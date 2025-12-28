O Produto Interno Bruto - Trimestral - (Gross Domestic Product (GDP) q/q) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos na Coréia do Sul no trimestre reportado em comparação com o anterior. O cálculo leva em conta o consumo privado, os gastos do governo, os custos de todas as empresas e as exportações líquidas do país. O crescimento do PIB pode ter um impacto positivo nas cotações do won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (South Korea Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).