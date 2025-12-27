CalendárioSeções

Variação no Emprego em Tempo Integral na Austrália (Australia Full-Time Employment Change)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Trabalho
Moderada -56.5 mil
53.6 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
-56.5 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Prévio
A Variação no Emprego em Tempo Integral na Austrália (Full-Time Employment Change) reflete a mudança no número de pessoas empregadas em tempo integral durante o mês de referência

O indicador é calculado com base nos resultados de uma pesquisa pelo país realizada mensalmente. A pesquisa envolve uma amostra de aproximadamente 26 000 famílias que cobre aproximadamente 0,32% dos cidadãos australianos com 15 anos ou mais. Algumas categorias de cidadãos são excluídos da pesquisa: militares, diplomatas, residentes estrangeiros e membros de forças armadas não-australianas colocadas em território australiano.

Emprego em tempo integral na Austrália é descrito como trabalho de 35 horas por semana ou mais, em empresa, em instituição estadual, em fazenda, em negócio da família, etc. O cálculo do indicador inclui, entre outras coisas, proprietários de próprio negócio.

Ao avaliar a força do mercado de trabalho, os analistas se concentram principalmente no emprego em tempo integral, já que seu crescimento significa o fortalecimento da economia. Quanto mais pessoas são empregadas em tempo integral, maiores são os gastos do consumidor no médio prazo e, portanto, mais ativo é o desenvolvimento da economia.

O crescimento do indicador mostra o crescimento do mercado de trabalho, o que significa que também afeta positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Variação no Emprego em Tempo Integral na Austrália (Australia Full-Time Employment Change)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-56.5 mil
53.6 mil
out. 2025
55.3 mil
6.5 mil
set. 2025
8.7 mil
-48.6 mil
ago. 2025
-40.9 mil
63.6 mil
jul. 2025
60.5 mil
-36.6 mil
jun. 2025
-38.2 mil
41.9 mil
mai. 2025
38.7 mil
58.6 mil
abr. 2025
59.5 mil
12.2 mil
mar. 2025
15.0 mil
-43.8 mil
fev. 2025
-35.7 mil
37.0 mil
jan. 2025
54.1 mil
-23.7 mil
dez. 2024
-23.7 mil
49.5 mil
nov. 2024
52.6 mil
9.0 mil
out. 2024
9.7 mil
48.8 mil
set. 2024
51.6 mil
-5.9 mil
ago. 2024
-3.1 mil
64.7 mil
jul. 2024
60.5 mil
45.2 mil
jun. 2024
43.3 mil
41.3 mil
mai. 2024
41.7 mil
-7.6 mil
abr. 2024
-6.1 mil
26.6 mil
mar. 2024
27.9 mil
79.4 mil
fev. 2024
78.2 mil
19.9 mil
jan. 2024
11.1 mil
-109.4 mil
dez. 2023
-106.6 mil
57.0 mil
nov. 2023
57.0 mil
10.7 mil
out. 2023
17.0 mil
-36.5 mil
set. 2023
-39.9 mil
7.2 mil
ago. 2023
2.8 mil
-18.7 mil
jul. 2023
-24.2 mil
38.0 mil
jun. 2023
39.3 mil
62.9 mil
mai. 2023
61.7 mil
-28.6 mil
abr. 2023
-27.1 mil
82.5 mil
mar. 2023
72.2 mil
79.2 mil
fev. 2023
74.9 mil
-42.4 mil
jan. 2023
-43.3 mil
14.4 mil
dez. 2022
17.6 mil
33.3 mil
nov. 2022
34.2 mil
55.0 mil
out. 2022
47.1 mil
10.9 mil
set. 2022
13.3 mil
55.0 mil
ago. 2022
58.8 mil
-86.9 mil
jul. 2022
-86.9 mil
52.9 mil
jun. 2022
52.9 mil
69.4 mil
mai. 2022
69.4 mil
93.4 mil
abr. 2022
92.4 mil
19.9 mil
mar. 2022
20.5 mil
121.9 mil
fev. 2022
121.9 mil
-6.1 mil
jan. 2022
-17.0 mil
41.5 mil
dez. 2021
41.5 mil
128.3 mil
nov. 2021
128.3 mil
-47.2 mil
out. 2021
-40.4 mil
25.1 mil
