O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (Core CPI m/m) reflete a variação dos preços de uma cesta fixa de bens e serviços, no mês relatado em comparação com o anterior, do ponto de vista dos consumidores. Devido à sua alta volatilidade, são excluídos os preços de alimentos e energia. Ao calcular o indicador, a cada elemento da cesta de moedas é atribuído um peso, dependendo das despesas acarretadas pelo seu uso. Ele é interpretado como um dos principais indicadores da inflação no país, Assim, um aumento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).