. Os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia são a fonte oficial de dados sobre desemprego.

O índice é calculado com base numa pesquisa telefônica mensal a mais de 18 mil pessoas. As amostras do relatório são coletadas aleatoriamente a partir do Registro de População. Para determinar mudanças no mercado de trabalho, cada pessoa geralmente é entrevistada várias vezes (geralmente oito) num intervalo de três meses. Com base nos resultados, é publicado um relatório mensal sobre a força de trabalho.

Os dados sobre o desemprego na Suécia, assim como em todo o mundo, estão na lista dos indicadores mais importantes da situação econômica do país. Os resultados da pesquisa são usados em conjunto com outros dados como base para planejar e tomar decisões sobre a necessidade de políticas do mercado de trabalho. Além disso, esses dados são utilizados em vários estudos econômicos e sociais. O desemprego é usado como um indicador da complexidade da situação social. Seus dados são fornecidos a várias organizações internacionais, em particular ao BCE.

O crescimento do desemprego indica problemas na economia do país e no mercado de trabalho. Portanto, o aumento nas leituras do indicador pode afetar adversamente a cotação da coroa sueca.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Taxa de Desemprego (Sweden Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
8.2%
8.1%
8.9%
out. 2025
8.9%
8.4%
8.3%
set. 2025
8.3%
8.8%
8.4%
ago. 2025
8.4%
8.2%
8.0%
jul. 2025
8.0%
8.2%
9.4%
jun. 2025
9.4%
9.4%
9.7%
mai. 2025
9.7%
8.9%
abr. 2025
8.9%
9.7%
8.5%
mar. 2025
8.5%
9.3%
9.4%
fev. 2025
9.4%
9.6%
10.4%
jan. 2025
10.4%
8.5%
8.0%
dez. 2024
8.0%
8.4%
7.4%
nov. 2024
7.4%
8.1%
7.8%
out. 2024
7.8%
7.7%
8.2%
set. 2024
8.2%
8.0%
7.9%
ago. 2024
7.9%
8.1%
7.7%
jul. 2024
7.7%
8.5%
9.4%
jun. 2024
9.4%
9.8%
8.7%
mai. 2024
8.7%
9.9%
8.9%
abr. 2024
8.9%
8.0%
9.2%
mar. 2024
9.2%
8.3%
8.5%
fev. 2024
8.5%
9.3%
8.5%
jan. 2024
8.5%
8.5%
7.7%
dez. 2023
7.7%
7.7%
7.1%
nov. 2023
7.1%
7.3%
7.4%
out. 2023
7.4%
7.8%
7.7%
set. 2023
7.7%
7.3%
7.7%
ago. 2023
7.7%
6.9%
6.2%
jul. 2023
6.2%
7.8%
9.2%
jun. 2023
9.2%
7.6%
7.9%
mai. 2023
7.9%
8.0%
7.5%
abr. 2023
7.5%
7.6%
7.7%
mar. 2023
7.7%
7.9%
8.2%
fev. 2023
8.2%
7.6%
7.6%
jan. 2023
7.6%
8.2%
6.9%
dez. 2022
6.9%
5.9%
6.4%
nov. 2022
6.4%
6.3%
7.1%
out. 2022
7.1%
5.8%
6.5%
set. 2022
6.5%
6.3%
6.6%
ago. 2022
6.6%
7.1%
6.4%
jul. 2022
6.4%
7.2%
8.6%
jun. 2022
8.6%
8.4%
8.5%
mai. 2022
8.5%
8.3%
8.2%
abr. 2022
8.2%
8.0%
8.2%
mar. 2022
8.2%
8.2%
7.9%
fev. 2022
7.9%
8.8%
8.3%
jan. 2022
8.3%
8.7%
7.3%
dez. 2021
7.3%
7.5%
7.5%
nov. 2021
7.5%
7.9%
7.6%
out. 2021
7.6%
7.9%
8.2%
1234
