Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Baker Hughes
Setor:
Negócio
Moderada N/D
542
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A empresa de serviços de petróleo e gás Baker Hughes publica dados sobre o número de plataformas de perfuração nos Estados Unidos desde 1944. Os dados são publicados ao meio-dia do último dia útil da semana. É um termômetro comercial importante para a indústria de perfuração de petróleo e gás e para seus fornecedores. As plataformas de perfuração ativas dependem de produtos e serviços prestados pela indústria de serviços petrolíferos. Os desenvolvimentos técnicos modernos aumentam a eficiência das plataformas de perfuração. Por esse motio, é difícil encontrar uma indústria enfraquecida se o número de plataformas de perfuração diminuir. Em combinação com outros indicadores, ele continua sendo o principal indicador de demanda por derivados de petróleo e gás natural.

O indicador reflete o estado da economia dos EUA e pode afetar as cotações da moeda nacional.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
26 dez. 2025
N/D
542
19 dez. 2025
542
548
12 dez. 2025
548
549
5 dez. 2025
549
544
26 nov. 2025
544
554
21 nov. 2025
554
549
14 nov. 2025
549
548
7 nov. 2025
548
546
31 out. 2025
546
550
24 out. 2025
550
548
17 out. 2025
548
547
10 out. 2025
547
549
3 out. 2025
549
549
26 set. 2025
549
542
19 set. 2025
542
539
12 set. 2025
539
537
5 set. 2025
537
536
29 ago. 2025
536
538
22 ago. 2025
538
539
15 ago. 2025
539
539
8 ago. 2025
539
540
1 ago. 2025
540
542
25 jul. 2025
542
544
18 jul. 2025
544
537
11 jul. 2025
537
539
3 jul. 2025
539
547
27 jun. 2025
547
554
20 jun. 2025
554
555
13 jun. 2025
555
559
6 jun. 2025
559
563
30 mai. 2025
563
566
23 mai. 2025
566
576
16 mai. 2025
576
578
9 mai. 2025
578
584
2 mai. 2025
584
587
25 abr. 2025
587
585
17 abr. 2025
585
583
11 abr. 2025
583
590
4 abr. 2025
590
592
28 mar. 2025
592
593
21 mar. 2025
593
592
14 mar. 2025
592
592
7 mar. 2025
592
593
28 fev. 2025
593
592
21 fev. 2025
592
588
14 fev. 2025
588
586
7 fev. 2025
586
582
31 jan. 2025
582
576
24 jan. 2025
576
580
17 jan. 2025
580
584
123456789
