Calendário Econômico

Países

Calendário econômico e indicadores da Coreia do Sul

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 1.2% 3 trim. 2025 0.6% Trimestral
Taxa de Desemprego 2.7% nov. 2025 2.6% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 2.4% nov. 2025 2.4% Mensal
Coreia do Sul - Decisão da Taxa de Juros 2.50% 2.50%
Balança Comercial $​9.740 bilh nov. 2025 $​9.735 bilh Mensal

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.29 21:00, KRW, Coreia do Sul - Índice de Manufatura do Business Survey Index (BSI), Projeção: 71, Prévio: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Produção Industrial (Mensal), Projeção: 3.1%, Prévio: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Produção Industrial (Anual), Projeção: -4.6%, Prévio: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Vendas no Varejo (Mensal), Projeção: 0.3%, Prévio: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Índice do Setor de Serviços (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual), Projeção: 1.8%, Prévio: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Exportações (Anual), Projeção: 5.5%, Prévio: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Importações (Anual), Projeção: 7.5%, Prévio: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, Balança Comercial, Projeção: $​9.642 bilh, Prévio: $​9.740 bilh
2026.01.02 00:30, KRW, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 49.3, Prévio: 49.4
2026.01.05 21:00, KRW, Reservas Cambiais, Projeção: $​432.34 bilh, Prévio: $​430.66 bilh

Indicadores Econômicos

PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 1.7% 3 trim. 2025 0.5% Trimestral
PIB (Trimestral) 1.2% 3 trim. 2025 0.6% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 2.7% nov. 2025 2.6% Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 2.4% nov. 2025 2.4% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) -0.2% nov. 2025 0.3% Mensal
Preços de Bens Exportados (Anual) 7.0% nov. 2025 4.8% Mensal
Preços de Bens Importados (Anual) 2.2% nov. 2025 0.5% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 0.3% nov. 2025 0.3% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 1.9% nov. 2025 1.6% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Coreia do Sul - Decisão da Taxa de Juros 2.50% 2.50%
Coreia do Sul - Massa Monetária - Agregado M2 (Anual) 7.1% out. 2025 7.2% Mensal
Reservas Cambiais $​430.66 bilh nov. 2025 $​428.82 bilh Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial $​9.740 bilh nov. 2025 $​9.735 bilh Mensal
Exportações (Anual) 8.4% nov. 2025 8.4% Mensal
Importações (Anual) 1.1% nov. 2025 1.2% Mensal
Transações Correntes $​6.81 bilh out. 2025 $​13.47 bilh Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Coreia do Sul - Índice de Manufatura do Business Survey Index (BSI) 70 dez. 2025 68 Mensal
Produção Industrial (Anual) -8.1% out. 2025 11.9% Mensal
Produção Industrial (Mensal) -4.0% out. 2025 -1.1% Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit 49.4 nov. 2025 49.4 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Vendas no Varejo (Mensal) 3.5% out. 2025 -0.1% Mensal
Índice de Confiança do Consumidor 109.9 dez. 2025 112.4 Mensal
Índice do Setor de Serviços (Mensal) -0.6% out. 2025 2.0% Mensal