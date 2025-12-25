CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Calendário econômico e indicadores do Brasil

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.1% 3 trim. 2025 0.3% Trimestral
Taxa de Desemprego 5.4% out. 2025 5.6% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 0.18% nov. 2025 0.09% Mensal
Decisão da Taxa de Juros Selic 15.00% 15.00%
Balança Comercial $​5.842 bilh nov. 2025 $​6.964 bilh Mensal

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.25 00:00, BRL, Dia de Natal
2025.12.26 17:30, BRL, Fluxo Cambial Estrangeiro
2025.12.29 11:00, BRL, Inflação medida pelo IGP-M (Mensal), Projeção: 0.62%, Prévio: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, Focus - Boletim de Mercado
2025.12.29 20:30, BRL, BRL - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.30 11:00, BRL, Taxa de Longo Prazo do Banco Nacional de Desenvolvimento, Prévio: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, Taxa de Desemprego, Projeção: 5.3%, Prévio: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, Véspera de ano novo
2026.01.01 17:30, BRL, Fluxo Cambial Estrangeiro
2026.01.02 13:00, BRL, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 49.3, Prévio: 48.8

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
BRL - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 1.8% 3 trim. 2025 2.4% Trimestral
PIB (Trimestral) 0.1% 3 trim. 2025 0.3% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 5.4% out. 2025 5.6% Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Inflação medida pelo IGP-DI (Mensal) 0.01% nov. 2025 -0.03% Mensal
Inflação medida pelo IGP-M (Mensal) 0.27% nov. 2025 -0.36% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 4.46% nov. 2025 4.68% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 0.18% nov. 2025 0.09% Mensal
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (Anual) 4.41% dez. 2025 4.50% Mensal
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (Mensal) 0.25% dez. 2025 0.20% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Ajustado (Mensal) 0.12% nov. 2025 0.07% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Fipe (Mensal) 0.20% nov. 2025 0.27% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) -0.48% out. 2025 -0.24% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) -1.82% out. 2025 -0.39% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Brasil - Empréstimos Bancários (Mensal) N/D out. 2025 1.1% Mensal
Decisão da Taxa de Juros Selic 15.00% 15.00%
Fluxo Cambial Estrangeiro N/D
Investimento Estrangeiro Direto (USD) N/D out. 2025 $​10.671 bilh Mensal
Taxa de Longo Prazo do Banco Nacional de Desenvolvimento 9.07% 4 trim. 2025 8.96% Trimestral
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial $​5.842 bilh nov. 2025 $​6.964 bilh Mensal
Transações Correntes N/D out. 2025 $​-9.774 bilh Mensal
Governo Último Período Prévio Frequência
Balanço Orçamentário N/D out. 2025 R$​-102.185 bilh Mensal
Relação Dívida/PIB N/D out. 2025 64.8% Mensal
Superávit Orçamentário N/D out. 2025 R$​-17.452 bilh Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Brasil - IBC-Br Índice de Atividade Econômica do Banco Central N/D out. 2025 Mensal
PMI Composto S&P Global 49.6 nov. 2025 48.2 Mensal
Produção Industrial (Anual) -0.5% out. 2025 2.0% Mensal
Produção Industrial (Mensal) 0.1% out. 2025 -0.4% Mensal
Produção de Veículos (Mensal) N/D nov. 2025 Mensal
Setor de Serviços (Anual) 2.2% out. 2025 4.3% Mensal
Setor de Serviços (Mensal) 0.3% out. 2025 0.7% Mensal
Vendas de Veículos (Mensal) N/D nov. 2025 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit 48.8 nov. 2025 48.2 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global 50.1 nov. 2025 47.7 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Confiança do Consumidor FGV N/D dez. 2025 1.3 Mensal
Vendas no Varejo (Anual) 1.1% out. 2025 0.8% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 0.5% out. 2025 -0.3% Mensal