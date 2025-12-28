Calendário Econômico
Japão - Índice dos Principais Indicadores Econômicos (Japan Leading Index)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice dos Principais Indicadores Econômicos do Japão reflete a flutuação de indicadores econômicos importantes em diferentes tipos de atividade econômica, como a produção e o emprego. Esse índice permite entender o estado atual da economia e ajuda a prever mudanças futuras.
O Índice dos Principais Indicadores Econômico junta dados de 12 indicadores japoneses fundamentais. Estes incluem inventário, encomendas de equipamentos, preços de ações e outros indicadores importantes de desempenho da economia japonesa no curto e médio prazos.
Ele é um indicador importante. Os analistas acreditam que ele fornece uma previsão do estado da economia nacional para os 6-9 meses após o período de relatório. Uma leitura acima dos valores previstos tem um efeito positivo sobre o iene.
O principal objetivo do índice é prever o rumo da economia. O cálculo é baseado em estatísticas financeiras de episódios que precedem um movimento econômico. As estatísticas das episódio principais incluem um indicador da proporção de estoques de bens, o número de novas vagas, o índice TSE e outros.
Um aumento no valor do índice é considerado favorável para a economia e para a moeda nacional.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice dos Principais Indicadores Econômicos (Japan Leading Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
