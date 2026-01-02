Calendário Econômico
Cingapura - Índice de Preços de Imóveis Residenciais Privados da URA (Trimestral) (URA Singapore Property Price Index q/q)
|Baixa
|0.7%
|1.0%
|
0.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.7%
|
0.7%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Imóveis Residenciais Privados da URA - Trimestral - (URA Property Price Index q/q) aufere a variação percentual do preço por metro quadrado da propriedade em Cingapura para o trimestre reportado em comparação com o anterior. Os dados são fornecidos para propriedades privadas, escritórios e espaços comerciais, armazéns e instalações de produção. O crescimento do indicador está associado a um aumento na demanda por imóveis, o que indica o fortalecimento da economia e pode afetar favoravelmente as cotações do dólar de Cingapura.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Índice de Preços de Imóveis Residenciais Privados da URA (Trimestral) (URA Singapore Property Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress