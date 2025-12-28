Calendário Econômico
EUA - EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)
|Moderada
|N/D
|0.067 milh
|
-0.742 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Estoques de Petróleo em Cushing (EIA Cushing Crude Oil Stocks Change) são um dos fatores mais importantes na mudança de preço do petróleo bruto WTI. Cushing, no estado de Oklahoma, é a base para a formação de preços do WTI. Hoje, é um dos eixos centrais de comércio de petróleo bruto do mundo. Os futuros de petróleo WTI implicam entrega, precisamente, em Cushing.
O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.
O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.
O aumento na quantidade de petróleo nas reservas na cidade de Cushing indica uma diminuição da demanda por petróleo e, por conseguinte, a queda do preço, numa escala global. Pelo contrário, uma diminuição no volume de estoques pode afetar positivamente as cotações do petróleo. No entanto, essa mudança nos preços é de curto prazo. Para formar uma tendência no mercado, é necessário que a quantidade de petróleo nas reservas de Cushing mude constantemente, numa só direção, por várias semanas seguidas.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
