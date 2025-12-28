O Índice de Percepção do Consumidor de Michigan (Michigan Consumer Sentiment) mostra como os consumidores americanos avaliam o nível relativo de condições econômicas atuais e futuras. Ele é calculado sobre uma base mensal através de levantamentos por telefone com pelo menos de 500 domicílios estadunidenses, realizados pela Universidade de Michigan, a fim de calcular este e mais quatro índices.

Para calcular do índice de percepção do consumidor, é verificada a opinião dos entrevistados, incluindo as seguintes perguntas:

Suas condições financeiras e as da sua família hoje se tornaram melhores, piores do que há um ano, ou não mudaram?

Você acha que daqui a um ano sua condição financeira e a da sua família vai melhorar, piorar, ou irá permanecer inalterada?

Você acha que, nos próximos 12 meses, as condições de negócios no país irão melhorar, piorar ou permanecer inalteradas?

Olhando para o futuro, o que você diria sobre as condições no país para os próximos 5 anos? Você espera estabilidade ou, pelo contrário, o crescimento do desemprego ou depressão?

Você acha que agora é um bom momento para adquirir artigos de uso doméstico e grandes compras em geral (esta série inclui perguntas sobre a compra de casa, carro, etc.)?

As respostas a cada uma dessas questões são computadas subtraindo a porcentagem de respostas negativas da porcentagem de positivas, e ao valor obtido é adicionado 100. Os valores resultantes são somados e divididos por 6,7558 (valor para o período de referência), e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 2 (constante para o ajuste da composição da amostra).

O Índice Michigan de Percepção do Consumidor permite, quanto aos lares estadunidenses, avaliar a confiança na força da economia, a mudança de suas condições financeiras, o que esperam no futuro e como estimam a atual situação financeira, em especial, se estão dispostos a gastar dinheiro. O crescimento do índice permite fazer uma previsão favorável da saúde da economia dos EUA. O otimismo sobre grandes compras no momento atual pode ser um dos principais indicadores de crescimento da despesa do consumidor no país e, portanto, do aumento da inflação. O aumento do índice de percepção do consumidor tem um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.

Últimos valores: