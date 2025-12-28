O EIA Estoque de Gás Natural (EIA Natural Gas Storage Change) mostra a alteração, ao longo da semana, no volume de reservas de gás natural em instalações de armazenamento subterrâneo, nos Estados Unidos. Desse modo, o indicador mostra o reabastecimento ou uso de reservas preponderante, na semana passada, no país. A partir disto, é estimada a demanda por gás natural.

O índice é calculado e publicado pela Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia, num relatório separado. Ele reflete uma avaliação semanal de gás natural armazenado, em 48 estados estadunidenses, divididos em 5 regiões geográficas. Além disso, a fim de examinar a relevância e evitar a distorção da imagem global, os operadores são obrigados a comunicar quaisquer alterações tecnológicas e econômicas que possam afetar significativamente seus estoques de gás natural.

O cálculo é baseado num levantamento feito com operadores de instalações de armazenamento subterrâneo. Essas instalações podem ser tanques em jazidas de petróleo e de gás empobrecido, aquíferos ou cavernas. Os entrevistados indicam sua avaliação do volume total do gás armazenado por eles, e - em separado - a mudança neste volume durante a semana, se excederem 500 milhões de pés cúbicos (14 milhões de metros cúbicos).

A diminuição do volume de reservas de gás natural mostra aumento no consumo e a procura. Isto pode momentaneamente afetar o preço deste recurso natural.

Últimos valores: