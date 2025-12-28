CalendárioSeções

EUA - EIA: Estoques de Gás Natural (EIA United States Natural Gas Storage Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Administração de Informação de Energia dos EUA (U.S. Energy Information Administration)
Setor:
Negócio
Baixa N/D -226 bilh
-167 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
-226 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Prévio
O EIA Estoque de Gás Natural (EIA Natural Gas Storage Change) mostra a alteração, ao longo da semana, no volume de reservas de gás natural em instalações de armazenamento subterrâneo, nos Estados Unidos. Desse modo, o indicador mostra o reabastecimento ou uso de reservas preponderante, na semana passada, no país. A partir disto, é estimada a demanda por gás natural.

O índice é calculado e publicado pela Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia, num relatório separado. Ele reflete uma avaliação semanal de gás natural armazenado, em 48 estados estadunidenses, divididos em 5 regiões geográficas. Além disso, a fim de examinar a relevância e evitar a distorção da imagem global, os operadores são obrigados a comunicar quaisquer alterações tecnológicas e econômicas que possam afetar significativamente seus estoques de gás natural.

O cálculo é baseado num levantamento feito com operadores de instalações de armazenamento subterrâneo. Essas instalações podem ser tanques em jazidas de petróleo e de gás empobrecido, aquíferos ou cavernas. Os entrevistados indicam sua avaliação do volume total do gás armazenado por eles, e - em separado - a mudança neste volume durante a semana, se excederem 500 milhões de pés cúbicos (14 milhões de metros cúbicos).

A diminuição do volume de reservas de gás natural mostra aumento no consumo e a procura. Isto pode momentaneamente afetar o preço deste recurso natural.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Estoques de Gás Natural (EIA United States Natural Gas Storage Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
-226 bilh
-167 bilh
12 dez. 2025
-167 bilh
-138 bilh
-177 bilh
5 dez. 2025
-177 bilh
-42 bilh
-12 bilh
28 nov. 2025
-12 bilh
6 bilh
-11 bilh
21 nov. 2025
-11 bilh
-12 bilh
-14 bilh
14 nov. 2025
-14 bilh
58 bilh
45 bilh
7 nov. 2025
45 bilh
30 bilh
33 bilh
31 out. 2025
33 bilh
38 bilh
74 bilh
24 out. 2025
74 bilh
100 bilh
87 bilh
17 out. 2025
87 bilh
103 bilh
80 bilh
10 out. 2025
80 bilh
97 bilh
80 bilh
3 out. 2025
80 bilh
61 bilh
53 bilh
26 set. 2025
53 bilh
64 bilh
75 bilh
19 set. 2025
75 bilh
98 bilh
90 bilh
12 set. 2025
90 bilh
121 bilh
71 bilh
5 set. 2025
71 bilh
34 bilh
55 bilh
29 ago. 2025
55 bilh
5 bilh
18 bilh
22 ago. 2025
18 bilh
-16 bilh
13 bilh
15 ago. 2025
13 bilh
7 bilh
56 bilh
8 ago. 2025
56 bilh
-5 bilh
7 bilh
1 ago. 2025
7 bilh
22 bilh
48 bilh
25 jul. 2025
48 bilh
2 bilh
23 bilh
18 jul. 2025
23 bilh
20 bilh
46 bilh
11 jul. 2025
46 bilh
54 bilh
53 bilh
4 jul. 2025
53 bilh
76 bilh
55 bilh
27 jun. 2025
55 bilh
96 bilh
96 bilh
20 jun. 2025
96 bilh
102 bilh
95 bilh
13 jun. 2025
95 bilh
116 bilh
109 bilh
6 jun. 2025
109 bilh
106 bilh
122 bilh
30 mai. 2025
122 bilh
116 bilh
101 bilh
23 mai. 2025
101 bilh
119 bilh
120 bilh
16 mai. 2025
120 bilh
110 bilh
110 bilh
9 mai. 2025
110 bilh
95 bilh
104 bilh
2 mai. 2025
104 bilh
147 bilh
107 bilh
25 abr. 2025
107 bilh
181 bilh
88 bilh
18 abr. 2025
88 bilh
78 bilh
16 bilh
11 abr. 2025
16 bilh
111 bilh
57 bilh
4 abr. 2025
57 bilh
-3 bilh
29 bilh
28 mar. 2025
29 bilh
14 bilh
37 bilh
21 mar. 2025
37 bilh
79 bilh
9 bilh
14 mar. 2025
9 bilh
-4 bilh
-62 bilh
7 mar. 2025
-62 bilh
-21 bilh
-80 bilh
28 fev. 2025
-80 bilh
-302 bilh
-261 bilh
21 fev. 2025
-261 bilh
-216 bilh
-196 bilh
14 fev. 2025
-196 bilh
-89 bilh
-100 bilh
7 fev. 2025
-100 bilh
-53 bilh
-174 bilh
31 jan. 2025
-174 bilh
-298 bilh
-321 bilh
24 jan. 2025
-321 bilh
-246 bilh
-223 bilh
17 jan. 2025
-223 bilh
-234 bilh
-258 bilh
10 jan. 2025
-258 bilh
-29 bilh
-40 bilh
12345678...18
