O Núcleo do Índice de Preços no Varejo - Mensal - (Core Retail Price Index (RPI) m/m) reflete a variação dos preços das principais despesas das famílias no mês de referência em comparação com o mês anterior.

O índice de preços no varejo é uma medida da inflação no país, estimada pela cesta de bens de consumo. Ela inclui comida, roupa, combustível para motor e outros bens e serviços.

A cesta de produtos e serviços é revisada pelo menos uma vez por ano, dependendo das atuais mudanças econômicas, tecnológicas e culturais do país. Um conjunto fixo de pesos é aplicado às mudanças nos preços de cada item da lista (quanto ao orçamento familiar típico, a importância de cada um dos componentes da cesta é refletida sobre impacto sobre o índice final). Se uma determinada marca de produtos desaparece do estoque das lojas, para preservar a representatividade é escolhida a marca mais próxima quanto ao preço e à qualidade.

Em contraste com o índice de preços ao consumidor, que leva em conta apenas o custo do aluguel, o índice de preços no varejo inclui as seguintes despesas com habitação: impostos, amortização de imóveis, seguros de imóveis, serviços públicos e impostos do governo na compra de casas. O cálculo do índice de base exclui pagamentos de hipoteca.

Ao contrário do CPI, que usa a média geométrica, o RPI – a média aritmética entre o preço antigo e o novo. Como resultado, o RPI sempre dá números mais altos de inflação, quer dizer, na prática, o RPI cresce anualmente em média 1,2 pontos percentuais acima do CPI.

O crescimento do índice de preços no varejo indica um aumento da inflação no país. Isso pode ter um efeito favorável nas cotações da libra esterlina.

