O Índice de Preços ao Produtor para a Espanha - Anual - (Spain Producer Price Index (PPI) y/y) é um índice macroeconômico que mede a dinâmica dos preços recebidos pelo setor manufatureiro de um país ou região num dado mês em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Serve para saber se os preços dos produtos aumentam ou diminuem, independentemente de sua forma de comercialização. O índice abrange três áreas de produção: industrial, matérias-primas e processamento. O índice de preços ao produtor mostra uma mudança do ponto de vista do fabricante.

Na Espanha, o índice é publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. Na maioria dos países, o índice é um valor numérico que serve para calcular a variação percentual nos preços da cesta de produção da economia. O índice é calculado pela coleta de dados através de pesquisas. Para compilar o índice, é necessário estabelecer um critério de seleção, baseado numa breve descrição das empresas. Também é necessário incluir um grupo de produtos, cujas mudanças nos preços que refletem alterações em milhões de operações realizadas. As organizações estatísticas monitoram periodicamente os preços dos produtos mencionados e avaliam as variações de preço de acordo com a renda relativa. Um valor de índice positivo significa que no setor manufatureiro é observado um processo inflacionário.

Mudanças nos preços dos produtos são mais dependentes de estoques, assim, as quedas de preço não significam uma menor demanda. Assim, ao avaliar o índice de preços ao produtor na Espanha, é necessário levar em conta a falta de flexibilidade na formação de custos, preços e salários.

Além disso, o índice de preços ao produtor na Espanha depende das compras de fabricantes e das vendas de produtos. As compras são exibidas no índice como custos, mostrando o nível de alterações nos preços de bens e serviços adquiridos pelos fabricantes. Ao mesmo tempo, a venda é exibida como um índice de produção, o que mostra as mudanças nos preços dos produtos vendidos diretamente do fabricante.

O Índice de Preços ao Produtor é considerado um dos principais indicadores de preços ao consumidor e da inflação. Este importante indicador é considerado o mais preciso em relação ao índice de preços ao consumidor: se os preços de um produtor aumentam, é mais provável que, como resultado, os preços ao consumidor também aumentem, razão pela qual esses índices têm uma conexão direta entre si.

Valores acima do esperado podem ser interpretados como favoráveis para o euro, enquanto valores abaixo do esperado — desfavoráveis.

Últimos valores: