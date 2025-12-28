Calendário Econômico
Índice de Preços de Imóveis no Reino Unido (Anual) (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)
|Baixa
|2.6%
|3.1%
|
3.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.4%
|
2.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Imóveis - Anual - (House Price Index (HPI) y/y) reflete a mudança nos preços médios da habitação no mês de referência em comparação com o mesmo período do ano passado. O cálculo é baseado em dados sobre vendas de casas coletados de cadastros estaduais e de estatísticas dos maiores credores hipotecários do Reino Unido.
O índice leva em consideração os preços pagos pelo imóvel comprado por pessoas físicas. Os seguintes são excluídos do cálculo:
- transações comerciais;
- vendas não pelo valor total de mercado;
- refinanciamento de uma hipoteca existente;
- venda de participações societárias;
- transferência de moradia como um presente, herança ou por ordem judicial;
- e outras transações que não impliquem a transferência do valor total de mercado da habitação de seu novo proprietário para o primeiro.
Das fontes acima, são coletadas não apenas informações sobre o preço pago da moradia, uma vez que não levam em consideração as características físicas das casas (tipo de moradia, tamanho e localização, melhoria e categoria de mercado). Portanto, para calcular o índice, é usado um ajuste especial (regressão hedônica). Além disso, o índice é calculado levando em conta o ajuste sazonal (o mercado imobiliário é tradicionalmente altamente propenso a flutuações sazonais).
O índice caracteriza a inflação e o estado do mercado imobiliário no país. Levando em conta o fato de que o recálculo ocorre com um ajuste sazonal, a mudança no índice de preços de imóveis mostra uma inflação quase bruta no mercado imobiliário do Reino Unido. O aumento dos preços da habitação é um fator favorável para a economia do país, uma vez que indica um aumento da inflação na libra esterlina. Portanto, o aumento no índice afeta positivamente as cotações da libra.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços de Imóveis no Reino Unido (Anual) (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
