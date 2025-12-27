A Mediana do Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Median CPI y/y) reflete a alteração de preço correspondente ao 50 percentil (no peso da cesta do CPI) da distribuição de alterações de preço de 55 componentes do CPI no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano passado. É avaliada uma cesta de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande proporção dos gastos das famílias. A mediana do IPC é considerada um dos indicadores de sentimento do consumidor e de inflação no país. O crescimento da mediana do IPC pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Mediana do Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Canada Median CPI y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).