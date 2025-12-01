Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da União Europeia
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.2%
|3 trim. 2025
|0.1%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|6.4%
|out. 2025
|6.4%
|Mensal
|Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
|2.4%
|nov. 2025
|2.4%
|Mensal
|Decisão sobre Taxa de Juro do BCE
|2.15%
|2.15%
|Balança Comercial, sem ajuste sazonal
|€18.4 bilh
|out. 2025
|€18.4 bilh
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.29 20:30, EUR, EUR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2026.01.02 09:00, EUR, Massa Monetária Agregado M3 (Anual)
2026.01.02 09:00, EUR, Empréstimos às famílias (Anual)
2026.01.02 09:00, EUR, Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual)
2026.01.02 09:00, EUR, Empréstimos ao Setor Privado (Anual)
2026.01.02 09:00, EUR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit