Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da China
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.9%
|3 trim. 2024
|0.7%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|5.0%
|nov. 2024
|5.0%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|0.7%
|nov. 2025
|0.2%
|Mensal
|Balança Comercial
|¥692.80 bilh
|nov. 2024
|¥679.10 bilh
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.27 01:30, CNY, Lucro Industrial Acumulado no Ano (Anual), Atual: 0.1%, Prévio: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial, Projeção: 49.3, Prévio: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) não-manufatura, Projeção: 49.9, Prévio: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, Índice Composto de Gestores de Compras, Prévio: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin, Projeção: 50.1, Prévio: 49.9
Indicadores Econômicos
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|4.6%
|3 trim. 2024
|4.7%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|0.9%
|3 trim. 2024
|0.7%
|Trimestral
|PIB Bruto Acumulado no Ano (Anual)
|4.8%
|3 trim. 2024
|5.0%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Taxa de Desemprego
|5.0%
|nov. 2024
|5.0%
|Mensal
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|0.7%
|nov. 2025
|0.2%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|-0.1%
|nov. 2025
|0.2%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|-2.2%
|nov. 2025
|-2.1%
|Mensal
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|China - Crescimento dos Empréstimos (Anual)
|N/D
|nov. 2025
|6.5%
|Mensal
|China - Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual)
|N/D
|nov. 2025
|8.2%
|Mensal
|China - Novos Empréstimos
|N/D
|nov. 2025
|¥-0.020 tri
|Mensal
|Investimento Estrangeiro Direto Acumulado no Ano (Anual)
|-7.5%
|nov. 2025
|-10.3%
|Mensal
|Reservas Cambiais
|$3.346 tri
|nov. 2025
|$3.343 tri
|Mensal
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|¥692.80 bilh
|nov. 2024
|¥679.10 bilh
|Mensal
|Balança Comercial USD
|$97.44 bilh
|nov. 2024
|$95.72 bilh
|Mensal
|Exportações (Anual)
|5.8%
|nov. 2024
|11.2%
|Mensal
|Exportações USD (Anual)
|6.7%
|nov. 2024
|12.7%
|Mensal
|Importações (Anual)
|-4.7%
|nov. 2024
|-3.7%
|Mensal
|Importações USD (Anual)
|-3.9%
|nov. 2024
|-2.3%
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Investimento em Ativos Fixos
|-2.6%
|nov. 2025
|-1.7%
|Mensal
|Lucro Industrial (anual)
|0.8%
|jun. 2022
|-6.5%
|Mensal
|Lucro Industrial Acumulado no Ano (Anual)
|0.1%
|nov. 2025
|1.9%
|Mensal
|Produção Industrial (Anual)
|4.8%
|nov. 2025
|4.9%
|Mensal
|Produção Industrial Acumuladas no Ano (Anual)
|6.0%
|nov. 2025
|6.1%
|Mensal
|Índice Composto de Gestores de Compras
|49.7
|nov. 2025
|50.0
|Mensal
|Índice Composto de Gestores de Compras Caixin
|51.2
|nov. 2025
|51.8
|Mensal
|Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial
|49.2
|nov. 2025
|49.0
|Mensal
|Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin
|49.9
|nov. 2025
|50.6
|Mensal
|Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços Caixin
|52.1
|nov. 2025
|52.6
|Mensal
|Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) não-manufatura
|49.5
|nov. 2025
|50.1
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Vendas no Varejo (Anual)
|1.3%
|nov. 2025
|2.9%
|Mensal
|Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual)
|4.0%
|nov. 2025
|4.3%
|Mensal