Calendário econômico e indicadores do Brasil
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.1%
|3 trim. 2025
|0.3%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|5.4%
|out. 2025
|5.6%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|0.18%
|nov. 2025
|0.09%
|Mensal
|Decisão da Taxa de Juros Selic
|15.00%
|15.00%
|Balança Comercial
|$5.842 bilh
|nov. 2025
|$6.964 bilh
|Mensal
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.25 00:00, BRL, Dia de Natal
2025.12.26 17:30, BRL, Fluxo Cambial Estrangeiro
2025.12.29 11:00, BRL, Inflação medida pelo IGP-M (Mensal), Projeção: 0.62%, Prévio: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, Focus - Boletim de Mercado
2025.12.29 20:30, BRL, BRL - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.30 11:00, BRL, Taxa de Longo Prazo do Banco Nacional de Desenvolvimento, Prévio: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, Taxa de Desemprego, Projeção: 5.3%, Prévio: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, Véspera de ano novo
2026.01.01 17:30, BRL, Fluxo Cambial Estrangeiro
2026.01.02 13:00, BRL, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 49.3, Prévio: 48.8
Indicadores Econômicos
|Mercados
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Inflação medida pelo IGP-DI (Mensal)
|0.01%
|nov. 2025
|-0.03%
|Mensal
|Inflação medida pelo IGP-M (Mensal)
|0.27%
|nov. 2025
|-0.36%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|4.46%
|nov. 2025
|4.68%
|Mensal
|Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (Anual)
|4.41%
|dez. 2025
|4.50%
|Mensal
|Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (Mensal)
|0.25%
|dez. 2025
|0.20%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Ajustado (Mensal)
|0.12%
|nov. 2025
|0.07%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Fipe (Mensal)
|0.20%
|nov. 2025
|0.27%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|-0.48%
|out. 2025
|-0.24%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|-1.82%
|out. 2025
|-0.39%
|Mensal
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Brasil - Empréstimos Bancários (Mensal)
|N/D
|out. 2025
|1.1%
|Mensal
|Fluxo Cambial Estrangeiro
|N/D
|Investimento Estrangeiro Direto (USD)
|N/D
|out. 2025
|$10.671 bilh
|Mensal
|Taxa de Longo Prazo do Banco Nacional de Desenvolvimento
|9.07%
|4 trim. 2025
|8.96%
|Trimestral
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Transações Correntes
|N/D
|out. 2025
|$-9.774 bilh
|Mensal
|Governo
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balanço Orçamentário
|N/D
|out. 2025
|R$-102.185 bilh
|Mensal
|Relação Dívida/PIB
|N/D
|out. 2025
|64.8%
|Mensal
|Superávit Orçamentário
|N/D
|out. 2025
|R$-17.452 bilh
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Brasil - IBC-Br Índice de Atividade Econômica do Banco Central
|N/D
|out. 2025
|Mensal
|PMI Composto S&P Global
|49.6
|nov. 2025
|48.2
|Mensal
|Produção Industrial (Anual)
|-0.5%
|out. 2025
|2.0%
|Mensal
|Produção Industrial (Mensal)
|0.1%
|out. 2025
|-0.4%
|Mensal
|Produção de Veículos (Mensal)
|N/D
|nov. 2025
|Mensal
|Setor de Serviços (Anual)
|2.2%
|out. 2025
|4.3%
|Mensal
|Setor de Serviços (Mensal)
|0.3%
|out. 2025
|0.7%
|Mensal
|Vendas de Veículos (Mensal)
|N/D
|nov. 2025
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
|48.8
|nov. 2025
|48.2
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global
|50.1
|nov. 2025
|47.7
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Confiança do Consumidor FGV
|N/D
|dez. 2025
|1.3
|Mensal
|Vendas no Varejo (Anual)
|1.1%
|out. 2025
|0.8%
|Mensal
|Vendas no Varejo (Mensal)
|0.5%
|out. 2025
|-0.3%
|Mensal