CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Calendário econômico e indicadores do Canadá

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.6% 3 trim. 2025 -0.5% Trimestral
PIB anualizado (Trimestral) 2.6% 3 trim. 2025 -1.8% Trimestral
Taxa de Desemprego 6.5% nov. 2025 6.9% Mensal
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual) 2.9% nov. 2025 2.9% Mensal
Decisão sobre Taxa de Juro do Banco do Canadá 2.00% 2.25%
Balança Comercial $​0.153 bilh set. 2025 $​-6.427 bilh Mensal

Calendário Econômico

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.25 00:00, CAD, Dia de Natal
2025.12.26 00:00, CAD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, CAD, Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2026.01.01 00:00, CAD, Dia de Ano Novo
2026.01.02 14:30, CAD, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 47.8, Prévio: 48.4

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
Compra de Títulos Financeiros Estrangeiros por Canadenses $​-11.575 bilh out. 2025 $​21.620 bilh Mensal
Investimento Estrangeiro em Ações do Canadá $​46.622 bilh out. 2025 $​31.316 bilh Mensal
Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
PIB Último Período Prévio Frequência
Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) 0.8% 3 trim. 2025 0.1% Trimestral
PIB (Anual) 0.4% out. 2025 1.1% Mensal
PIB (Mensal) -0.3% out. 2025 0.2% Mensal
PIB (Trimestral) 0.6% 3 trim. 2025 -0.5% Trimestral
PIB anualizado (Trimestral) 2.6% 3 trim. 2025 -1.8% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Produtividade do Trabalho (Trimestral) 0.9% 3 trim. 2025 -1.0% Trimestral
Taxa de Desemprego 6.5% nov. 2025 6.9% Mensal
Taxa de Participação na Força de Trabalho 65.1% nov. 2025 65.3% Mensal
Variação de Empregos Privados ADP 19.2 mil dez. 2021 102.1 mil Mensal
Variação no Emprego 53.6 mil nov. 2025 66.6 mil Mensal
Variação no Emprego em Tempo Integral -9.4 mil nov. 2025 -18.5 mil Mensal
Variação no Emprego em Tempo Parcial 63.0 mil nov. 2025 85.1 mil Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Mediana do Índice de Preços ao Consumidor (Anual) 2.8% nov. 2025 3.0% Mensal
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual) 2.9% nov. 2025 2.9% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 2.2% nov. 2025 2.2% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 0.1% nov. 2025 0.2% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) -0.1% nov. 2025 0.6% Mensal
Índice Comum de Preços ao Consumidor (Anual) 2.8% nov. 2025 2.7% Mensal
Índice Reduzido de Preços ao Consumidor (Anual) 2.8% nov. 2025 3.0% Mensal
Índice de Preços ao Produto Industrial (IPPI) (Anual) 6.1% nov. 2025 5.7% Mensal
Índice de Preços ao Produto Industrial (IPPI) (Mensal) 0.9% nov. 2025 1.7% Mensal
Índice de Preços de Matérias-Primas (Anual) 6.4% nov. 2025 5.8% Mensal
Índice de Preços de Matérias-Primas (Mensal) 0.3% nov. 2025 1.6% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Decisão sobre Taxa de Juro do Banco do Canadá 2.00% 2.25%
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial $​0.153 bilh set. 2025 $​-6.427 bilh Mensal
Transações Correntes $​-9.680 bilh 3 trim. 2025 $​-21.557 bilh Trimestral
Volume de Exportações $​64.231 bilh set. 2025 $​60.404 bilh Mensal
Volume de Importações $​64.078 bilh set. 2025 $​66.831 bilh Mensal
Governo Último Período Prévio Frequência
Balanço Orçamentário $​-2.278 bilh out. 2025 $​-5.023 bilh Mensal
Balanço Orçamentário, Ano Fiscal $​-18.369 bilh out. 2025 $​-16.091 bilh Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Licenças de Construção (Mensal) 14.9% out. 2025 5.9% Mensal
Lucros Corporativos (Trimestral) 3.8% 3 trim. 2025 -2.4% Trimestral
Nível de Utilização da Capacidade Instalada 78.5% 3 trim. 2025 77.6% Trimestral
PMI Ivey 48.4 nov. 2025 52.4 Mensal
PMI Ivey, sem ajuste sazonal 44.5 nov. 2025 51.7 Mensal
Vendas de Manufaturados (Mensal) -1.0% out. 2025 3.6% Mensal
Vendas por Atacado (Mensal) 0.1% out. 2025 0.6% Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit 48.4 nov. 2025 49.6 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal) -0.6% out. 2025 -0.1% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) -0.2% out. 2025 -0.9% Mensal
Alojamento Último Período Prévio Frequência
Construção de Novas Casas do CMHC 254.058 mil nov. 2025 232.245 mil Mensal
Preços de Novas Casas (Mensal) 0.0% nov. 2025 -0.4% Mensal