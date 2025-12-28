Calendário Econômico
Japão - Balança Comercial (Japan Trade Balance)
|Moderada
|N/D
|¥386.1 bilh
|
¥-231.8 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial (Trade Balance) é a diferença entre exportações e importações do país.
A Balança Comercial é calculada como a diferença entre o total de exportações e importações de bens e serviços no período do relatório. Um valor positivo confirma um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Um valor positivo indica que o país exporta mais bens e serviços do que importa.
O Japão não produz petróleo, portanto a maior parte da energia depende de países produtores de petróleo. Porém, existem outros tipos de energia, como a hidrelétrica, a geotérmica, a eólica e a nuclear, que representam uma parcela muito menor em comparação à energia térmica. Por esse motivo, o país precisa importar uma grande quantidade de petróleo, o que tem um grande impacto na balança comercial.
Quando o aumento dos preços do petróleo foi forte, a balança comercial do Japão se tornou pequena, mas na tendência geral foi positiva. Isso se deveu ao fato de o país exportar bens industriais com alto valor agregado, enquanto as importações, geralmente, incluem energia e matérias-primas industriais, e a probabilidade de um aumento no volume dessas importações é muito menor.
O impacto do relatório sobre a balança comercial - para o iene - é ambíguo e depende da ligação com outros indicadores econômicos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Balança Comercial (Japan Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress