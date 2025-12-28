CalendárioSeções

Alteração no Número de Pedidos de Subsídio de Desemprego no Reino Unido (United Kingdom Claimant Count Change)

Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Trabalho
Moderada 25.7 mil 20.2 mil
-2.0 mil
10.9 mil
25.7 mil
A Variação no Número de Desempregados (Claimant Count Change) reflete a mudança no número total de pessoas que pediram auxílio-desemprego durante o mês de referência. O cálculo do indicador é baseado em dados administrativos sobre o sistema de benefícios e suporte social.

Isso inclui pessoas que não apenas pediram seguro desemprego, mas também outras formas de segurança financeira em caso de perda de oportunidades de trabalho. Por exemplo, essas formas de segurança incluem o chamado Crédito Universal (Universal Credit), isto é, um pagamento mensal, que hoje substitui seis benefícios e cobranças anteriormente cancelados.

A variação no número de desempregados se deve a um aumento na href='/pt/economic-calendar/united-kingdom/unemployment-rate'>taxa de desemprego, mas não coincide totalmente com ela. Primeiro, nem todos os desempregados recebem benefícios e são oficialmente registrados. Em segundo lugar, algumas pessoas têm o direito de receber benefícios, mesmo não sendo obrigados a procurar trabalho: por exemplo, devido a doença ou deficiência.

No entanto, apesar disso, o indicador ainda reflete a situação no mercado de trabalho. O aumento no número de pedidos indica seu enfraquecimento. Como os relatórios de emprego são um dos fatores mais importantes que determinam as ações do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, uma deterioração na situação do mercado de trabalho pode afetar negativamente as cotações da libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alteração no Número de Pedidos de Subsídio de Desemprego no Reino Unido (United Kingdom Claimant Count Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

set. 2025
25.7 mil
20.2 mil
-2.0 mil
jun. 2025
25.9 mil
33.9 mil
15.3 mil
mai. 2025
33.1 mil
31.2 mil
-21.1 mil
fev. 2025
44.2 mil
31.5 mil
2.8 mil
jan. 2025
22.0 mil
13.4 mil
-15.1 mil
nov. 2024
0.3 mil
27.3 mil
-10.9 mil
out. 2024
26.6 mil
89.6 mil
10.1 mil
set. 2024
27.9 mil
0.3 mil
ago. 2024
23.7 mil
135.0 mil
jul. 2024
135.0 mil
26.4 mil
36.2 mil
jun. 2024
32.3 mil
50.3 mil
mai. 2024
50.3 mil
8.3 mil
8.4 mil
abr. 2024
8.9 mil
10.9 mil
mar. 2024
10.9 mil
9.7 mil
4.1 mil
fev. 2024
16.8 mil
10.4 mil
3.1 mil
jan. 2024
14.1 mil
12.5 mil
5.5 mil
dez. 2023
11.7 mil
-0.7 mil
0.6 mil
nov. 2023
16.0 mil
-2.1 mil
8.9 mil
out. 2023
17.8 mil
-3.4 mil
8.9 mil
set. 2023
20.4 mil
-4.7 mil
0.9 mil
ago. 2023
0.9 mil
-6.0 mil
7.4 mil
jul. 2023
29.1 mil
-7.3 mil
16.2 mil
jun. 2023
25.7 mil
-8.6 mil
-22.5 mil
mai. 2023
-13.6 mil
-9.6 mil
23.4 mil
abr. 2023
46.7 mil
-10.8 mil
26.5 mil
mar. 2023
28.2 mil
-11.8 mil
-18.8 mil
fev. 2023
-11.2 mil
-12.4 mil
-30.3 mil
jan. 2023
-12.9 mil
-12.9 mil
-3.2 mil
dez. 2022
19.7 mil
-13.3 mil
16.1 mil
nov. 2022
30.4 mil
-13.3 mil
-6.4 mil
out. 2022
3.3 mil
-12.6 mil
3.9 mil
set. 2022
25.5 mil
-11.4 mil
1.1 mil
ago. 2022
6.3 mil
-9.2 mil
-14.5 mil
jul. 2022
-10.6 mil
-6.1 mil
-26.8 mil
jun. 2022
-20.1 mil
-2.1 mil
-34.7 mil
mai. 2022
-19.7 mil
2.5 mil
-65.5 mil
abr. 2022
-56.9 mil
7.4 mil
-81.6 mil
mar. 2022
-46.9 mil
12.5 mil
-58.0 mil
fev. 2022
-48.1 mil
17.8 mil
-67.3 mil
jan. 2022
-31.9 mil
23.2 mil
-51.6 mil
dez. 2021
-43.3 mil
29.1 mil
-95.1 mil
nov. 2021
-49.7 mil
34.9 mil
-58.5 mil
out. 2021
-14.9 mil
40.2 mil
-85.9 mil
set. 2021
-51.1 mil
47.3 mil
-88.0 mil
ago. 2021
-58.6 mil
55.6 mil
-48.9 mil
jul. 2021
-7.8 mil
64.4 mil
-136.1 mil
jun. 2021
-114.7 mil
79.3 mil
-151.4 mil
mai. 2021
-92.6 mil
94.7 mil
-55.8 mil
abr. 2021
-15.1 mil
105.7 mil
-19.4 mil
mar. 2021
10.2 mil
113.0 mil
67.2 mil
