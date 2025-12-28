CalendárioSeções

Noruega - Taxa de desemprego (Norway Unemployment Rate)

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
Escritório Central de Estatística da Noruega (Statistics Norway (SSB))
Setor:
Trabalho
Baixa 4.5% 4.8%
4.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
4.5%
4.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Taxa de Desemprego da Noruega (Unemployment Rate) reflete a parcela de desempregados entre toda a população trabalhadora do país. As pessoas com idades entre 15 e 74 anos que realizaram trabalho remunerado por pelo menos uma hora durante o período de relatório ou estiveram temporariamente ausentes do trabalho devido a doença, férias, etc. são consideradas como empregadas.

O indicador é calculado pela Statistics Norway com base numa pesquisa telefônica sobre a força de trabalho, e é realizada uma vez por trimestre. A amostra inclui 12 000 famílias ou 24 000 pessoas. Os entrevistados respondem a perguntas sobre a situação de emprego na semana em que a pesquisa é realizada. Cada família da amostra recebe questionários a cada 3 meses durante dois anos, ou seja, participa do estudo 8 vezes. Em seguida, a seleção é atualizada.

São consideradas desempregadas as pessoas que não trabalharam na semana em que é realizada a pesquisa. Para a publicação do indicador, é calculada uma média de três meses, os dados são ajustados sazonalmente e publicados com um mês de atraso. Além disso, a informação sobre o desemprego é enviada ao Eurostat para recolher estatísticas pan-europeias.

A taxa de desemprego é um indicador importante não apenas socialmente, mas também economicamente. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Por isso, um valor da taxa de desemprego acima do esperado é considerado desfavorável para a economia da Noruega e para a cotação da moeda nacional.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Taxa de desemprego (Norway Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
4.5%
4.8%
4.4%
out. 2025
4.5%
4.6%
4.8%
set. 2025
4.8%
5.1%
4.9%
ago. 2025
4.9%
4.5%
4.5%
jul. 2025
4.5%
4.7%
5.5%
jun. 2025
5.4%
4.5%
4.6%
mai. 2025
4.6%
4.3%
4.4%
abr. 2025
4.3%
4.1%
4.4%
mar. 2025
4.4%
3.9%
4.0%
fev. 2025
3.8%
3.9%
3.7%
jan. 2025
3.7%
4.0%
4.2%
dez. 2024
4.2%
3.8%
3.7%
nov. 2024
3.7%
3.9%
4.0%
out. 2024
4.1%
4.0%
4.0%
set. 2024
4.0%
4.0%
4.0%
ago. 2024
4.0%
4.1%
3.8%
jul. 2024
3.9%
4.0%
4.1%
jun. 2024
4.1%
3.9%
4.1%
mai. 2024
4.1%
3.8%
4.3%
abr. 2024
4.3%
3.7%
4.0%
mar. 2024
4.0%
3.4%
3.4%
fev. 2024
3.6%
4.0%
4.5%
jan. 2024
4.5%
3.4%
3.5%
dez. 2023
3.5%
3.9%
3.8%
nov. 2023
3.7%
3.8%
3.7%
out. 2023
3.6%
3.2%
3.5%
set. 2023
3.5%
3.3%
3.6%
ago. 2023
3.6%
3.7%
3.6%
jul. 2023
3.5%
3.4%
3.4%
jun. 2023
3.4%
2.7%
3.1%
mai. 2023
3.0%
3.2%
3.6%
abr. 2023
3.5%
3.8%
3.7%
mar. 2023
3.7%
4.2%
3.9%
fev. 2023
3.9%
4.0%
3.6%
jan. 2023
3.7%
3.2%
3.4%
dez. 2022
3.4%
3.1%
3.1%
nov. 2022
3.1%
3.3%
3.2%
out. 2022
3.3%
3.3%
3.4%
ago. 2022
3.2%
3.0%
3.1%
jul. 2022
3.1%
3.2%
3.2%
jun. 2022
3.2%
3.3%
3.2%
mai. 2022
3.2%
3.4%
3.2%
abr. 2022
3.2%
3.0%
3.1%
mar. 2022
2.9%
3.3%
3.1%
fev. 2022
3.1%
3.3%
3.1%
jan. 2022
3.2%
3.3%
3.3%
dez. 2021
3.3%
3.6%
3.5%
nov. 2021
3.5%
3.7%
3.6%
out. 2021
3.6%
3.6%
3.6%
set. 2021
3.6%
4.0%
4.0%
