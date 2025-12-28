Calendário Econômico
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)
|Moderada
|N/D
|
542
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A empresa de serviços de petróleo e gás Baker Hughes publica dados sobre o número de plataformas de perfuração nos Estados Unidos desde 1944. Os dados são publicados ao meio-dia do último dia útil da semana. É um termômetro comercial importante para a indústria de perfuração de petróleo e gás e para seus fornecedores. As plataformas de perfuração ativas dependem de produtos e serviços prestados pela indústria de serviços petrolíferos. Os desenvolvimentos técnicos modernos aumentam a eficiência das plataformas de perfuração. Por esse motio, é difícil encontrar uma indústria enfraquecida se o número de plataformas de perfuração diminuir. Em combinação com outros indicadores, ele continua sendo o principal indicador de demanda por derivados de petróleo e gás natural.
O indicador reflete o estado da economia dos EUA e pode afetar as cotações da moeda nacional.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)".
