O Índice dos Principais Indicadores Econômicos do Japão reflete a flutuação de indicadores econômicos importantes em diferentes tipos de atividade econômica, como a produção e o emprego. Esse índice permite entender o estado atual da economia e ajuda a prever mudanças futuras.

O Índice dos Principais Indicadores Econômico junta dados de 12 indicadores japoneses fundamentais. Estes incluem inventário, encomendas de equipamentos, preços de ações e outros indicadores importantes de desempenho da economia japonesa no curto e médio prazos.

Ele é um indicador importante. Os analistas acreditam que ele fornece uma previsão do estado da economia nacional para os 6-9 meses após o período de relatório. Uma leitura acima dos valores previstos tem um efeito positivo sobre o iene.

O principal objetivo do índice é prever o rumo da economia. O cálculo é baseado em estatísticas financeiras de episódios que precedem um movimento econômico. As estatísticas das episódio principais incluem um indicador da proporção de estoques de bens, o número de novas vagas, o índice TSE e outros.

Um aumento no valor do índice é considerado favorável para a economia e para a moeda nacional.

Últimos valores: