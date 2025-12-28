Calendário Econômico
EUA - Índice de Percepção do Consumidor da Universidade de Michigan (University of Michigan United States Consumer Sentiment)
|Moderada
|52.9
|53.3
|
53.3
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|54.3
|
52.9
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Percepção do Consumidor de Michigan (Michigan Consumer Sentiment) mostra como os consumidores americanos avaliam o nível relativo de condições econômicas atuais e futuras. Ele é calculado sobre uma base mensal através de levantamentos por telefone com pelo menos de 500 domicílios estadunidenses, realizados pela Universidade de Michigan, a fim de calcular este e mais quatro índices.
Para calcular do índice de percepção do consumidor, é verificada a opinião dos entrevistados, incluindo as seguintes perguntas:
- Suas condições financeiras e as da sua família hoje se tornaram melhores, piores do que há um ano, ou não mudaram?
- Você acha que daqui a um ano sua condição financeira e a da sua família vai melhorar, piorar, ou irá permanecer inalterada?
- Você acha que, nos próximos 12 meses, as condições de negócios no país irão melhorar, piorar ou permanecer inalteradas?
- Olhando para o futuro, o que você diria sobre as condições no país para os próximos 5 anos? Você espera estabilidade ou, pelo contrário, o crescimento do desemprego ou depressão?
- Você acha que agora é um bom momento para adquirir artigos de uso doméstico e grandes compras em geral (esta série inclui perguntas sobre a compra de casa, carro, etc.)?
As respostas a cada uma dessas questões são computadas subtraindo a porcentagem de respostas negativas da porcentagem de positivas, e ao valor obtido é adicionado 100. Os valores resultantes são somados e divididos por 6,7558 (valor para o período de referência), e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 2 (constante para o ajuste da composição da amostra).
O Índice Michigan de Percepção do Consumidor permite, quanto aos lares estadunidenses, avaliar a confiança na força da economia, a mudança de suas condições financeiras, o que esperam no futuro e como estimam a atual situação financeira, em especial, se estão dispostos a gastar dinheiro. O crescimento do índice permite fazer uma previsão favorável da saúde da economia dos EUA. O otimismo sobre grandes compras no momento atual pode ser um dos principais indicadores de crescimento da despesa do consumidor no país e, portanto, do aumento da inflação. O aumento do índice de percepção do consumidor tem um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Percepção do Consumidor da Universidade de Michigan (University of Michigan United States Consumer Sentiment)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
