Calendário econômico e indicadores da China

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.9% 3 trim. 2024 0.7% Trimestral
Taxa de Desemprego 5.0% nov. 2024 5.0% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 0.7% nov. 2025 0.2% Mensal
Balança Comercial ¥​692.80 bilh nov. 2024 ¥​679.10 bilh Mensal

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.27 01:30, CNY, Lucro Industrial Acumulado no Ano (Anual), Atual: 0.1%, Prévio: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial, Projeção: 49.3, Prévio: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) não-manufatura, Projeção: 49.9, Prévio: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, Índice Composto de Gestores de Compras, Prévio: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin, Projeção: 50.1, Prévio: 49.9

Indicadores Econômicos

PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 4.6% 3 trim. 2024 4.7% Trimestral
PIB (Trimestral) 0.9% 3 trim. 2024 0.7% Trimestral
PIB Bruto Acumulado no Ano (Anual) 4.8% 3 trim. 2024 5.0% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 5.0% nov. 2024 5.0% Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 0.7% nov. 2025 0.2% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) -0.1% nov. 2025 0.2% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) -2.2% nov. 2025 -2.1% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
China - Crescimento dos Empréstimos (Anual) N/D nov. 2025 6.5% Mensal
China - Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) N/D nov. 2025 8.2% Mensal
China - Novos Empréstimos N/D nov. 2025 ¥​-0.020 tri Mensal
Investimento Estrangeiro Direto Acumulado no Ano (Anual) -7.5% nov. 2025 -10.3% Mensal
Reservas Cambiais $​3.346 tri nov. 2025 $​3.343 tri Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial ¥​692.80 bilh nov. 2024 ¥​679.10 bilh Mensal
Balança Comercial USD $​97.44 bilh nov. 2024 $​95.72 bilh Mensal
Exportações (Anual) 5.8% nov. 2024 11.2% Mensal
Exportações USD (Anual) 6.7% nov. 2024 12.7% Mensal
Importações (Anual) -4.7% nov. 2024 -3.7% Mensal
Importações USD (Anual) -3.9% nov. 2024 -2.3% Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Investimento em Ativos Fixos -2.6% nov. 2025 -1.7% Mensal
Lucro Industrial (anual) 0.8% jun. 2022 -6.5% Mensal
Lucro Industrial Acumulado no Ano (Anual) 0.1% nov. 2025 1.9% Mensal
Produção Industrial (Anual) 4.8% nov. 2025 4.9% Mensal
Produção Industrial Acumuladas no Ano (Anual) 6.0% nov. 2025 6.1% Mensal
Índice Composto de Gestores de Compras 49.7 nov. 2025 50.0 Mensal
Índice Composto de Gestores de Compras Caixin 51.2 nov. 2025 51.8 Mensal
Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial 49.2 nov. 2025 49.0 Mensal
Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin 49.9 nov. 2025 50.6 Mensal
Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços Caixin 52.1 nov. 2025 52.6 Mensal
Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) não-manufatura 49.5 nov. 2025 50.1 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Vendas no Varejo (Anual) 1.3% nov. 2025 2.9% Mensal
Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) 4.0% nov. 2025 4.3% Mensal