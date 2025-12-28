CalendárioSeções

Núcleo do Índice de Preços no Varejo no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Core Retail Price Index (RPI) y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Preços
Baixa 4.4% 4.2%
4.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
5.7%
4.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Núcleo do Índice de Preços de Varejo - Anual - (Core Retail Price Index (RPI) y/y) reflete a variação dos preços para as principais despesas das famílias no mês de referencia em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O índice de preços no varejo é uma medida da inflação no país, estimada pela cesta de bens de consumo. Ela inclui comida, roupa, combustível para motor e outros bens e serviços.

A cesta de produtos e serviços é revisada pelo menos uma vez por ano, dependendo das atuais mudanças econômicas, tecnológicas e culturais do país. Um conjunto fixo de pesos é aplicado às mudanças nos preços de cada item da lista (quanto ao orçamento familiar típico, a importância de cada um dos componentes da cesta é refletida sobre impacto sobre o índice final). Se uma determinada marca de produtos desaparece do estoque das lojas, para preservar a representatividade é escolhida a marca mais próxima quanto ao preço e à qualidade.

Em contraste com o índice de preços ao consumidor, que leva em conta apenas o custo do aluguel, o índice de preços no varejo inclui as seguintes despesas com habitação: impostos, amortização de imóveis, seguros de imóveis, serviços públicos e impostos do governo na compra de casas. O cálculo do índice de base exclui pagamentos de hipoteca.

Ao contrário do CPI, que usa a média geométrica, o RPI – a média aritmética entre o preço antigo e o novo. Como resultado, o RPI sempre dá números mais altos de inflação, quer dizer, na prática, o RPI cresce anualmente em média 1,2 pontos percentuais acima do CPI.

O crescimento do índice de preços no varejo indica um aumento da inflação no país. Isso pode ter um efeito favorável nas cotações da libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Núcleo do Índice de Preços no Varejo no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Core Retail Price Index (RPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
4.4%
4.2%
4.4%
jul. 2025
4.7%
3.7%
4.3%
jun. 2025
4.3%
2.9%
4.1%
fev. 2025
3.0%
3.8%
3.2%
dez. 2024
2.9%
4.2%
3.0%
nov. 2024
3.0%
2.4%
2.8%
out. 2024
2.8%
2.7%
2.0%
set. 2024
2.0%
2.7%
2.8%
ago. 2024
2.8%
2.7%
jul. 2024
2.7%
1.9%
jun. 2024
1.9%
2.9%
1.9%
mai. 2024
1.9%
3.4%
2.3%
abr. 2024
2.3%
3.3%
mar. 2024
3.3%
3.0%
3.5%
fev. 2024
3.5%
2.7%
3.8%
jan. 2024
3.8%
2.6%
4.0%
dez. 2023
4.0%
3.1%
4.1%
nov. 2023
4.1%
4.2%
4.8%
out. 2023
4.8%
6.2%
7.6%
set. 2023
7.6%
6.5%
7.8%
ago. 2023
7.8%
6.7%
7.9%
jul. 2023
7.9%
8.3%
9.6%
jun. 2023
9.6%
9.0%
10.3%
mai. 2023
10.3%
10.1%
10.4%
abr. 2023
10.4%
11.7%
12.6%
mar. 2023
12.6%
12.0%
12.9%
fev. 2023
12.9%
12.4%
12.6%
jan. 2023
12.6%
13.1%
12.9%
dez. 2022
12.9%
13.5%
13.5%
nov. 2022
13.5%
13.4%
13.9%
out. 2022
13.9%
12.9%
12.4%
set. 2022
12.4%
13.2%
12.2%
ago. 2022
12.2%
13.3%
12.3%
jul. 2022
12.3%
12.8%
11.9%
jun. 2022
11.9%
12.1%
11.8%
mai. 2022
11.8%
10.8%
11.2%
abr. 2022
11.2%
9.4%
9.1%
mar. 2022
9.1%
9.0%
8.3%
fev. 2022
8.3%
8.8%
8.0%
jan. 2022
8.0%
8.3%
7.7%
dez. 2021
7.7%
7.5%
7.2%
nov. 2021
7.2%
6.5%
6.1%
out. 2021
6.1%
5.9%
5.0%
set. 2021
5.0%
4.6%
4.9%
ago. 2021
4.9%
4.0%
3.9%
jul. 2021
3.9%
4.5%
3.9%
jun. 2021
3.9%
3.3%
3.4%
mai. 2021
3.4%
2.4%
3.2%
abr. 2021
3.2%
1.6%
1.6%
mar. 2021
1.6%
1.6%
1.6%
123
