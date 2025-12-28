Os Estoques de Petróleo em Cushing (EIA Cushing Crude Oil Stocks Change) são um dos fatores mais importantes na mudança de preço do petróleo bruto WTI. Cushing, no estado de Oklahoma, é a base para a formação de preços do WTI. Hoje, é um dos eixos centrais de comércio de petróleo bruto do mundo. Os futuros de petróleo WTI implicam entrega, precisamente, em Cushing.

O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

O aumento na quantidade de petróleo nas reservas na cidade de Cushing indica uma diminuição da demanda por petróleo e, por conseguinte, a queda do preço, numa escala global. Pelo contrário, uma diminuição no volume de estoques pode afetar positivamente as cotações do petróleo. No entanto, essa mudança nos preços é de curto prazo. Para formar uma tendência no mercado, é necessário que a quantidade de petróleo nas reservas de Cushing mude constantemente, numa só direção, por várias semanas seguidas.

