O Índice de Preços de Imóveis - Anual - (House Price Index (HPI) y/y) reflete a mudança nos preços médios da habitação no mês de referência em comparação com o mesmo período do ano passado. O cálculo é baseado em dados sobre vendas de casas coletados de cadastros estaduais e de estatísticas dos maiores credores hipotecários do Reino Unido.

O índice leva em consideração os preços pagos pelo imóvel comprado por pessoas físicas. Os seguintes são excluídos do cálculo:

transações comerciais;

vendas não pelo valor total de mercado;

refinanciamento de uma hipoteca existente;

venda de participações societárias;

transferência de moradia como um presente, herança ou por ordem judicial;

e outras transações que não impliquem a transferência do valor total de mercado da habitação de seu novo proprietário para o primeiro.

Das fontes acima, são coletadas não apenas informações sobre o preço pago da moradia, uma vez que não levam em consideração as características físicas das casas (tipo de moradia, tamanho e localização, melhoria e categoria de mercado). Portanto, para calcular o índice, é usado um ajuste especial (regressão hedônica). Além disso, o índice é calculado levando em conta o ajuste sazonal (o mercado imobiliário é tradicionalmente altamente propenso a flutuações sazonais).

O índice caracteriza a inflação e o estado do mercado imobiliário no país. Levando em conta o fato de que o recálculo ocorre com um ajuste sazonal, a mudança no índice de preços de imóveis mostra uma inflação quase bruta no mercado imobiliário do Reino Unido. O aumento dos preços da habitação é um fator favorável para a economia do país, uma vez que indica um aumento da inflação na libra esterlina. Portanto, o aumento no índice afeta positivamente as cotações da libra.

Últimos valores: