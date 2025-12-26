Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da Nova Zelândia
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|1.1%
|3 trim. 2025
|-1.0%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|5.3%
|3 trim. 2025
|5.2%
|Trimestral
|Índice de Preços ao Consumidor (Trimestral)
|1.0%
|3 trim. 2025
|0.5%
|Trimestral
|Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Nova Zelândia
|2.25%
|2.50%
|Balança Comercial
|$-0.163 bilh
|nov. 2025
|$-1.598 bilh
|Mensal
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, NZD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, NZD, Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD
2026.01.01 00:00, NZD, Dia de Ano Novo
2026.01.02 00:00, NZD, Dia após o Ano Novo
Indicadores Econômicos
|Mercados
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD
|N/D
|16 dez. 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|-0.5%
|3 trim. 2025
|-1.1%
|Trimestral
|PIB (Anual)
|1.3%
|3 trim. 2025
|-1.1%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|1.1%
|3 trim. 2025
|-1.0%
|Trimestral
|Produto Interno Bruto - Gastos - (Trimestral)
|1.3%
|3 trim. 2025
|-0.8%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Chegada de Turistas (Anual)
|9.4%
|out. 2025
|9.6%
|Mensal
|Chegada de Turistas (Mensal)
|0.6%
|out. 2025
|2.9%
|Mensal
|Custo da Mão de Obra (Anual)
|2.1%
|3 trim. 2025
|2.2%
|Trimestral
|Imigração Permanente/Longo Prazo
|2.400 mil
|out. 2025
|1.760 mil
|Mensal
|Taxa de Desemprego
|5.3%
|3 trim. 2025
|5.2%
|Trimestral
|Taxa de Participação na Força de Trabalho
|70.3%
|3 trim. 2025
|70.5%
|Trimestral
|Variação no Emprego (Trimestral)
|0.0%
|3 trim. 2025
|-0.2%
|Trimestral
|Índice do Custo do Emprego (Trimestral)
|0.5%
|3 trim. 2025
|0.6%
|Trimestral
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Expectativas de Inflação do Banco da Reserva da Nova Zelândia
|2.28%
|4 trim. 2025
|2.30%
|Trimestral
|Exportações (Trimestral)
|3.4%
|3 trim. 2025
|-3.2%
|Trimestral
|Importações (Trimestral)
|-1.2%
|3 trim. 2025
|3.9%
|Trimestral
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|3.0%
|3 trim. 2025
|2.7%
|Trimestral
|Preços ao Produtor (IPP) Produtos Acabados (Mensal)
|0.6%
|3 trim. 2025
|0.6%
|Trimestral
|Preços ao Produtor (IPP) de Bens Intermediários (Mensal)
|0.2%
|3 trim. 2025
|0.6%
|Trimestral
|Preços de Bens Exportados (Trimestral)
|-1.6%
|3 trim. 2025
|0.3%
|Trimestral
|Preços de Bens Importados (Trimestral)
|0.5%
|3 trim. 2025
|-3.7%
|Trimestral
|Índice ANZ de Preço das Commodities
|N/D
|nov. 2025
|-0.3%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor (Trimestral)
|1.0%
|3 trim. 2025
|0.5%
|Trimestral
|Índice de Preços de Alimentos (Mensal)
|-0.4%
|nov. 2025
|-0.3%
|Mensal
|Índice de Termos de Troca (Trimestral)
|-2.1%
|3 trim. 2025
|4.2%
|Trimestral
|Índice de preços do GlobalDairy Trade
|-4.4%
|-4.3%
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Nova Zelândia
|2.25%
|2.50%
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|$-0.163 bilh
|nov. 2025
|$-1.598 bilh
|Mensal
|Balança Comercial 12 Meses
|$-2.064 bilh
|nov. 2025
|$-2.350 bilh
|Mensal
|Transações Correntes
|$-8.365 bilh
|3 trim. 2025
|$-1.297 bilh
|Trimestral
|Transações Correntes 12 meses
|$-15.370 bilh
|3 trim. 2025
|$-16.283 bilh
|Trimestral
|Transações Correntes do PIB
|-3.5%
|3 trim. 2025
|-3.7%
|Trimestral
|Volume de Exportações
|$6.990 bilh
|nov. 2025
|$6.437 bilh
|Mensal
|Volume de Importações
|$7.154 bilh
|nov. 2025
|$8.034 bilh
|Mensal
|Governo
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Projeção Econômica
|$-14.740 bilh
|$-12.868 bilh
|Projeção de Dívida Líquida
|42.7%
|45.1%
|Taxa RBNZ de Dívida Pública Detida por Não Residentes
|58.0%
|nov. 2025
|58.6%
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|BusinessNZ Services Index
|N/D
|nov. 2025
|48.7
|Mensal
|Confiança Empresarial ANZ
|73.6
|dez. 2025
|67.1
|Mensal
|Expectativas Empresariais do Banco Nacional da Nova Zelândia
|60.9
|dez. 2025
|53.1
|Mensal
|Vendas de Manufaturados (Trimestral)
|2.7%
|3 trim. 2025
|-2.8%
|Trimestral
|Volume de Vendas de Manufaturados (Trimestral)
|1.1%
|3 trim. 2025
|-2.8%
|Trimestral
|Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial NZ
|N/D
|nov. 2025
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Confiança do Consumidor Westpac McDermott Miller
|N/D
|4 trim. 2025
|90.9
|Trimestral
|Gastos com Cartão de Crédito (Anual)
|4.7%
|nov. 2025
|1.6%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Trimestral)
|1.2%
|3 trim. 2025
|1.0%
|Trimestral
|Vendas no Varejo (Anual)
|4.5%
|3 trim. 2025
|2.3%
|Trimestral
|Vendas no Varejo (Mensal)
|1.9%
|3 trim. 2025
|0.7%
|Trimestral
|Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito (Anual)
|1.6%
|nov. 2025
|0.8%
|Mensal
|Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito (Mensal)
|1.2%
|nov. 2025
|0.2%
|Mensal
|Alojamento
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Alvarás de Construção (Mensal)
|N/D
|out. 2025
|7.2%
|Mensal