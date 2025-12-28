Calendário Econômico
Coreia do Sul - Índice de Manufatura do Business Survey Index (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))
|70
|69
68
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
Prévio
|71
70
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
Prévio
O Índice de Manufatura do Business Survey Index (BOK Manufacturing BSI) reflete as condições gerais para fazer negócios na Coréia do Sul do ponto de vista dos gerentes industriais. O indicador é formado com base numa pesquisa em que os entrevistados avaliam as condições do mês atual, o nível de vendas e a rentabilidade, adicionalmente, eles indicam suas previsões para o próximo mês. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no won.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Índice de Manufatura do Business Survey Index (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
