Coreia do Sul - Índice de Manufatura do Business Survey Index (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))

Coreia do Sul
Banco da Coreia (Bank of Korea)
Negócio
68
71
70
O Índice de Manufatura do Business Survey Index (BOK Manufacturing BSI) reflete as condições gerais para fazer negócios na Coréia do Sul do ponto de vista dos gerentes industriais. O indicador é formado com base numa pesquisa em que os entrevistados avaliam as condições do mês atual, o nível de vendas e a rentabilidade, adicionalmente, eles indicam suas previsões para o próximo mês. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Índice de Manufatura do Business Survey Index (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
70
69
68
nov. 2025
68
70
70
out. 2025
70
66
70
set. 2025
70
68
68
ago. 2025
68
73
70
jul. 2025
70
70
73
jun. 2025
73
66
68
mai. 2025
68
63
68
abr. 2025
68
70
65
mar. 2025
65
63
63
fev. 2025
63
65
62
jan. 2025
62
68
68
dez. 2024
68
70
69
nov. 2024
69
72
69
out. 2024
69
73
71
set. 2024
71
74
73
ago. 2024
73
80
78
jul. 2024
78
69
72
jun. 2024
72
70
71
mai. 2024
71
74
74
abr. 2024
74
77
76
mar. 2024
76
74
72
fev. 2024
72
75
72
jan. 2024
72
75
72
dez. 2023
72
73
71
nov. 2023
71
68
69
out. 2023
69
66
67
set. 2023
67
71
71
ago. 2023
71
68
69
jul. 2023
69
71
70
jun. 2023
70
72
68
mai. 2023
68
68
67
abr. 2023
67
64
65
mar. 2023
65
65
66
fev. 2023
66
73
71
jan. 2023
71
70
70
dez. 2022
70
72
75
nov. 2022
75
72
73
out. 2022
73
82
82
set. 2022
82
77
80
ago. 2022
80
85
82
jul. 2022
82
89
85
jun. 2022
85
80
85
mai. 2022
85
76
83
abr. 2022
83
94
93
mar. 2022
93
97
93
fev. 2022
93
92
93
jan. 2022
89
88
88
dez. 2021
88
87
87
nov. 2021
87
91
92
