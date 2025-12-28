CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Administração de Informação de Energia dos EUA (U.S. Energy Information Administration)
Setor:
Negócio
Moderada N/D 0.067 milh
-0.742 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Os Estoques de Petróleo em Cushing (EIA Cushing Crude Oil Stocks Change) são um dos fatores mais importantes na mudança de preço do petróleo bruto WTI. Cushing, no estado de Oklahoma, é a base para a formação de preços do WTI. Hoje, é um dos eixos centrais de comércio de petróleo bruto do mundo. Os futuros de petróleo WTI implicam entrega, precisamente, em Cushing.

O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

O aumento na quantidade de petróleo nas reservas na cidade de Cushing indica uma diminuição da demanda por petróleo e, por conseguinte, a queda do preço, numa escala global. Pelo contrário, uma diminuição no volume de estoques pode afetar positivamente as cotações do petróleo. No entanto, essa mudança nos preços é de curto prazo. Para formar uma tendência no mercado, é necessário que a quantidade de petróleo nas reservas de Cushing mude constantemente, numa só direção, por várias semanas seguidas.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
0.067 milh
-0.742 milh
12 dez. 2025
-0.742 milh
0.115 milh
0.308 milh
5 dez. 2025
0.308 milh
0.101 milh
-0.457 milh
28 nov. 2025
-0.457 milh
0.107 milh
-0.068 milh
21 nov. 2025
-0.068 milh
0.127 milh
-0.698 milh
14 nov. 2025
-0.698 milh
0.034 milh
-0.346 milh
7 nov. 2025
-0.346 milh
-0.173 milh
0.300 milh
31 out. 2025
0.300 milh
0.528 milh
1.334 milh
24 out. 2025
1.334 milh
-0.345 milh
-0.770 milh
17 out. 2025
-0.770 milh
-0.310 milh
-0.703 milh
10 out. 2025
-0.703 milh
-0.276 milh
-0.763 milh
3 out. 2025
-0.763 milh
-0.205 milh
-0.271 milh
26 set. 2025
-0.271 milh
-0.116 milh
0.177 milh
19 set. 2025
0.177 milh
-0.329 milh
-0.296 milh
12 set. 2025
-0.296 milh
0.154 milh
-0.365 milh
5 set. 2025
-0.365 milh
1.137 milh
1.590 milh
29 ago. 2025
1.590 milh
-0.496 milh
-0.838 milh
22 ago. 2025
-0.838 milh
0.264 milh
0.419 milh
15 ago. 2025
0.419 milh
0.037 milh
0.045 milh
8 ago. 2025
0.045 milh
0.660 milh
0.453 milh
1 ago. 2025
0.453 milh
0.554 milh
0.690 milh
25 jul. 2025
0.690 milh
0.114 milh
0.455 milh
18 jul. 2025
0.455 milh
-0.193 milh
0.213 milh
11 jul. 2025
0.213 milh
-0.032 milh
0.464 milh
4 jul. 2025
0.464 milh
-0.095 milh
-1.493 milh
27 jun. 2025
-1.493 milh
-0.045 milh
-0.464 milh
20 jun. 2025
-0.464 milh
-0.068 milh
-0.995 milh
13 jun. 2025
-0.995 milh
-0.088 milh
-0.403 milh
6 jun. 2025
-0.403 milh
-0.116 milh
0.576 milh
30 mai. 2025
0.576 milh
-0.104 milh
0.075 milh
23 mai. 2025
0.075 milh
-0.106 milh
-0.457 milh
16 mai. 2025
-0.457 milh
-0.140 milh
-1.069 milh
9 mai. 2025
-1.069 milh
0.067 milh
-0.740 milh
2 mai. 2025
-0.740 milh
-1.509 milh
0.682 milh
25 abr. 2025
0.682 milh
-0.501 milh
-0.086 milh
18 abr. 2025
-0.086 milh
-0.508 milh
-0.654 milh
11 abr. 2025
-0.654 milh
-0.451 milh
0.681 milh
4 abr. 2025
0.681 milh
-0.047 milh
2.373 milh
28 mar. 2025
2.373 milh
-0.260 milh
-0.755 milh
21 mar. 2025
-0.755 milh
0.136 milh
-1.009 milh
14 mar. 2025
-1.009 milh
0.191 milh
-1.228 milh
7 mar. 2025
-1.228 milh
0.364 milh
1.124 milh
28 fev. 2025
1.124 milh
0.554 milh
1.282 milh
21 fev. 2025
1.282 milh
0.958 milh
1.472 milh
14 fev. 2025
1.472 milh
0.442 milh
0.872 milh
7 fev. 2025
0.872 milh
0.353 milh
-0.034 milh
31 jan. 2025
-0.034 milh
0.296 milh
0.326 milh
24 jan. 2025
0.326 milh
-0.072 milh
-0.148 milh
17 jan. 2025
-0.148 milh
1.411 milh
0.765 milh
10 jan. 2025
0.765 milh
-1.219 milh
-2.502 milh
12345678...11
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido