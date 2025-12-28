Os Pedidos de Bens Duráveis - Mensal - (Durable Goods Orders m/m) é um indicador que mostra a mundança no valor das novas encomendas de bens duráveis, recebidas por empresas estadunidenses, no mês de faturamento em comparação com o anterior. Os bens duráveis ​​consistem em produtos com uma vida útil de mais de três anos: carros, máquinas, equipamentos, etc.

O cálculo do indicador inclui as novas encomendas confirmadas por documentos legais (contratos, cartas, recibos, etc.). As encomendas canceladas não são incluídas no relatório.

Os dados usados são obtidos através de uma sondagem com mais de 5 000 fabricantes de bens duráveis ​​em todo o país, representando 92 indústrias.

Os Pedidos de Bens Duráveis ​​são um indicador relevante da produção industrial. Normalmente, as empresas e os consumidores investem neles quando estão confiantes no crescimento da economia. Além disso, a produção média de tais bens demora mais do que os bens não-duráveis. É por isto que este relatório pode ser usado por investidores para prever a carga de empresas industriais no curto prazo, bem como na avaliação do potencial de investimento em engenharia, fabricação, etc.

Devido à elevada volatilidade nos dados por causa do ao alto custo de itens de estoque, geralmente, são considerados os dados de vários meses. O aumento de pedidos de bens duráveis pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores: