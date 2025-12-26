Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores dos Estados Unidos
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|4.3%
|3 trim. 2025
|3.8%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|4.6%
|nov. 2025
|4.4%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|2.7%
|nov. 2025
|3.0%
|Mensal
|Taxa-alvo de Fundos da Reserva Federal (Fed)
|3.75%
|4.00%
|Balança Comercial
|$-52.828 bilh
|set. 2025
|$-59.265 bilh
|Mensal
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 18:00, USD, Contagem de Sondas Baker Hughes, Prévio: 406
2025.12.26 18:00, USD, Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes, Prévio: 542
2025.12.29 15:00, USD, Vendas Pendentes de Moradias (Mensal), Projeção: -0.7%, Prévio: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Vendas Pendentes de Moradias (Anual), Projeção: -6.0%, Prévio: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Vendas Pendentes de Moradias, Prévio: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Índice de Atividade Industrial do Fed de Dalas
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Petróleo Bruto
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Importações de Petróleo Bruto
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Destilado
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Produção de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Óleo de Aquecimento
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, Fornecimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA
2025.12.29 15:30, USD, Taxa de Utilização de Refinarias da EIA
2025.12.29 16:30, USD, Leilão Bill a 3 meses, Prévio: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, Leilão Bill a 6 meses, Prévio: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, Cobre - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Prata - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Alumínio - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Milho - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Gás Natural - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Soja - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Trigo - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Preços de Imóveis (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Preços de Imóveis (Anual), Projeção: 1.3%, Prévio: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Preços de Imóveis, Projeção: 436.1, Prévio: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual), Projeção: 1.1%, Prévio: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal), Projeção: -0.4%, Prévio: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 com ajuste sazonal (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, Barômetro de Negócios de Chicago, Projeção: 42.4, Prévio: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, Subíndice de Receita com Serviços do Fed de Dallas
2025.12.30 15:30, USD, Índice de Atividade das Empresas do Fed de Dallas
2025.12.31 13:30, USD, Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego, Projeção: 227 mil, Prévio: 214 mil
2025.12.31 13:30, USD, Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego, Projeção: 1.910 milh, Prévio: 1.923 milh
2025.12.31 13:30, USD, Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego para 4 semanas, Projeção: 220.018 mil, Prévio: 216.750 mil
2025.12.31 16:30, USD, Leilão Bill a 4 semanas, Prévio: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, Leilão Bill a 8 semanas, Prévio: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, EIA: Estoques de Gás Natural, Projeção: -226 bilh
2025.12.31 19:00, USD, Atas da Reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC)
2026.01.01 00:00, USD, Dia de Ano Novo
2026.01.02 14:45, USD, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 52.3, Prévio: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, Contagem de Sondas Baker Hughes
2026.01.02 18:00, USD, Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
2026.01.03 15:00, USD, Índice de Gestores de Compras (PMI) no setor industrial do ISM
2026.01.03 15:00, USD, Preços no Setor Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM)
2026.01.03 15:00, USD, Índice do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) de Emprego no Setor Manufatureiro
2026.01.03 15:00, USD, Índice de Novos Pedidos do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) no Setor Manufatureiro
2026.01.05 16:30, USD, Leilão Bill a 3 meses
2026.01.05 16:30, USD, Leilão Bill a 6 meses