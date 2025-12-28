As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) é um indicador das variações nas vendas no varejo de bens e serviços na África do Sul no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O indicador reflete a mudança no custo real, incluindo o IVA.

O setor de comércio da África do Sul é dividido em 5 componentes: atacado, vendas de automóveis, imóveis, alimentos e bebidas (restauração e serviço de catering) e varejo. Estes últimos incluem a revenda de produtos sem modificação.

O indicador é calculado com base numa pesquisa mensal realizada pelo Serviço de Estatística da África do Sul com cerca de 3 000 empresas registradas como pagadoras de IVA. A amostra da pesquisa abrange todos os tipos de empresas de varejo no país: pontos de venda não especializados, lojas de alimentos e bebidas, farmácias, pontos de venda a varejo de roupas e sapatos, móveis e eletrodomésticos, equipamentos etc. As empresas são divididas em quatro grupos, dependendo do volume de vendas, de acordo com o qual os pesos são atribuídos aos dados das empresas de um ou outro grupo.

O indicador de vendas mensais participa na avaliação do PIB e dos seus componentes, que são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver a política econômica. Os dados também nos permitem analisar a eficácia comparativa do setor de varejo.

O crescimento do índice de vendas no varejo pode ter um efeito positivo na cotação do rand sul-africano, uma vez que indica um aumento na atividade do consumidor.

Últimos valores: