O EIA Estoques de Óleo para Aquecimento (EIA Heating Oil Stocks) indiretamente fala sobre a demanda por produtos de refinação nos EUA e permite prever as necessidades industriais de curto prazo do país no que diz repeito ao petróleo. O óleo combustível é o resíduo formado após a destilação das frações do petróleo. Ele é usado para calefação e produção de eletricidade. Além disso, existem tipos de óleo combustível utilizados para queimadores industriais de potência média.

O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

Estoques de óleo para aquecimento é um indicador de uma elevada sazonalidade, porque, por exemplo, o consumo de óleo combustível é muito maior no inverno, por causa da necessidade de aquecer locais, este indicador raramente é considerado para caracterizar o mercado de petróleo. Este indicador praticamente não tem impacto direto nas cotações de matérias-primas. Ele é considerado em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo.

Últimos valores: