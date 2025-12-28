CalendárioSeções

Índice de Preços de Imóveis no Reino Unido (Anual) (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Alojamento
Baixa 2.6% 3.1%
3.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.4%
2.6%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços de Imóveis - Anual - (House Price Index (HPI) y/y) reflete a mudança nos preços médios da habitação no mês de referência em comparação com o mesmo período do ano passado. O cálculo é baseado em dados sobre vendas de casas coletados de cadastros estaduais e de estatísticas dos maiores credores hipotecários do Reino Unido.

O índice leva em consideração os preços pagos pelo imóvel comprado por pessoas físicas. Os seguintes são excluídos do cálculo:

  • transações comerciais;
  • vendas não pelo valor total de mercado;
  • refinanciamento de uma hipoteca existente;
  • venda de participações societárias;
  • transferência de moradia como um presente, herança ou por ordem judicial;
  • e outras transações que não impliquem a transferência do valor total de mercado da habitação de seu novo proprietário para o primeiro.

Das fontes acima, são coletadas não apenas informações sobre o preço pago da moradia, uma vez que não levam em consideração as características físicas das casas (tipo de moradia, tamanho e localização, melhoria e categoria de mercado). Portanto, para calcular o índice, é usado um ajuste especial (regressão hedônica). Além disso, o índice é calculado levando em conta o ajuste sazonal (o mercado imobiliário é tradicionalmente altamente propenso a flutuações sazonais).

O índice caracteriza a inflação e o estado do mercado imobiliário no país. Levando em conta o fato de que o recálculo ocorre com um ajuste sazonal, a mudança no índice de preços de imóveis mostra uma inflação quase bruta no mercado imobiliário do Reino Unido. O aumento dos preços da habitação é um fator favorável para a economia do país, uma vez que indica um aumento da inflação na libra esterlina. Portanto, o aumento no índice afeta positivamente as cotações da libra.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços de Imóveis no Reino Unido (Anual) (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
2.6%
3.1%
3.1%
ago. 2025
3.0%
3.1%
3.2%
jul. 2025
2.8%
2.7%
3.6%
jun. 2025
3.7%
4.4%
2.7%
mai. 2025
3.9%
3.7%
3.6%
abr. 2025
3.5%
4.2%
7.0%
fev. 2025
5.4%
4.7%
4.8%
dez. 2024
4.6%
3.8%
3.9%
nov. 2024
3.3%
5.1%
3.0%
out. 2024
3.4%
4.7%
2.8%
ago. 2024
2.8%
2.2%
jul. 2024
2.2%
3.5%
2.7%
jun. 2024
2.7%
2.2%
mai. 2024
2.2%
1.9%
1.3%
abr. 2024
1.1%
0.4%
0.9%
mar. 2024
1.8%
-0.2%
fev. 2024
-0.2%
-1.3%
jan. 2024
-0.6%
-2.0%
-1.4%
dez. 2023
-1.4%
-2.1%
2.3%
nov. 2023
-2.1%
-0.8%
1.3%
out. 2023
-1.2%
0.7%
0.6%
set. 2023
-0.1%
0.2%
0.8%
ago. 2023
0.2%
0.3%
0.7%
jul. 2023
0.6%
0.5%
1.9%
jun. 2023
1.7%
0.0%
1.8%
mai. 2023
1.9%
1.1%
3.2%
abr. 2023
3.5%
2.5%
4.1%
mar. 2023
4.1%
7.6%
5.8%
fev. 2023
5.5%
9.3%
6.5%
jan. 2023
6.3%
10.9%
9.3%
dez. 2022
9.8%
11.2%
10.6%
nov. 2022
10.3%
12.2%
12.4%
out. 2022
12.6%
12.5%
9.9%
set. 2022
9.5%
14.5%
13.1%
ago. 2022
13.6%
13.1%
16.0%
jul. 2022
15.5%
10.2%
7.8%
jun. 2022
7.8%
12.5%
12.8%
mai. 2022
12.8%
10.8%
11.9%
abr. 2022
12.4%
9.7%
9.7%
mar. 2022
9.8%
9.7%
11.3%
fev. 2022
10.9%
9.3%
10.2%
jan. 2022
9.6%
9.9%
10.0%
nov. 2021
10.0%
10.2%
9.8%
out. 2021
10.2%
10.1%
12.3%
set. 2021
11.8%
9.4%
10.2%
ago. 2021
10.6%
9.8%
8.5%
jul. 2021
8.0%
11.8%
13.1%
jun. 2021
13.2%
9.5%
9.8%
mai. 2021
10.0%
9.6%
9.6%
abr. 2021
8.9%
9.5%
9.9%
