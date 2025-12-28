Calendário Econômico
Reino Unido - Índice de Preços ao Consumidor (United Kingdom Consumer Price Index (CPI))
|Baixa
|139.3
|
139.3
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
139.3
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) reflete as mudanças de preços de bens e serviços do ponto de vista do consumidor no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano passado. É avaliada uma cesta de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande proporção dos gastos das famílias. CPI é um indicador chave da demanda do consumidor e da inflação no país. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações da libra.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Índice de Preços ao Consumidor (United Kingdom Consumer Price Index (CPI))".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress