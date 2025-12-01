CalendárioSeções

Calendário econômico e indicadores da União Europeia

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.2% 3 trim. 2025 0.1% Trimestral
Taxa de Desemprego 6.4% out. 2025 6.4% Mensal
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual) 2.4% nov. 2025 2.4% Mensal
Decisão sobre Taxa de Juro do BCE 2.15% 2.15%
Balança Comercial, sem ajuste sazonal €​18.4 bilh out. 2025 €​18.4 bilh Mensal

Mercados Último Período Prévio Frequência
EUR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 1.4% 3 trim. 2025 1.5% Trimestral
PIB (Trimestral) 0.2% 3 trim. 2025 0.1% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Custo da Mão-de-Obra 3.3% 3 trim. 2025 3.9% Trimestral
Custos Salariais (Anual) 3.0% 3 trim. 2025 3.7% Trimestral
Nível de Emprego 172.049 milh 3 trim. 2025 171.840 milh Trimestral
Taxa de Desemprego 6.4% out. 2025 6.4% Mensal
Variação no Emprego (Anual) 0.5% 3 trim. 2025 0.6% Trimestral
Variação no Emprego (Trimestral) 0.1% 3 trim. 2025 0.1% Trimestral
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual) 2.4% nov. 2025 2.4% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 2.1% nov. 2025 2.2% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) -0.5% nov. 2025 -0.5% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) -0.3% nov. 2025 -0.3% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor 129.33 nov. 2025 129.35 Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 122.67 nov. 2025 122.67 Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excl. Tabaco (Anual) 2.1% nov. 2025 2.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excl. Tabaco (Mensal) -0.3% nov. 2025 0.2% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor excluindo Energia e Alimentos (Anual) 2.4% nov. 2025 2.4% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor excluindo Energia e Alimentos (Mensal) -0.4% nov. 2025 -0.4% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 0.1% out. 2025 -0.1% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) -0.5% out. 2025 -0.2% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Decisão da Taxa de Depósito do BCE 2.00% 2.00%
Decisão do BCE sobre Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez 2.40% 2.40%
Decisão sobre Taxa de Juro do BCE 2.15% 2.15%
Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual) N/D out. 2025 2.9% Mensal
Empréstimos ao Setor Privado (Anual) N/D out. 2025 2.8% Mensal
Empréstimos às famílias (Anual) N/D out. 2025 2.6% Mensal
Massa Monetária Agregado M3 (Anual) N/D out. 2025 2.8% Mensal
Operações de Refinanciamento de Prazo Alargado Direcionadas do BCE €​51.970 bilh €​97.570 bilh
Total de Ativos de Reserva €​1754.630 bilh nov. 2025 €​1709.780 bilh Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial €​14.0 bilh out. 2025 €​18.0 bilh Mensal
Balança Comercial, sem ajuste sazonal €​18.4 bilh out. 2025 €​18.4 bilh Mensal
Transações Correntes N/D out. 2025 Mensal
Transações Correntes, sem ajuste sazonal N/D out. 2025 Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Confiança do Investidor do Instituto Sentix -6.2 dez. 2025 -7.4 Mensal
Confiança no Setor de Serviços 5.7 nov. 2025 4.2 Mensal
Expectativas de Preço de Venda 9.9 nov. 2025 7.8 Mensal
PMI Composto S&P Global N/D dez. 2025 52.8 Mensal
PMI da S&P Global 45.4 nov. 2025 44.0 Mensal
Percepção Econômica ZEW 33.7 dez. 2025 Mensal
Produção Industrial (Anual) 2.0% out. 2025 1.2% Mensal
Produção Industrial (Mensal) 0.8% out. 2025 0.2% Mensal
Produção para a Construção (Anual) 0.5% out. 2025 -0.4% Mensal
Produção para a Construção (Mensal) 0.9% out. 2025 -0.6% Mensal
Índice da Percepção Econômica 97.0 nov. 2025 96.8 Mensal
Índice de Clima de Negócios -0.66 nov. 2025 -0.47 Mensal
Índice de Confiança da Indústria -9.3 nov. 2025 -8.5 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit N/D dez. 2025 49.6 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global N/D dez. 2025 53.6 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Expectativas de Inflação ao Consumidor 23.1 nov. 2025 21.9 Mensal
Vendas no Varejo (Anual) 1.5% out. 2025 1.2% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 0.0% out. 2025 0.1% Mensal
Índice de Confiança do Consumidor -14.6 dez. 2025 -14.2 Mensal