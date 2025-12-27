A Variação no Emprego em Tempo Integral na Austrália (Full-Time Employment Change) reflete a mudança no número de pessoas empregadas em tempo integral durante o mês de referência

O indicador é calculado com base nos resultados de uma pesquisa pelo país realizada mensalmente. A pesquisa envolve uma amostra de aproximadamente 26 000 famílias que cobre aproximadamente 0,32% dos cidadãos australianos com 15 anos ou mais. Algumas categorias de cidadãos são excluídos da pesquisa: militares, diplomatas, residentes estrangeiros e membros de forças armadas não-australianas colocadas em território australiano.

Emprego em tempo integral na Austrália é descrito como trabalho de 35 horas por semana ou mais, em empresa, em instituição estadual, em fazenda, em negócio da família, etc. O cálculo do indicador inclui, entre outras coisas, proprietários de próprio negócio.

Ao avaliar a força do mercado de trabalho, os analistas se concentram principalmente no emprego em tempo integral, já que seu crescimento significa o fortalecimento da economia. Quanto mais pessoas são empregadas em tempo integral, maiores são os gastos do consumidor no médio prazo e, portanto, mais ativo é o desenvolvimento da economia.

O crescimento do indicador mostra o crescimento do mercado de trabalho, o que significa que também afeta positivamente as cotações do dólar australiano.

