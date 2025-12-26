CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Calendário econômico e indicadores da Nova Zelândia

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 1.1% 3 trim. 2025 -1.0% Trimestral
Taxa de Desemprego 5.3% 3 trim. 2025 5.2% Trimestral
Índice de Preços ao Consumidor (Trimestral) 1.0% 3 trim. 2025 0.5% Trimestral
Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Nova Zelândia 2.25% 2.50%
Balança Comercial $​-0.163 bilh nov. 2025 $​-1.598 bilh Mensal

Calendário Econômico

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, NZD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, NZD, Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD
2026.01.01 00:00, NZD, Dia de Ano Novo
2026.01.02 00:00, NZD, Dia após o Ano Novo

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD N/D 16 dez. 2025 Semanal
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) -0.5% 3 trim. 2025 -1.1% Trimestral
PIB (Anual) 1.3% 3 trim. 2025 -1.1% Trimestral
PIB (Trimestral) 1.1% 3 trim. 2025 -1.0% Trimestral
Produto Interno Bruto - Gastos - (Trimestral) 1.3% 3 trim. 2025 -0.8% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Chegada de Turistas (Anual) 9.4% out. 2025 9.6% Mensal
Chegada de Turistas (Mensal) 0.6% out. 2025 2.9% Mensal
Custo da Mão de Obra (Anual) 2.1% 3 trim. 2025 2.2% Trimestral
Imigração Permanente/Longo Prazo 2.400 mil out. 2025 1.760 mil Mensal
Taxa de Desemprego 5.3% 3 trim. 2025 5.2% Trimestral
Taxa de Participação na Força de Trabalho 70.3% 3 trim. 2025 70.5% Trimestral
Variação no Emprego (Trimestral) 0.0% 3 trim. 2025 -0.2% Trimestral
Índice do Custo do Emprego (Trimestral) 0.5% 3 trim. 2025 0.6% Trimestral
Preços Último Período Prévio Frequência
Expectativas de Inflação do Banco da Reserva da Nova Zelândia 2.28% 4 trim. 2025 2.30% Trimestral
Exportações (Trimestral) 3.4% 3 trim. 2025 -3.2% Trimestral
Importações (Trimestral) -1.2% 3 trim. 2025 3.9% Trimestral
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 3.0% 3 trim. 2025 2.7% Trimestral
Preços ao Produtor (IPP) Produtos Acabados (Mensal) 0.6% 3 trim. 2025 0.6% Trimestral
Preços ao Produtor (IPP) de Bens Intermediários (Mensal) 0.2% 3 trim. 2025 0.6% Trimestral
Preços de Bens Exportados (Trimestral) -1.6% 3 trim. 2025 0.3% Trimestral
Preços de Bens Importados (Trimestral) 0.5% 3 trim. 2025 -3.7% Trimestral
Índice ANZ de Preço das Commodities N/D nov. 2025 -0.3% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (Trimestral) 1.0% 3 trim. 2025 0.5% Trimestral
Índice de Preços de Alimentos (Mensal) -0.4% nov. 2025 -0.3% Mensal
Índice de Termos de Troca (Trimestral) -2.1% 3 trim. 2025 4.2% Trimestral
Índice de preços do GlobalDairy Trade -4.4% -4.3%
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Nova Zelândia 2.25% 2.50%
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial $​-0.163 bilh nov. 2025 $​-1.598 bilh Mensal
Balança Comercial 12 Meses $​-2.064 bilh nov. 2025 $​-2.350 bilh Mensal
Transações Correntes $​-8.365 bilh 3 trim. 2025 $​-1.297 bilh Trimestral
Transações Correntes 12 meses $​-15.370 bilh 3 trim. 2025 $​-16.283 bilh Trimestral
Transações Correntes do PIB -3.5% 3 trim. 2025 -3.7% Trimestral
Volume de Exportações $​6.990 bilh nov. 2025 $​6.437 bilh Mensal
Volume de Importações $​7.154 bilh nov. 2025 $​8.034 bilh Mensal
Governo Último Período Prévio Frequência
Projeção Econômica $​-14.740 bilh $​-12.868 bilh
Projeção de Dívida Líquida 42.7% 45.1%
Taxa RBNZ de Dívida Pública Detida por Não Residentes 58.0% nov. 2025 58.6% Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
BusinessNZ Services Index N/D nov. 2025 48.7 Mensal
Confiança Empresarial ANZ 73.6 dez. 2025 67.1 Mensal
Expectativas Empresariais do Banco Nacional da Nova Zelândia 60.9 dez. 2025 53.1 Mensal
Vendas de Manufaturados (Trimestral) 2.7% 3 trim. 2025 -2.8% Trimestral
Volume de Vendas de Manufaturados (Trimestral) 1.1% 3 trim. 2025 -2.8% Trimestral
Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial NZ N/D nov. 2025 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Confiança do Consumidor Westpac McDermott Miller N/D 4 trim. 2025 90.9 Trimestral
Gastos com Cartão de Crédito (Anual) 4.7% nov. 2025 1.6% Mensal
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Trimestral) 1.2% 3 trim. 2025 1.0% Trimestral
Vendas no Varejo (Anual) 4.5% 3 trim. 2025 2.3% Trimestral
Vendas no Varejo (Mensal) 1.9% 3 trim. 2025 0.7% Trimestral
Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito (Anual) 1.6% nov. 2025 0.8% Mensal
Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito (Mensal) 1.2% nov. 2025 0.2% Mensal
Alojamento Último Período Prévio Frequência
Alvarás de Construção (Mensal) N/D out. 2025 7.2% Mensal