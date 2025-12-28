CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Índice de Percepção do Consumidor da Universidade de Michigan (University of Michigan United States Consumer Sentiment)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Universidade de Michigan (University of Michigan)
Setor:
Consumidor
Moderada 52.9 53.3
53.3
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
54.3
52.9
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Percepção do Consumidor de Michigan (Michigan Consumer Sentiment) mostra como os consumidores americanos avaliam o nível relativo de condições econômicas atuais e futuras. Ele é calculado sobre uma base mensal através de levantamentos por telefone com pelo menos de 500 domicílios estadunidenses, realizados pela Universidade de Michigan, a fim de calcular este e mais quatro índices.

Para calcular do índice de percepção do consumidor, é verificada a opinião dos entrevistados, incluindo as seguintes perguntas:

  • Suas condições financeiras e as da sua família hoje se tornaram melhores, piores do que há um ano, ou não mudaram?
  • Você acha que daqui a um ano sua condição financeira e a da sua família vai melhorar, piorar, ou irá permanecer inalterada?
  • Você acha que, nos próximos 12 meses, as condições de negócios no país irão melhorar, piorar ou permanecer inalteradas?
  • Olhando para o futuro, o que você diria sobre as condições no país para os próximos 5 anos? Você espera estabilidade ou, pelo contrário, o crescimento do desemprego ou depressão?
  • Você acha que agora é um bom momento para adquirir artigos de uso doméstico e grandes compras em geral (esta série inclui perguntas sobre a compra de casa, carro, etc.)?

As respostas a cada uma dessas questões são computadas subtraindo a porcentagem de respostas negativas da porcentagem de positivas, e ao valor obtido é adicionado 100. Os valores resultantes são somados e divididos por 6,7558 (valor para o período de referência), e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 2 (constante para o ajuste da composição da amostra).

O Índice Michigan de Percepção do Consumidor permite, quanto aos lares estadunidenses, avaliar a confiança na força da economia, a mudança de suas condições financeiras, o que esperam no futuro e como estimam a atual situação financeira, em especial, se estão dispostos a gastar dinheiro. O crescimento do índice permite fazer uma previsão favorável da saúde da economia dos EUA. O otimismo sobre grandes compras no momento atual pode ser um dos principais indicadores de crescimento da despesa do consumidor no país e, portanto, do aumento da inflação. O aumento do índice de percepção do consumidor tem um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Percepção do Consumidor da Universidade de Michigan (University of Michigan United States Consumer Sentiment)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
52.9
53.3
53.3
dez. 2025 prelim.
53.3
50.5
51.0
nov. 2025
51.0
50.3
50.3
nov. 2025 prelim.
50.3
55.3
53.6
out. 2025
53.6
55.0
55.0
out. 2025 prelim.
55.0
55.2
55.1
set. 2025
55.1
55.4
55.4
set. 2025 prelim.
55.4
59.0
58.2
ago. 2025
58.2
58.6
58.6
ago. 2025 prelim.
58.6
58.0
61.7
jul. 2025
61.7
61.8
61.8
jul. 2025 prelim.
61.8
65.5
60.7
jun. 2025
60.7
60.5
60.5
jun. 2025 prelim.
60.5
51.9
52.2
mai. 2025
52.2
50.8
50.8
mai. 2025 prelim.
50.8
49.3
52.2
abr. 2025
52.2
50.8
50.8
abr. 2025 prelim.
50.8
56.1
57.0
mar. 2025
57.0
57.9
57.9
mar. 2025 prelim.
57.9
64.6
64.7
fev. 2025
64.7
67.8
67.8
fev. 2025 prelim.
67.8
70.8
71.1
jan. 2025
71.1
73.2
73.2
jan. 2025 prelim.
73.2
74.5
74.0
dez. 2024
74.0
74.0
74.0
dez. 2024 prelim.
74.0
70.4
71.8
nov. 2024
71.8
73.0
73.0
nov. 2024 prelim.
73.0
70.7
70.5
out. 2024
70.5
68.9
68.9
out. 2024 prelim.
68.9
71.9
70.1
set. 2024
70.1
69.0
69.0
set. 2024 prelim.
69.0
69.3
67.9
ago. 2024
67.9
67.8
67.8
ago. 2024 prelim.
67.8
66.3
66.4
jul. 2024
66.4
66.0
66.0
jul. 2024 prelim.
66.0
72.9
68.2
jun. 2024
68.2
65.6
65.6
jun. 2024 prelim.
65.6
68.8
69.1
mai. 2024
69.1
67.4
67.4
mai. 2024 prelim.
67.4
73.5
77.2
abr. 2024
77.2
77.9
77.9
abr. 2024 prelim.
77.9
78.6
79.4
mar. 2024
79.4
76.5
76.5
mar. 2024 prelim.
76.5
72.2
76.9
fev. 2024
76.9
79.6
79.6
fev. 2024 prelim.
79.6
78.9
79.0
jan. 2024
79.0
78.8
78.8
jan. 2024 prelim.
78.8
73.6
69.7
dez. 2023
69.7
69.4
69.4
dez. 2023 prelim.
69.4
61.0
61.3
123456789
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido