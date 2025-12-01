Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da Coreia do Sul
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|1.2%
|3 trim. 2025
|0.6%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|2.7%
|nov. 2025
|2.6%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|2.4%
|nov. 2025
|2.4%
|Mensal
|Coreia do Sul - Decisão da Taxa de Juros
|2.50%
|2.50%
|Balança Comercial
|$9.740 bilh
|nov. 2025
|$9.735 bilh
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.29 21:00, KRW, Coreia do Sul - Índice de Manufatura do Business Survey Index (BSI), Projeção: 71, Prévio: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Produção Industrial (Mensal), Projeção: 3.1%, Prévio: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Produção Industrial (Anual), Projeção: -4.6%, Prévio: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Vendas no Varejo (Mensal), Projeção: 0.3%, Prévio: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Índice do Setor de Serviços (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual), Projeção: 1.8%, Prévio: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Exportações (Anual), Projeção: 5.5%, Prévio: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Importações (Anual), Projeção: 7.5%, Prévio: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, Balança Comercial, Projeção: $9.642 bilh, Prévio: $9.740 bilh
2026.01.02 00:30, KRW, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 49.3, Prévio: 49.4
2026.01.05 21:00, KRW, Reservas Cambiais, Projeção: $432.34 bilh, Prévio: $430.66 bilh
Indicadores Econômicos
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|1.7%
|3 trim. 2025
|0.5%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|1.2%
|3 trim. 2025
|0.6%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Taxa de Desemprego
|2.7%
|nov. 2025
|2.6%
|Mensal
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|2.4%
|nov. 2025
|2.4%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|-0.2%
|nov. 2025
|0.3%
|Mensal
|Preços de Bens Exportados (Anual)
|7.0%
|nov. 2025
|4.8%
|Mensal
|Preços de Bens Importados (Anual)
|2.2%
|nov. 2025
|0.5%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|0.3%
|nov. 2025
|0.3%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|1.9%
|nov. 2025
|1.6%
|Mensal
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Coreia do Sul - Decisão da Taxa de Juros
|2.50%
|2.50%
|Coreia do Sul - Massa Monetária - Agregado M2 (Anual)
|7.1%
|out. 2025
|7.2%
|Mensal
|Reservas Cambiais
|$430.66 bilh
|nov. 2025
|$428.82 bilh
|Mensal
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|$9.740 bilh
|nov. 2025
|$9.735 bilh
|Mensal
|Exportações (Anual)
|8.4%
|nov. 2025
|8.4%
|Mensal
|Importações (Anual)
|1.1%
|nov. 2025
|1.2%
|Mensal
|Transações Correntes
|$6.81 bilh
|out. 2025
|$13.47 bilh
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Coreia do Sul - Índice de Manufatura do Business Survey Index (BSI)
|70
|dez. 2025
|68
|Mensal
|Produção Industrial (Anual)
|-8.1%
|out. 2025
|11.9%
|Mensal
|Produção Industrial (Mensal)
|-4.0%
|out. 2025
|-1.1%
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
|49.4
|nov. 2025
|49.4
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Vendas no Varejo (Mensal)
|3.5%
|out. 2025
|-0.1%
|Mensal
|Índice de Confiança do Consumidor
|109.9
|dez. 2025
|112.4
|Mensal
|Índice do Setor de Serviços (Mensal)
|-0.6%
|out. 2025
|2.0%
|Mensal