Calendário Econômico
EUA - EIA: Estoques de Gás Natural (EIA United States Natural Gas Storage Change)
|Baixa
|N/D
|-226 bilh
|
-167 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-226 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O EIA Estoque de Gás Natural (EIA Natural Gas Storage Change) mostra a alteração, ao longo da semana, no volume de reservas de gás natural em instalações de armazenamento subterrâneo, nos Estados Unidos. Desse modo, o indicador mostra o reabastecimento ou uso de reservas preponderante, na semana passada, no país. A partir disto, é estimada a demanda por gás natural.
O índice é calculado e publicado pela Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia, num relatório separado. Ele reflete uma avaliação semanal de gás natural armazenado, em 48 estados estadunidenses, divididos em 5 regiões geográficas. Além disso, a fim de examinar a relevância e evitar a distorção da imagem global, os operadores são obrigados a comunicar quaisquer alterações tecnológicas e econômicas que possam afetar significativamente seus estoques de gás natural.
O cálculo é baseado num levantamento feito com operadores de instalações de armazenamento subterrâneo. Essas instalações podem ser tanques em jazidas de petróleo e de gás empobrecido, aquíferos ou cavernas. Os entrevistados indicam sua avaliação do volume total do gás armazenado por eles, e - em separado - a mudança neste volume durante a semana, se excederem 500 milhões de pés cúbicos (14 milhões de metros cúbicos).
A diminuição do volume de reservas de gás natural mostra aumento no consumo e a procura. Isto pode momentaneamente afetar o preço deste recurso natural.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Estoques de Gás Natural (EIA United States Natural Gas Storage Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
