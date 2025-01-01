O Relatório Mensal do Bundesbank é um documento que contém mais de 100 páginas sobre a situação atual e as perspectivas para o desenvolvimento da economia alemã. No início do documento, há breves relatórios sobre quatro aspectos importantes:

Condições econômicas

Finanças públicas

Mercados de ações

Balança de pagamentos

Além disso, esses quatro tópicos são abordados com mais detalhes. Já depois dos relatórios, é apresentada parte estatística em detalhes, o que ocupa muito mais da metade de todo o documento.

A seção "Condições econômicas" contém uma subseção sobre as principais tendências. Aqui é descrita a situação atual geral e fornecida uma previsão de curto prazo. Também há feedback no que diz respeito ao estado da indústria, da construção, do mercado de trabalho e dos preços.

A seção "Finanças Públicas" tem um foco mais amplo, dando a maior atenção a questões atuais, como ao esquema de saúde estatal, ao sistema de seguro estatal para cuidados de longo prazo e às finanças dos governos locais.

A revisão dos “Mercados de Ações” é caracterizada por três áreas: o mercado de títulos, o mercado de ações e os fundos de investimento mútuo. O relatório revela a quantia de dinheiro recebida nos formulários de investimento respectivos, a procedência e seu destino.

A "Balança de Pagamentos" é um relatório de síntese sobre sub-balanços, sobre conta corrente (comércio de mercadorias), sobre balanço de serviços, sobre balanço de rendimentos primário e secundário, balanço de ativos e conta de capital. Os relatórios mostram como os números mudam em comparação com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior.

Relatórios mensais são publicados no horário especificado pelo Banco Federal. Isso geralmente acontece no meio do mês.

Dependendo dos indicadores ou das previsões, a publicação do relatório pode ter um impacto positivo ou negativo no euro.