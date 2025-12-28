Calendário Econômico
Alteração no Número de Pedidos de Subsídio de Desemprego no Reino Unido (United Kingdom Claimant Count Change)
|Moderada
|25.7 mil
|20.2 mil
|
-2.0 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|10.9 mil
|
25.7 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Variação no Número de Desempregados (Claimant Count Change) reflete a mudança no número total de pessoas que pediram auxílio-desemprego durante o mês de referência. O cálculo do indicador é baseado em dados administrativos sobre o sistema de benefícios e suporte social.
Isso inclui pessoas que não apenas pediram seguro desemprego, mas também outras formas de segurança financeira em caso de perda de oportunidades de trabalho. Por exemplo, essas formas de segurança incluem o chamado Crédito Universal (Universal Credit), isto é, um pagamento mensal, que hoje substitui seis benefícios e cobranças anteriormente cancelados.
A variação no número de desempregados se deve a um aumento na href='/pt/economic-calendar/united-kingdom/unemployment-rate'>taxa de desemprego, mas não coincide totalmente com ela. Primeiro, nem todos os desempregados recebem benefícios e são oficialmente registrados. Em segundo lugar, algumas pessoas têm o direito de receber benefícios, mesmo não sendo obrigados a procurar trabalho: por exemplo, devido a doença ou deficiência.
No entanto, apesar disso, o indicador ainda reflete a situação no mercado de trabalho. O aumento no número de pedidos indica seu enfraquecimento. Como os relatórios de emprego são um dos fatores mais importantes que determinam as ações do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, uma deterioração na situação do mercado de trabalho pode afetar negativamente as cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
