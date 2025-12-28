A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) reflete a parcela de desempregados entre a população em idade ativa do país entre as idades de 15 e 74 anos. Os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia são a fonte oficial de dados sobre desemprego.

O índice é calculado com base numa pesquisa telefônica mensal a mais de 18 mil pessoas. As amostras do relatório são coletadas aleatoriamente a partir do Registro de População. Para determinar mudanças no mercado de trabalho, cada pessoa geralmente é entrevistada várias vezes (geralmente oito) num intervalo de três meses. Com base nos resultados, é publicado um relatório mensal sobre a força de trabalho.

Os dados sobre o desemprego na Suécia, assim como em todo o mundo, estão na lista dos indicadores mais importantes da situação econômica do país. Os resultados da pesquisa são usados em conjunto com outros dados como base para planejar e tomar decisões sobre a necessidade de políticas do mercado de trabalho. Além disso, esses dados são utilizados em vários estudos econômicos e sociais. O desemprego é usado como um indicador da complexidade da situação social. Seus dados são fornecidos a várias organizações internacionais, em particular ao BCE.

O crescimento do desemprego indica problemas na economia do país e no mercado de trabalho. Portanto, o aumento nas leituras do indicador pode afetar adversamente a cotação da coroa sueca.

Últimos valores: