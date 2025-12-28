Calendário Econômico
Índice de Preços ao Produtor (IPP) de Bens Intermediários no Reino Unido (Mensal) (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)
|Moderada
|-0.1%
|0.6%
|
0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.5%
|
-0.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Produtor de Bens Intermediários - Mensal - (PPI Input m/m) reflete a variação dos preços de materiais e combustíveis comprados por empresas britânicas, no mês de referência em comparação com o mês anterior. O cálculo do índice inclui materiais e combustível importados, bem como produzidos internamente. Quer dizer, não apenas compras que vão diretamente para a produção do produto final, mas também aquelas que asseguram as atividades diárias da empresa (por exemplo, compras de alimentos para funcionários, material de escritório, gasolina para carros da empresa, etc.).
O índice é calculado em relação ao período de referência, isto é, 2010. O valor do índice em 2010 é de 100.
Os dados para o cálculo do índice são coletados por meio de entrevistas com uma amostra de empresas industriais no país. Os itens de mercadorias no cálculo recebem determinados pesos, dependendo de seu impacto nas despesas totais. Os índices são ajustados sazonalmente.
O índice reflete os custos das empresas na produção e é um dos principais indicadores de inflação ao consumidor. O crescimento do indicador pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços ao Produtor (IPP) de Bens Intermediários no Reino Unido (Mensal) (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
