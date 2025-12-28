CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Mensal) (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) (Bureau of Economic Analysis)
Setor:
Preços
Alta N/D 0.2%
0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal - Mensal - (Core PCE Price Index m/m) mostra a variação nos preços para uma cesta fixa de bens de consumo e serviços, adquiridos por residentes dos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. Esta índice também é chamado de "Índice de Preços do PIB". Ele leva em conta as despesas sobre o consumo doméstico para bens duráveis e não-duráveis, bem como serviços. O cálculo do índice exclui os preços de alimentos e energia, devido à sua alta volatilidade.

2009 é tomado como período de referência.

Preços do PCE é usado na avaliação da inflação no país, uma vez que seu crescimento é, geralmente, acompanhado por um aumento nos preços de bens e serviços.

Contrariamente ao segundo indicador de preços ao consumidor dos EUA, isto é, o CPI, o Federal Reserve prefere usar, justamente, o PCE para a análise das condições econômicas e o impacto da inflação. A razão para isso, é que a fórmula de cálculo do PCE permite considerar as mudanças de curto prazo no comportamento dos consumidores e fazer ajustes na composição da cesta, enquanto, ao calcular o CPI, a composição da cesta e os pesos dos seus elementos são revistos apenas uma vez a cada dois anos. Por isso, o PCE é um ótimo indicador da inflação.

O crescimento do índice pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico " EUA - Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Mensal) (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
0.2%
0.2%
set. 2025
0.2%
0.2%
ago. 2025
0.2%
0.2%
0.2%
jul. 2025
0.3%
0.2%
0.3%
jun. 2025
0.3%
0.4%
0.2%
mai. 2025
0.2%
0.3%
0.1%
abr. 2025
0.1%
0.1%
0.1%
mar. 2025
0.0%
0.2%
0.5%
fev. 2025
0.4%
0.2%
0.3%
jan. 2025
0.3%
0.2%
0.2%
dez. 2024
0.2%
0.2%
0.1%
nov. 2024
0.1%
0.2%
0.3%
out. 2024
0.3%
0.2%
0.3%
set. 2024
0.3%
0.2%
0.2%
ago. 2024
0.1%
0.2%
0.2%
jul. 2024
0.2%
0.1%
0.2%
jun. 2024
0.2%
0.0%
0.1%
mai. 2024
0.1%
0.1%
0.3%
abr. 2024
0.2%
0.2%
0.3%
mar. 2024
0.3%
0.2%
0.3%
fev. 2024
0.3%
0.9%
0.5%
jan. 2024
0.4%
0.1%
dez. 2023
0.2%
0.1%
nov. 2023
0.1%
0.1%
0.1%
out. 2023
0.2%
0.7%
0.4%
set. 2023
0.3%
-0.4%
0.1%
ago. 2023
0.1%
0.3%
0.2%
jul. 2023
0.2%
0.4%
0.2%
jun. 2023
0.2%
0.4%
0.3%
mai. 2023
0.3%
0.4%
0.4%
abr. 2023
0.4%
0.4%
0.3%
mar. 2023
0.3%
0.4%
0.3%
fev. 2023
0.3%
0.4%
0.5%
jan. 2023
0.6%
0.4%
0.4%
dez. 2022
0.3%
0.4%
0.2%
nov. 2022
0.2%
0.4%
0.3%
out. 2022
0.2%
0.4%
0.5%
set. 2022
0.5%
0.4%
0.5%
ago. 2022
0.6%
0.4%
0.0%
jul. 2022
0.1%
0.4%
0.6%
jun. 2022
0.6%
0.4%
0.3%
mai. 2022
0.3%
0.4%
0.3%
abr. 2022
0.3%
0.4%
0.3%
mar. 2022
0.3%
0.4%
0.3%
fev. 2022
0.4%
0.4%
0.5%
jan. 2022
0.5%
0.4%
0.5%
dez. 2021
0.5%
0.4%
0.5%
nov. 2021
0.5%
0.4%
0.5%
out. 2021
0.4%
0.4%
0.2%
set. 2021
0.2%
0.4%
0.3%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido