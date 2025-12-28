Calendário Econômico
Japão - Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Anual) (Japan Core Machinery Orders y/y)
|Baixa
|12.5%
|
11.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|6.8%
|
12.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Núcleo de Encomendas de Maquinaria - Anual - (Core Machinery Orders y/y) reflete o volume de novas encomendas recebidas pela indústria de máquinas do Japão, no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo não leva em conta a construção naval e as empresas de energia, devido à alta volatilidade dos seus pedidos de produção.
Este é um importante indicador de investimento no país e o principal indicador de produção industrial. Ele permite entender a tendência dos investimentos de capital, uma vez que os dados são registrados no estágio em que os equipamentos são solicitados ao fabricante.
Acredita-se que o Núcleo de Encomendas de Maquinaria se adianta aos investimentos reais em 6 a 9 meses. O indicador afere um aumento na demanda doméstica por bens duráveis e por bens de capital.
O indicador reflete o volume de novos pedidos recebidos pela indústria japonesa de máquinas no mês atual em comparação ao mês anterior.
Um valor acima da previsão tem um efeito favorável sobre o iene japonês. Valores inferiores ao projetado são considerados negativos para a moeda nacional. No entanto, como nos valores mensais podem ser observados saltos significativos, a análise deve considerar mudanças em uma escala trimestral.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Anual) (Japan Core Machinery Orders y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress