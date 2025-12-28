CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - EIA: Óleo de Aquecimento (EIA United States Heating Oil Stocks Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Administração de Informação de Energia dos EUA (U.S. Energy Information Administration)
Setor:
Negócio
Baixa N/D -0.051 milh
0.267 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O EIA Estoques de Óleo para Aquecimento (EIA Heating Oil Stocks) indiretamente fala sobre a demanda por produtos de refinação nos EUA e permite prever as necessidades industriais de curto prazo do país no que diz repeito ao petróleo. O óleo combustível é o resíduo formado após a destilação das frações do petróleo. Ele é usado para calefação e produção de eletricidade. Além disso, existem tipos de óleo combustível utilizados para queimadores industriais de potência média.

O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

Estoques de óleo para aquecimento é um indicador de uma elevada sazonalidade, porque, por exemplo, o consumo de óleo combustível é muito maior no inverno, por causa da necessidade de aquecer locais, este indicador raramente é considerado para caracterizar o mercado de petróleo. Este indicador praticamente não tem impacto direto nas cotações de matérias-primas. Ele é considerado em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Óleo de Aquecimento (EIA United States Heating Oil Stocks Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
-0.051 milh
0.267 milh
12 dez. 2025
0.267 milh
0.044 milh
0.442 milh
5 dez. 2025
0.442 milh
-0.051 milh
-0.293 milh
28 nov. 2025
-0.293 milh
0.021 milh
0.057 milh
21 nov. 2025
0.057 milh
-0.209 milh
-0.494 milh
14 nov. 2025
-0.494 milh
-0.092 milh
0.055 milh
7 nov. 2025
0.055 milh
0.118 milh
-0.036 milh
31 out. 2025
-0.036 milh
0.020 milh
0.049 milh
24 out. 2025
0.049 milh
-0.172 milh
0.088 milh
17 out. 2025
0.088 milh
0.113 milh
-0.519 milh
10 out. 2025
-0.519 milh
-0.134 milh
-0.060 milh
3 out. 2025
-0.060 milh
-0.122 milh
0.187 milh
26 set. 2025
0.187 milh
-0.850 milh
-0.189 milh
19 set. 2025
-0.189 milh
0.073 milh
0.670 milh
12 set. 2025
0.670 milh
-0.581 milh
0.266 milh
5 set. 2025
0.266 milh
-0.116 milh
0.557 milh
29 ago. 2025
0.557 milh
0.762 milh
0.102 milh
22 ago. 2025
0.102 milh
0.076 milh
-0.503 milh
15 ago. 2025
-0.503 milh
-0.186 milh
0.827 milh
8 ago. 2025
0.827 milh
-0.517 milh
-0.456 milh
1 ago. 2025
-0.456 milh
0.061 milh
0.739 milh
25 jul. 2025
0.739 milh
0.608 milh
0.003 milh
18 jul. 2025
0.003 milh
0.064 milh
-0.846 milh
11 jul. 2025
-0.846 milh
0.169 milh
0.603 milh
4 jul. 2025
0.603 milh
0.018 milh
-0.202 milh
27 jun. 2025
-0.202 milh
-0.240 milh
-0.716 milh
20 jun. 2025
-0.716 milh
0.154 milh
0.152 milh
13 jun. 2025
0.152 milh
0.019 milh
0.487 milh
6 jun. 2025
0.487 milh
0.086 milh
-0.282 milh
30 mai. 2025
-0.282 milh
-0.009 milh
-0.006 milh
23 mai. 2025
-0.006 milh
0.017 milh
-0.348 milh
16 mai. 2025
-0.348 milh
0.020 milh
0.292 milh
9 mai. 2025
0.292 milh
-0.020 milh
0.123 milh
2 mai. 2025
0.123 milh
-0.055 milh
0.252 milh
25 abr. 2025
0.252 milh
-0.022 milh
-0.021 milh
18 abr. 2025
-0.021 milh
0.056 milh
0.019 milh
11 abr. 2025
0.019 milh
-0.161 milh
-0.020 milh
4 abr. 2025
-0.020 milh
0.100 milh
0.209 milh
28 mar. 2025
0.209 milh
-0.062 milh
-0.035 milh
21 mar. 2025
-0.035 milh
-0.159 milh
0.008 milh
14 mar. 2025
0.008 milh
0.134 milh
-0.183 milh
7 mar. 2025
-0.183 milh
0.130 milh
-0.067 milh
28 fev. 2025
-0.067 milh
-0.090 milh
0.134 milh
21 fev. 2025
0.134 milh
0.047 milh
-0.343 milh
14 fev. 2025
-0.343 milh
0.058 milh
0.159 milh
7 fev. 2025
0.159 milh
-0.170 milh
0.373 milh
31 jan. 2025
0.373 milh
0.106 milh
0.128 milh
24 jan. 2025
0.128 milh
-0.872 milh
0.068 milh
17 jan. 2025
0.068 milh
-0.555 milh
0.646 milh
10 jan. 2025
0.646 milh
0.349 milh
-0.632 milh
12345678...11
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido