O Índice de Preços ao Consumidor no Canadá - Anual - (Canada Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a mudança nos preços de uma cesta fixa de bens e serviços do ponto de vista dos consumidores durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano o anterior. Como a cesta contém bens e serviços de qualidade e quantidade consistentes ou equivalentes, este índice mostra apenas uma alteração líquida no preço.

Durante o cálculo do indicador, determinado peso é atribuído a cada elemento da cesta de moedas, dependendo das despesas acarretadas pelo seu uso. A cesta é atualizada a cada dois anos. A cesta não inclui bens e serviços públicos fornecidos pelo estado, e para os quais não há conexão direta com os preços de varejo, como serviços médicos recebidos através do sistema de seguro ou alguns prêmios de seguro. Ao mesmo tempo, a cesta inclui medicamentos, serviços odontológicos e oftalmológicos. Álcool e produtos de tabaco também são incluídos no cálculo do índice, uma vez que representam gastos significativos da população.

As estatísticas de custos excluem as pessoas que vivem em grupos (prisioneiros, pacientes, residindo permanentemente em hospitais e asilos), residentes de reservas indígenas, funcionários de embaixadas de países estrangeiros.

O índice é calculado em comparação com o período de referência (no momento, 2002), em que seu valor é considerado como 100.

O índice de preços ao consumidor é usado como um indicador da mudança no nível geral de inflação ao consumidor. Vários tipos de pagamentos de contrato são ajustados por ele: salários e aluguéis, o custo de arrendamento, benefícios sociais. Além disso, é usado como um deflator para vários agregados macroeconômicos. O Banco do Canadá aplica o CPI para monitorar a inflação e ajustar a política monetária. Analistas e economistas avaliam com sua ajuda as causas e o curso da inflação.

O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.

