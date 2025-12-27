Calendário Econômico
Variação no Emprego em Tempo Integral na Austrália (Australia Full-Time Employment Change)
|Moderada
|-56.5 mil
|
53.6 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
-56.5 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Variação no Emprego em Tempo Integral na Austrália (Full-Time Employment Change) reflete a mudança no número de pessoas empregadas em tempo integral durante o mês de referência
O indicador é calculado com base nos resultados de uma pesquisa pelo país realizada mensalmente. A pesquisa envolve uma amostra de aproximadamente 26 000 famílias que cobre aproximadamente 0,32% dos cidadãos australianos com 15 anos ou mais. Algumas categorias de cidadãos são excluídos da pesquisa: militares, diplomatas, residentes estrangeiros e membros de forças armadas não-australianas colocadas em território australiano.
Emprego em tempo integral na Austrália é descrito como trabalho de 35 horas por semana ou mais, em empresa, em instituição estadual, em fazenda, em negócio da família, etc. O cálculo do indicador inclui, entre outras coisas, proprietários de próprio negócio.
Ao avaliar a força do mercado de trabalho, os analistas se concentram principalmente no emprego em tempo integral, já que seu crescimento significa o fortalecimento da economia. Quanto mais pessoas são empregadas em tempo integral, maiores são os gastos do consumidor no médio prazo e, portanto, mais ativo é o desenvolvimento da economia.
O crescimento do indicador mostra o crescimento do mercado de trabalho, o que significa que também afeta positivamente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Variação no Emprego em Tempo Integral na Austrália (Australia Full-Time Employment Change)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress