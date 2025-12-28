Calendário Econômico
Noruega - Taxa de desemprego (Norway Unemployment Rate)
|Baixa
|4.5%
|4.8%
|
4.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|4.5%
|
4.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Desemprego da Noruega (Unemployment Rate) reflete a parcela de desempregados entre toda a população trabalhadora do país. As pessoas com idades entre 15 e 74 anos que realizaram trabalho remunerado por pelo menos uma hora durante o período de relatório ou estiveram temporariamente ausentes do trabalho devido a doença, férias, etc. são consideradas como empregadas.
O indicador é calculado pela Statistics Norway com base numa pesquisa telefônica sobre a força de trabalho, e é realizada uma vez por trimestre. A amostra inclui 12 000 famílias ou 24 000 pessoas. Os entrevistados respondem a perguntas sobre a situação de emprego na semana em que a pesquisa é realizada. Cada família da amostra recebe questionários a cada 3 meses durante dois anos, ou seja, participa do estudo 8 vezes. Em seguida, a seleção é atualizada.
São consideradas desempregadas as pessoas que não trabalharam na semana em que é realizada a pesquisa. Para a publicação do indicador, é calculada uma média de três meses, os dados são ajustados sazonalmente e publicados com um mês de atraso. Além disso, a informação sobre o desemprego é enviada ao Eurostat para recolher estatísticas pan-europeias.
A taxa de desemprego é um indicador importante não apenas socialmente, mas também economicamente. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Por isso, um valor da taxa de desemprego acima do esperado é considerado desfavorável para a economia da Noruega e para a cotação da moeda nacional.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Taxa de desemprego (Norway Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
