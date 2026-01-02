O Índice de Preços de Imóveis Residenciais Privados da URA - Trimestral - (URA Property Price Index q/q) aufere a variação percentual do preço por metro quadrado da propriedade em Cingapura para o trimestre reportado em comparação com o anterior. Os dados são fornecidos para propriedades privadas, escritórios e espaços comerciais, armazéns e instalações de produção. O crescimento do indicador está associado a um aumento na demanda por imóveis, o que indica o fortalecimento da economia e pode afetar favoravelmente as cotações do dólar de Cingapura.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Índice de Preços de Imóveis Residenciais Privados da URA (Trimestral) (URA Singapore Property Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).