O Índice de Preços de Matérias-Primas no Canadá - Mensal - (Raw Materials Price Index (RMPI) m/m) reflete a variação dos preços de matérias-primas compradas por fabricantes no mês de relatório em comparação com o anterior. Diferentemente do índice de preços ao produto industrial, o índice de preços de matérias-primas inclui itens fabricados fora do Canadá. No cálculo do índice estão envolvidos os custos incorridos pelo comprador de matérias-primas, incluindo não apenas o custo do produto, mas também os custos de transporte, impostos líquidos, direitos alfandegários. O preço das matérias-primas inclui os custos de energia.

Os dados para calcular o indicador estão distribuídos da seguinte forma: 79% — fontes administrativas, 18% — resultados de uma pesquisa especializada enviada a um grupo de produtores canadenses, e 3% — preços de oportunidade condicionais (para os quais, por algum motivo, é impossível coletar dados reais).

O RMPI é publicado simultaneamente com outro índice importante, o IPPI, porque atende às mesmas necessidades dos analistas. O índice fornece movimento de preços dos produtos primários para a produção de mercadorias no Canadá.

O indicador mostra o nível de inflação e é uma das principais referências de atividade de fabricação de curto prazo. Além disso, o índice de preços das matérias-primas é um dos principais indicadores dos preços ao consumidor no mercado canadense, daí que um aumento nos custos ao produtor levará a um aumento nos preços dos produtos finais.

O crescimento do valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.

