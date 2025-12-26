Calendário econômico e indicadores dos Estados Unidos

CalendárioSeções

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 4.3% 3 trim. 2025 3.8% Trimestral
Taxa de Desemprego 4.6% nov. 2025 4.4% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 2.7% nov. 2025 3.0% Mensal
Taxa-alvo de Fundos da Reserva Federal (Fed) 3.75% 4.00%
Balança Comercial $​-52.828 bilh set. 2025 $​-59.265 bilh Mensal

2025.12.26 18:00, USD, Contagem de Sondas Baker Hughes, Prévio: 406
2025.12.26 18:00, USD, Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes, Prévio: 542
2025.12.29 15:00, USD, Vendas Pendentes de Moradias (Mensal), Projeção: -0.7%, Prévio: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Vendas Pendentes de Moradias (Anual), Projeção: -6.0%, Prévio: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Vendas Pendentes de Moradias, Prévio: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Índice de Atividade Industrial do Fed de Dalas
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Petróleo Bruto
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Importações de Petróleo Bruto
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Destilado
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Destilado
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Produção de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Óleo de Aquecimento
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, Fornecimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA
2025.12.29 15:30, USD, Taxa de Utilização de Refinarias da EIA
2025.12.29 16:30, USD, Leilão Bill a 3 meses, Prévio: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, Leilão Bill a 6 meses, Prévio: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, Cobre - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Prata - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Alumínio - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Milho - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Gás Natural - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Soja - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Trigo - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Preços de Imóveis (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Preços de Imóveis (Anual), Projeção: 1.3%, Prévio: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Preços de Imóveis, Projeção: 436.1, Prévio: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual), Projeção: 1.1%, Prévio: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal), Projeção: -0.4%, Prévio: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 com ajuste sazonal (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, Barômetro de Negócios de Chicago, Projeção: 42.4, Prévio: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, Subíndice de Receita com Serviços do Fed de Dallas
2025.12.30 15:30, USD, Índice de Atividade das Empresas do Fed de Dallas
2025.12.31 13:30, USD, Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego, Projeção: 227 mil, Prévio: 214 mil
2025.12.31 13:30, USD, Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego, Projeção: 1.910 milh, Prévio: 1.923 milh
2025.12.31 13:30, USD, Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego para 4 semanas, Projeção: 220.018 mil, Prévio: 216.750 mil
2025.12.31 16:30, USD, Leilão Bill a 4 semanas, Prévio: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, Leilão Bill a 8 semanas, Prévio: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, EIA: Estoques de Gás Natural, Projeção: -226 bilh
2025.12.31 19:00, USD, Atas da Reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC)
2026.01.01 00:00, USD, Dia de Ano Novo
2026.01.02 14:45, USD, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 52.3, Prévio: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, Contagem de Sondas Baker Hughes
2026.01.02 18:00, USD, Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
2026.01.03 15:00, USD, Índice de Gestores de Compras (PMI) no setor industrial do ISM
2026.01.03 15:00, USD, Preços no Setor Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM)
2026.01.03 15:00, USD, Índice do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) de Emprego no Setor Manufatureiro
2026.01.03 15:00, USD, Índice de Novos Pedidos do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) no Setor Manufatureiro
2026.01.05 16:30, USD, Leilão Bill a 3 meses
2026.01.05 16:30, USD, Leilão Bill a 6 meses

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
Alumínio - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Cobre - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Gás Natural - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Leilão Bill a 3 meses 3.560% 3.560%
Leilão Bill a 4 semanas 3.570% 3.580%
Leilão Bill a 52 semanas 3.380% 3.460%
Leilão Bill a 6 meses 3.485% 3.495%
Leilão Bill a 8 semanas 3.585% 3.585%
Leilão Bond a 30 anos 4.773% 4.694%
Leilão Note a 10 anos 4.175% 4.074%
Leilão Note a 2 anos 3.499% 3.489%
Leilão Note a 20 anos 4.798% 4.706%
Leilão Note a 3 anos 3.614% 3.579%
Leilão Note a 5 anos 3.747% 3.562%
Leilão Note a 7 anos 3.930% 3.781%
Leilão TIPS a 10 anos 1.843% 1.734%
Leilão TIPS a 30 anos 2.650% 2.403%
Leilão TIPS a 5 anos 1.433% 1.182%
Milho - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Prata - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Soja - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Trigo - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 4.3% 3 trim. 2025 3.8% Trimestral
Produto Interno Bruto (PIB) Vendas (Trimestral) 4.6% 3 trim. 2025 7.5% Trimestral
Rendimento Interno Bruto (Trimestral) 2.3% 1 trim. 2018 2.1% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Benefícios Trabalhistas (Trimestral) 0.8% 3 trim. 2025 0.7% Trimestral
Custo Unitário da Mão de Obra (Trimestral) 1.0% 2 trim. 2025 1.6% Trimestral
Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger N/D nov. 2025 153.074 mil Mensal
Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger (Anual) N/D nov. 2025 175.3% Mensal
Ganho Médio por Hora Trabalhada (Anual) 3.5% nov. 2025 3.8% Mensal
Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) 0.1% nov. 2025 0.4% Mensal
Média de Horas Trabalhadas Semanais 34.3 nov. 2025 34.2 Mensal
Ofertas de Emprego JOLTs 7.670 milh out. 2025 7.658 milh Mensal
Payroll do Governo -5 mil nov. 2025 -157 mil Mensal
Payroll em manufatura -5 mil nov. 2025 -9 mil Mensal
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego 1.923 milh 13 dez. 2025 1.885 milh Semanal
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego 214 mil 20 dez. 2025 224 mil Semanal
Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego para 4 semanas 216.750 mil 20 dez. 2025 217.500 mil Semanal
Produtividade do Setor Não Agrícola (Trimestral) 3.3% 2 trim. 2025 2.4% Trimestral
Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola 64 mil nov. 2025 -105 mil Mensal
Relatório de Emprego - Payroll - Privado 69 mil nov. 2025 52 mil Mensal
Rendimento Real (Mensal) N/D nov. 2025 -0.1% Mensal
Salário Mínimo em Empregos (Trimestral) 0.8% 3 trim. 2025 1.0% Trimestral
Taxa de Desemprego 4.6% nov. 2025 4.4% Mensal
Taxa de Desemprego U6 8.7% nov. 2025 8.0% Mensal
Taxa de Participação na Força de Trabalho 62.5% nov. 2025 62.4% Mensal
Variação de Empregos Privados ADP -31 mil nov. 2025 42 mil Mensal
Índice de Condições do Mercado de Trabalho do Sistema de Reserva Federal (FRS) 1.5 jun. 2017 3.3 Mensal
Índice de Tendência de Emprego do CB 105.80 nov. 2025 106.24 Mensal
Índice do Custo do Emprego (Trimestral) 0.8% 3 trim. 2025 0.9% Trimestral
Preços Último Período Prévio Frequência
Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) 3.8% 3 trim. 2025 2.1% Trimestral
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan 3.2% dez. 2025 3.2% Mensal
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan 4.2% dez. 2025 4.1% Mensal
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual) 2.6% nov. 2025 3.0% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 2.7% nov. 2025 3.0% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) N/D nov. 2025 0.3% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) N/D nov. 2025 0.2% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal 330.425 nov. 2025 330.804 Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal) N/D nov. 2025 0.3% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Produtor (Anual) 2.6% set. 2025 2.8% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 0.1% set. 2025 -0.1% Mensal
Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Anual) N/D nov. 2025 2.8% Mensal
Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Anual) 1.5% 2017 1.5% Anual
Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Mensal) N/D nov. 2025 0.2% Mensal
Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Trimestral) 2.9% 3 trim. 2025 2.6% Trimestral
Preços de Bens Exportados (Anual) 3.8% set. 2025 3.4% Mensal
Preços de Bens Exportados (Mensal) 0.0% set. 2025 0.1% Mensal
Preços de Bens Importados (Anual) 0.3% set. 2025 0.0% Mensal
Preços de Bens Importados (Mensal) 0.0% set. 2025 0.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor 325.031 nov. 2025 324.368 Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 331.068 nov. 2025 330.542 Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Cleveland (Mensal) 0.1% nov. 2025 0.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC), sem ajuste sazonal 324.122 nov. 2025 324.800 Mensal
Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal) N/D nov. 2025 0.3% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 2.7% set. 2025 2.6% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 0.3% set. 2025 -0.1% Mensal
Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Anual) 1.7% 2017 1.7% Anual
Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Anual) N/D nov. 2025 2.8% Mensal
Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Mensal) N/D nov. 2025 0.3% Mensal
Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Trimestral) 2.8% 3 trim. 2025 2.1% Trimestral
Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) do Fed de Dallas N/D out. 2025 2.8% Mensal
Índice de Preços de Importação (excl. petróleo) 0.2% set. 2025 0.2% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds $​-61.2 bilh out. 2025 $​25.2 bilh Mensal
Fluxo Líquido de Capital da TIC $​-37.3 bilh out. 2025 $​184.3 bilh Mensal
Taxa-alvo de Fundos da Reserva Federal (Fed) 3.75% 4.00%
Transações Líquidas de Longo Prazo $​17.5 bilh out. 2025 $​173.2 bilh Mensal
Transações Líquidas de Longo Prazo incluindo Swaps $​17.5 bilh out. 2025 $​173.2 bilh Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial $​-52.828 bilh set. 2025 $​-59.265 bilh Mensal
Balança Comercial de Bens N/D set. 2025 $​-85.541 bilh Mensal
Transações Correntes $​-251.312 bilh 2 trim. 2025 $​-439.822 bilh Trimestral
Volume de Exportações $​289.305 bilh set. 2025 $​280.921 bilh Mensal
Volume de Importações $​342.133 bilh set. 2025 $​340.185 bilh Mensal
Governo Último Período Prévio Frequência
Saldo Orçamental Federal N/D nov. 2025 Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Atividade Empresarial Não Manufatureira do ISM N/D nov. 2025 54.3 Mensal
Barômetro de Negócios de Chicago 36.3 nov. 2025 43.8 Mensal
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes N/D 26 dez. 2025 542 Semanal
Contagem de Sondas Baker Hughes N/D 26 dez. 2025 406 Semanal
EIA: Estoques de Destilado N/D 19 dez. 2025 1.712 milh Semanal
EIA: Estoques de Destilado N/D 19 dez. 2025 -0.228 milh Semanal
EIA: Estoques de Gasolina N/D 19 dez. 2025 4.808 milh Semanal
EIA: Estoques de Gás Natural N/D 19 dez. 2025 -167 bilh Semanal
EIA: Estoques de Petróleo Bruto N/D 19 dez. 2025 -1.274 milh Semanal
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing N/D 19 dez. 2025 -0.742 milh Semanal
EIA: Importações de Petróleo Bruto N/D 19 dez. 2025 -0.719 milh Semanal
EIA: Produção de Gasolina N/D 19 dez. 2025 0.033 milh Semanal
EIA: Óleo de Aquecimento N/D 19 dez. 2025 0.267 milh Semanal
EUA - Vendas da Indústria (Mensal) 0.0% nov. 2025 0.0% Mensal
EUA - Índice ISM de Nova York 37.2 mar. 2021 35.5 Mensal
Encomendas de Bens de Capital (fora do setor de Defesa e excluindo aeronaves) (Mensal) 0.7% out. 2025 1.2% Mensal
Encomendas à Indústria (Mensal) 1.3% ago. 2025 -1.3% Mensal
Encomendas à Indústria excluindo Transporte (Mensal) -0.1% ago. 2025 0.5% Mensal
Estoques das Empresas 0.2% set. 2025 0.0% Mensal
Estoques no Atacado (Mensal) 0.5% set. 2025 0.0% Mensal
Fornecimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA N/D 19 dez. 2025 0.128 milh Semanal
ISM Não-Manufatura: Emprego N/D nov. 2025 48.2 Mensal
ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos N/D nov. 2025 56.2 Mensal
ISM Não-Manufatura: Preços N/D nov. 2025 70.0 Mensal
Lucros Corporativos (Trimestral) 4.4% 3 trim. 2025 0.2% Trimestral
Medida de Novos Pedidos do Fed de Filadélfia 5.0 dez. 2025 -8.6 Mensal
Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (fora do setor de Defesa e excluindo aeronaves) (Mensal) 0.5% out. 2025 1.1% Mensal
PMI Composto S&P Global N/D nov. 2025 54.8 Mensal
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) 0.2% out. 2025 0.7% Mensal
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) -2.2% out. 2025 0.7% Mensal
Pedidos de Bens Duráveis ​​Excluindo o Setor de Defesa (Mensal) -1.5% out. 2025 0.1% Mensal
Preços no Setor Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) N/D nov. 2025 58.0 Mensal
Produção Industrial (Anual) -0.1% nov. 2025 1.6% Mensal
Produção Industrial do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal) 0.1% nov. 2025 -0.3% Mensal
Relatório de Empregos Fed Filadélfia 12.9 dez. 2025 6.0 Mensal
Subíndice de Preços Pagos do Fed da Filadéfia 43.6 dez. 2025 56.1 Mensal
Subíndice de Receita com Serviços do Fed de Dallas N/D nov. 2025 -6.4 Mensal
Taxa de Utilização de Refinarias da EIA N/D 19 dez. 2025 0.3% Semanal
Utilização da Capacidade Instalada do Sistema de Reserva Federal (FRS) 76.0% nov. 2025 76.1% Mensal
Vendas por Atacado (Mensal) -0.2% set. 2025 -0.2% Mensal
Índice Composto de Atividade Industrial do Fed de Kansas City N/D dez. 2025 Mensal
Índice Empire State de Atividade Industrial do Fed de Nova York -3.9 dez. 2025 18.7 Mensal
Índice de Atividade Industrial do Fed de Dalas N/D nov. 2025 -5.0 Mensal
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia -10.2 dez. 2025 -1.7 Mensal
Índice de Atividade Industrial do Fed de Kansas City N/D dez. 2025 Mensal
Índice de Atividade Nacional Chicago Fed N/D out. 2025 -0.12 Mensal
Índice de Atividade das Empresas do Fed de Dallas N/D nov. 2025 -9.4 Mensal
Índice de Condições Empresariais NY do ISM 804.5 mar. 2021 810.9 Mensal
Índice de Condições Empresariais do Fed Filadélfia 41.6 dez. 2025 49.6 Mensal
Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond -20 set. 2025 -5 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit 52.2 nov. 2025 52.5 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global 54.1 nov. 2025 54.8 Mensal
Índice de Gestores de Compras (PMI) no setor industrial do ISM N/D nov. 2025 48.7 Mensal
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal) -0.3% nov. 2025 Mensal
Índice de Investimento em Bens de Capital (CAPEX) Philly Fed 30.3 dez. 2025 26.7 Mensal
Índice de Manufatura do Fed de Richmond -17 set. 2025 -7 Mensal
Índice de Novos Pedidos do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) no Setor Manufatureiro N/D nov. 2025 49.4 Mensal
Índice de Otimismo Entre as Pequenas Empresas da NFIB 99.0 nov. 2025 98.2 Mensal
Índice de gerentes de compras não-manufatureiros (PMI) do ISM N/D nov. 2025 52.4 Mensal
Índice do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) de Emprego no Setor Manufatureiro N/D nov. 2025 46.0 Mensal
Índice do Setor de Serviços de Richmond N/D dez. 2025 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan 54.6 dez. 2025 55.0 Mensal
Consumo Pessoal Real (Mensal) N/D nov. 2025 0.0% Mensal
Consumo Pessoal Real (Trimestral) 3.5% 3 trim. 2025 2.5% Trimestral
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB) 89.1 dez. 2025 92.9 Mensal
Estoques no Varejo (Mensal) 0.4% set. 2025 Mensal
Estoques no Varejo, excl. Automóveis 0.0% set. 2025 Mensal
Gastos Pessoais (Mensal) N/D nov. 2025 0.3% Mensal
Mudança de Crédito ao Consumidor do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal) $​9.18 bilh out. 2025 $​11.01 bilh Mensal
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal) 0.4% out. 2025 0.1% Mensal
Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) 0.8% out. 2025 -0.1% Mensal
Renda Pessoal (Mensal) N/D nov. 2025 0.4% Mensal
Vendas no Varejo (Anual) 3.5% out. 2025 4.2% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 0.0% out. 2025 0.1% Mensal
Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) 0.5% out. 2025 0.0% Mensal
Índice de Percepção Atual do Consumidor de Michigan 50.4 dez. 2025 50.7 Mensal
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan 52.9 dez. 2025 53.3 Mensal
Alojamento Último Período Prévio Frequência
Construção de Novas Casas N/D set. 2025 1.307 milh Mensal
Construção de Novas Casas (Mensal) N/D set. 2025 -8.5% Mensal
Gastos de Construção (Mensal) 0.2% ago. 2025 0.2% Mensal
Licenças de Construção N/D set. 2025 1.312 milh Mensal
Licenças de Construção (Mensal) N/D set. 2025 -3.7% Mensal
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual) 1.4% set. 2025 1.6% Mensal
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 com ajuste sazonal (Mensal) 0.1% set. 2025 0.1% Mensal
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal) -0.5% set. 2025 -0.6% Mensal
Venda de Casas Novas N/D set. 2025 0.800 milh Mensal
Venda de Casas Novas (Mensal) N/D set. 2025 20.5% Mensal
Vendas Pendentes de Moradias 76.3 out. 2025 74.9 Mensal
Vendas Pendentes de Moradias (Anual) -0.4% out. 2025 -0.9% Mensal
Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) 1.9% out. 2025 0.1% Mensal
Vendas de Casas Usadas 4.13 milh nov. 2025 4.11 milh Mensal
Vendas de Casas Usadas (Mensal) 0.5% nov. 2025 1.5% Mensal
Índice de Mercado Imobiliário da NAHB 39 dez. 2025 38 Mensal
Índice de Preços de Imóveis 435.4 set. 2025 435.6 Mensal
Índice de Preços de Imóveis (Anual) 1.7% set. 2025 2.4% Mensal
Índice de Preços de Imóveis (Mensal) 0.0% set. 2025 0.4% Mensal