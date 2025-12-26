Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da Suíça
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|-0.5%
|3 trim. 2025
|0.2%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|3.0%
|nov. 2025
|3.0%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|N/D
|nov. 2025
|0.1%
|Mensal
|Taxa Interbancária de Juros LIBOR
|N/D
|Balança Comercial
|₣3.841 bilh
|nov. 2025
|₣4.203 bilh
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, CHF, Dia de Santo Estêvão
2025.12.29 20:30, CHF, CHF - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.30 08:00, CHF, Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF, Projeção: 99.7, Prévio: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse
2026.01.01 08:30, CHF, PMI Industrial da SVME
2026.01.05 07:30, CHF, Vendas no Varejo (Anual)
Indicadores Econômicos
|Mercados
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|CHF - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
|N/D
|16 dez. 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|0.5%
|3 trim. 2025
|1.3%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|-0.5%
|3 trim. 2025
|0.2%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Nível de Emprego
|N/D
|3 trim. 2025
|5.532 milh
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|3.0%
|nov. 2025
|3.0%
|Mensal
|Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal
|2.9%
|nov. 2025
|2.9%
|Mensal
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|N/D
|nov. 2025
|0.1%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|N/D
|nov. 2025
|-0.3%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|N/D
|nov. 2025
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|N/D
|nov. 2025
|Mensal
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Reservas Internacionais
|₣727.386 bilh
|nov. 2025
|₣724.906 bilh
|Mensal
|Taxa Interbancária de Juros LIBOR
|N/D
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|₣3.841 bilh
|nov. 2025
|₣4.203 bilh
|Mensal
|Volume de Exportações
|₣23.478 bilh
|nov. 2025
|₣25.278 bilh
|Mensal
|Volume de Importações
|₣19.637 bilh
|nov. 2025
|₣21.075 bilh
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Encomendas à Industria (Anual)
|11.4%
|1 trim. 2018
|11.2%
|Trimestral
|Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF
|101.7
|nov. 2025
|101.5
|Mensal
|PMI Industrial da SVME
|N/D
|nov. 2025
|48.2
|Mensal
|Produção Industrial (Anual)
|N/D
|3 trim. 2025
|-0.1%
|Trimestral
|Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse
|N/D
|nov. 2025
|-7.7
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Vendas no Varejo (Anual)
|N/D
|out. 2025
|1.5%
|Mensal
|Índice de Confiança do Consumidor
|-37
|4 trim. 2025
|-33
|Trimestral