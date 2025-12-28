A Balança Comercial (Trade Balance) é a diferença entre exportações e importações do país.

A Balança Comercial é calculada como a diferença entre o total de exportações e importações de bens e serviços no período do relatório. Um valor positivo confirma um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Um valor positivo indica que o país exporta mais bens e serviços do que importa.

O Japão não produz petróleo, portanto a maior parte da energia depende de países produtores de petróleo. Porém, existem outros tipos de energia, como a hidrelétrica, a geotérmica, a eólica e a nuclear, que representam uma parcela muito menor em comparação à energia térmica. Por esse motivo, o país precisa importar uma grande quantidade de petróleo, o que tem um grande impacto na balança comercial.

Quando o aumento dos preços do petróleo foi forte, a balança comercial do Japão se tornou pequena, mas na tendência geral foi positiva. Isso se deveu ao fato de o país exportar bens industriais com alto valor agregado, enquanto as importações, geralmente, incluem energia e matérias-primas industriais, e a probabilidade de um aumento no volume dessas importações é muito menor.

O impacto do relatório sobre a balança comercial - para o iene - é ambíguo e depende da ligação com outros indicadores econômicos.

Últimos valores: