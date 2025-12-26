CalendárioSeções

Calendário econômico e indicadores da Suíça

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) -0.5% 3 trim. 2025 0.2% Trimestral
Taxa de Desemprego 3.0% nov. 2025 3.0% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) N/D nov. 2025 0.1% Mensal
Taxa Interbancária de Juros LIBOR N/D
Balança Comercial ₣​3.841 bilh nov. 2025 ₣​4.203 bilh Mensal

2025.12.26 00:00, CHF, Dia de Santo Estêvão
2025.12.29 20:30, CHF, CHF - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.30 08:00, CHF, Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF, Projeção: 99.7, Prévio: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse
2026.01.01 08:30, CHF, PMI Industrial da SVME
2026.01.05 07:30, CHF, Vendas no Varejo (Anual)

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
CHF - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 0.5% 3 trim. 2025 1.3% Trimestral
PIB (Trimestral) -0.5% 3 trim. 2025 0.2% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Nível de Emprego N/D 3 trim. 2025 5.532 milh Trimestral
Taxa de Desemprego 3.0% nov. 2025 3.0% Mensal
Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal 2.9% nov. 2025 2.9% Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) N/D nov. 2025 0.1% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) N/D nov. 2025 -0.3% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) N/D nov. 2025 Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) N/D nov. 2025 Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Reservas Internacionais ₣​727.386 bilh nov. 2025 ₣​724.906 bilh Mensal
Taxa Interbancária de Juros LIBOR N/D
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial ₣​3.841 bilh nov. 2025 ₣​4.203 bilh Mensal
Volume de Exportações ₣​23.478 bilh nov. 2025 ₣​25.278 bilh Mensal
Volume de Importações ₣​19.637 bilh nov. 2025 ₣​21.075 bilh Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Encomendas à Industria (Anual) 11.4% 1 trim. 2018 11.2% Trimestral
Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF 101.7 nov. 2025 101.5 Mensal
PMI Industrial da SVME N/D nov. 2025 48.2 Mensal
Produção Industrial (Anual) N/D 3 trim. 2025 -0.1% Trimestral
Índice de Expectativas Econômicas do Credit Suisse N/D nov. 2025 -7.7 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Vendas no Varejo (Anual) N/D out. 2025 1.5% Mensal
Índice de Confiança do Consumidor -37 4 trim. 2025 -33 Trimestral