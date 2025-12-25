Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores do Canadá
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.6%
|3 trim. 2025
|-0.5%
|Trimestral
|PIB anualizado (Trimestral)
|2.6%
|3 trim. 2025
|-1.8%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|6.5%
|nov. 2025
|6.9%
|Mensal
|Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
|2.9%
|nov. 2025
|2.9%
|Mensal
|Decisão sobre Taxa de Juro do Banco do Canadá
|2.00%
|2.25%
|Balança Comercial
|$0.153 bilh
|set. 2025
|$-6.427 bilh
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.25 00:00, CAD, Dia de Natal
2025.12.26 00:00, CAD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, CAD, Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2026.01.01 00:00, CAD, Dia de Ano Novo
2026.01.02 14:30, CAD, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 47.8, Prévio: 48.4
Indicadores Econômicos
|Mercados
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Compra de Títulos Financeiros Estrangeiros por Canadenses
|$-11.575 bilh
|out. 2025
|$21.620 bilh
|Mensal
|Investimento Estrangeiro em Ações do Canadá
|$46.622 bilh
|out. 2025
|$31.316 bilh
|Mensal
|Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
|N/D
|16 dez. 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral)
|0.8%
|3 trim. 2025
|0.1%
|Trimestral
|PIB (Anual)
|0.4%
|out. 2025
|1.1%
|Mensal
|PIB (Mensal)
|-0.3%
|out. 2025
|0.2%
|Mensal
|PIB (Trimestral)
|0.6%
|3 trim. 2025
|-0.5%
|Trimestral
|PIB anualizado (Trimestral)
|2.6%
|3 trim. 2025
|-1.8%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Produtividade do Trabalho (Trimestral)
|0.9%
|3 trim. 2025
|-1.0%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|6.5%
|nov. 2025
|6.9%
|Mensal
|Taxa de Participação na Força de Trabalho
|65.1%
|nov. 2025
|65.3%
|Mensal
|Variação de Empregos Privados ADP
|19.2 mil
|dez. 2021
|102.1 mil
|Mensal
|Variação no Emprego
|53.6 mil
|nov. 2025
|66.6 mil
|Mensal
|Variação no Emprego em Tempo Integral
|-9.4 mil
|nov. 2025
|-18.5 mil
|Mensal
|Variação no Emprego em Tempo Parcial
|63.0 mil
|nov. 2025
|85.1 mil
|Mensal
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Mediana do Índice de Preços ao Consumidor (Anual)
|2.8%
|nov. 2025
|3.0%
|Mensal
|Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
|2.9%
|nov. 2025
|2.9%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|2.2%
|nov. 2025
|2.2%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|0.1%
|nov. 2025
|0.2%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|-0.1%
|nov. 2025
|0.6%
|Mensal
|Índice Comum de Preços ao Consumidor (Anual)
|2.8%
|nov. 2025
|2.7%
|Mensal
|Índice Reduzido de Preços ao Consumidor (Anual)
|2.8%
|nov. 2025
|3.0%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produto Industrial (IPPI) (Anual)
|6.1%
|nov. 2025
|5.7%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produto Industrial (IPPI) (Mensal)
|0.9%
|nov. 2025
|1.7%
|Mensal
|Índice de Preços de Matérias-Primas (Anual)
|6.4%
|nov. 2025
|5.8%
|Mensal
|Índice de Preços de Matérias-Primas (Mensal)
|0.3%
|nov. 2025
|1.6%
|Mensal
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Decisão sobre Taxa de Juro do Banco do Canadá
|2.00%
|2.25%
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|$0.153 bilh
|set. 2025
|$-6.427 bilh
|Mensal
|Transações Correntes
|$-9.680 bilh
|3 trim. 2025
|$-21.557 bilh
|Trimestral
|Volume de Exportações
|$64.231 bilh
|set. 2025
|$60.404 bilh
|Mensal
|Volume de Importações
|$64.078 bilh
|set. 2025
|$66.831 bilh
|Mensal
|Governo
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balanço Orçamentário
|$-2.278 bilh
|out. 2025
|$-5.023 bilh
|Mensal
|Balanço Orçamentário, Ano Fiscal
|$-18.369 bilh
|out. 2025
|$-16.091 bilh
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Licenças de Construção (Mensal)
|14.9%
|out. 2025
|5.9%
|Mensal
|Lucros Corporativos (Trimestral)
|3.8%
|3 trim. 2025
|-2.4%
|Trimestral
|Nível de Utilização da Capacidade Instalada
|78.5%
|3 trim. 2025
|77.6%
|Trimestral
|PMI Ivey
|48.4
|nov. 2025
|52.4
|Mensal
|PMI Ivey, sem ajuste sazonal
|44.5
|nov. 2025
|51.7
|Mensal
|Vendas de Manufaturados (Mensal)
|-1.0%
|out. 2025
|3.6%
|Mensal
|Vendas por Atacado (Mensal)
|0.1%
|out. 2025
|0.6%
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
|48.4
|nov. 2025
|49.6
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal)
|-0.6%
|out. 2025
|-0.1%
|Mensal
|Vendas no Varejo (Mensal)
|-0.2%
|out. 2025
|-0.9%
|Mensal
|Alojamento
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Construção de Novas Casas do CMHC
|254.058 mil
|nov. 2025
|232.245 mil
|Mensal
|Preços de Novas Casas (Mensal)
|0.0%
|nov. 2025
|-0.4%
|Mensal